Ключова "червона лінія" Києва у переговорах зі США - виведення ЗСУ з Донбасу, - Bild
Ключовою "червоною лінією" для України у переговорах зі США є виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
Видання зазначає, що під час переговорів із американською делегацією Україна була готова обговорювати болючі компроміси, зокрема відмову від вступу до НАТО та проведення виборів у стислі строки, проте є лінія, яку Зеленський не готовий переступити.
"Ключова суперечка - територіальна. В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області "де-факто визнаються російськими", а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються", - йдеться в матеріалі.
Bild пише, що Київ готовий до тимчасового "заморожування" фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично заперечує вимогу вивести українські війська з контрольованої частини Донецької області.
Водночас Штати запропонували компроміс: Україна відходить приблизно з 5600 квадратних кілометрів у Донецькій області, а ця територія стає "демілітаризованою економічною зоною" без входу російських військ. Москва відразу підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія.
"Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії", - сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.
У відповідь Київ висунув свою пропозицію, яку озвучив президент Володимир Зеленський.
"Якщо українські війська відступають, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?" - сказав він.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Марш-бросок на Приштину (Приштинский инцидент, Приштинский бросок) - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 вооружённых сил Российской Федерации на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия по захвату единственного в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Косово https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22 аэропорта «Слатина», , окончившейся без боевого столкновения.
А так звані миротворці НАТО просто стояли і очима кліпали спостерігаючи як рашистські колони захоплюють ключові вузли в Косово. А рашисти ще довго вихвалялися які вони молодці і яка в них чудова рузка смикалка.