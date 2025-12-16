Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі територіальні поступки та створення "буферної зони" на Донбасі, наголосивши на принциповій позиції Києва. Про це він повідомив під час онлайн-пресконференції.

За його словами, Росія наразі не змінила своєї мети — захопити Донбас, тоді як Україна відстоює практичну, справедливу позицію і не має наміру передавати окуповані території.

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Донбас: позиція України та пропозиції США

Зеленський пояснив, що американська сторона прагне знайти компроміс і пропонує створення вільної економічної зони на Донбасі. Він уточнив, що такий формат не передбачає управління регіоном з боку РФ, а будь-які переговори не означають визнання території російською ні де-юре, ні де-факто.

"Вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину, яка тимчасово окупована, — безумовно", — підкреслив Зеленський.

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Територія та консенсус у переговорах

Попри принципову позицію, президент зазначив, що Київ готовий обговорювати питання територій як одне з ключових у переговорному процесі. На сьогодні консенсусу щодо цього аспекту поки що немає, і він залишається одним із найскладніших пунктів у потенційних мирних угодах.

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Команда Трампа готова до затвердження гарантій безпеки в Конгресі

Володимир Зеленський заявив, що більшість Конгресу позитивно ставиться до підтримання гарантій безпеки для України, і Білий дім готовий до цього.

За його словами, це стане юридичною зобов'язуючою відповідальністю союзників у разі порушення мирної домовленості або припинення вогню з боку агресора.

"Буде реакція на кшталт того, що є п'ятій статті Уставу НАТО", - додав Зеленський

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За його словами, гарантії безпеки також включатимуть поставки озброєнь, допомогу у комплектації ЗСУ, тренування військ, а також фінансування потреб української армії. Окрім США, до гарантій безпеки долучаться країни Європи та Канада, додав президент.

Нагадаємо, США пропонують Україні гарантії безпеки, щоб вийти з "глухого кута" в мирних переговорах.

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