Ключова "червона лінія" Києва у переговорах зі США - виведення ЗСУ з Донбасу, - Bild

Ключовою "червоною лінією" для України у переговорах зі США є виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

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Видання зазначає, що під час переговорів із американською делегацією Україна була готова обговорювати болючі компроміси, зокрема відмову від вступу до НАТО та проведення виборів у стислі строки, проте є лінія, яку Зеленський не готовий переступити.

"Ключова суперечка - територіальна. В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області "де-факто визнаються російськими", а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються", - йдеться в матеріалі.

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Bild пише, що Київ готовий до тимчасового "заморожування" фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично заперечує вимогу вивести українські війська з контрольованої частини Донецької області.

Водночас Штати запропонували компроміс: Україна відходить приблизно з 5600 квадратних кілометрів у Донецькій області, а ця територія стає "демілітаризованою економічною зоною" без входу російських військ. Москва відразу підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія.

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"Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії", - сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.

У відповідь Київ висунув свою пропозицію, яку озвучив президент Володимир Зеленський.

"Якщо українські війська відступають, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?" - сказав він.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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