68% читачів Цензор.НЕТ проти виборів під час війни, - опитування

Цензор.НЕТ провів анонімне опитування серед читачів на тему можливості проведення виборів до закінчення війни.

"Чи варто проводити вибори в Україні до закінчення війни?", - поставила питання наша редакція.

Голосування відбувалося у нашому телеграм-каналі. У ньому взяли участь понад 13 тисяч осіб.

Результати

68% читачів висловилися категорично проти проведення виборів до закінчення війни.

Водночас 19% читачів вважають, що вибори слід провести якомога швидше.

Ще 13% читачів не визначилися з позицією щодо необхідності проведення виборів в Україні найближчим часом.

Питання виборів

Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.

Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори.Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливі вибори і зустріч із Трампом, - Зеленський

За даними КМІС, лише 9% українців підтримують вибори під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського майже не змінився від початку жовтня.