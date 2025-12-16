68% читачів Цензор.НЕТ проти виборів під час війни, - опитування
Цензор.НЕТ провів анонімне опитування серед читачів на тему можливості проведення виборів до закінчення війни.
"Чи варто проводити вибори в Україні до закінчення війни?", - поставила питання наша редакція.
Голосування відбувалося у нашому телеграм-каналі. У ньому взяли участь понад 13 тисяч осіб.
Результати
68% читачів висловилися категорично проти проведення виборів до закінчення війни.
Водночас 19% читачів вважають, що вибори слід провести якомога швидше.
Ще 13% читачів не визначилися з позицією щодо необхідності проведення виборів в Україні найближчим часом.
Питання виборів
Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори.Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
За даними КМІС, лише 9% українців підтримують вибори під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського майже не змінився від початку жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль