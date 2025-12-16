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Новини Мирний план Вибори в Україні Зустріч Зеленського з Трампом
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Можливі вибори і зустріч із Трампом, - Зеленський

зеленський про вибори і зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів у разі припинення вогню, однак для цього важливо забезпечити легітимність їхніх результатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-пресконференції.

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Глава держави підкреслив, що такі кроки потребують співпраці законодавців та створення умов, за яких народ зможе висловити свою волю.

Водночас питання всеукраїнського референдуму щодо схвалення мирної угоди наразі не стоїть на порядку денному. Зеленський зазначив, що українська влада прагне не ускладнювати й без того непросте життя громадян через передчасні чи спірні рішення.

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Вибори та легітимність

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам: я готовий до виборів, і щоб народ був готовий — потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести", — наголосив президент.

Українська сторона, за його словами, планує ретельно підготувати пропозиції щодо мирних перемовин, щоб забезпечити ефективний та справедливий процес голосування у майбутньому.

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Наступні кроки в мирних переговорах і зустріч із Трампом

Зеленський також повідомив, що у найближчі день-два українська сторона завершить підготовку своїх пропозицій. Після цього американська сторона проведе консультації з Росією, а далі можливі переговори з Дональдом Трампом.

Далі українські та американські перемовники зустрінуться в США — це може статися вже найближчого вікенду. Президент також зазначив, що наступним кроком може стати зустріч на рівні лідерів, зокрема з Трампом.

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За його словами, Росія наразі не змінила своєї мети — захопити Донбас, тоді як Україна відстоює практичну, справедливу позицію і не має наміру передавати окуповані території.

Автор: 

вибори (6792) Німеччина (8106) Зеленський Володимир (28192) перемовини (3841) референдум (646) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+14
Походу умєров договорився про амністії всій мафії
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16.12.2025 01:19 Відповісти
+10
Ше один легітимний..другий сидить в ростові, а ти куди подашся?
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16.12.2025 01:31 Відповісти
+7
Трамп тут не допоможе. Легітимність результатів виборів забезпечує тільки народ України. Десь тут був один «легітимний», він може підтвердити.
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16.12.2025 01:24 Відповісти

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