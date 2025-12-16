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Новини Вибори під час війни
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68% читачів Цензор.НЕТ проти виборів під час війни, - опитування

Чи потрібні вибори під час війни

Цензор.НЕТ провів анонімне опитування серед читачів на тему можливості проведення виборів до закінчення війни.

"Чи варто проводити вибори в Україні до закінчення війни?", - поставила питання наша редакція.

Голосування відбувалося у нашому телеграм-каналі. У ньому взяли участь понад 13 тисяч осіб.

Результати

68% читачів висловилися категорично проти проведення виборів до закінчення війни. 

Водночас 19% читачів вважають, що вибори слід провести якомога швидше.

Ще 13% читачів не визначилися з позицією щодо необхідності проведення виборів в Україні найближчим часом.

вибори скрін

Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори.Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливі вибори і зустріч із Трампом, - Зеленський

За даними КМІС, лише 9% українців підтримують вибори під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського майже не змінився від початку жовтня.

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вибори (6792) опитування (2203)
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Топ коментарі
+17
ну тоді я ті 19%
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16.12.2025 12:16 Відповісти
+13
там якщо перевірити, то виявиться що то боти голосували.
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16.12.2025 12:18 Відповісти
+9
"я теж проти виборів під бомбами" - це в Бундесі?
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16.12.2025 12:45 Відповісти

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