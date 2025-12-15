УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8498 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Мирні перемовини
3 975 14

Ключова "червона лінія" Києва у переговорах зі США - виведення ЗСУ з Донбасу, - Bild

Мирні переговори зі США: ЗМІ назвали червону лінію для України

Ключовою "червоною лінією" для України у переговорах зі США є виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Видання зазначає, що під час переговорів із американською делегацією Україна була готова обговорювати болючі компроміси, зокрема відмову від вступу до НАТО та проведення виборів у стислі строки, проте є лінія, яку Зеленський не готовий переступити.

"Ключова суперечка - територіальна. В одному з пунктів плану йдеться про те, що Крим, Луганська та Донецька області "де-факто визнаються російськими", а лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях заморожуються", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна у понеділок обговорять гарантії безпеки, - Bloomberg

Bild пише, що Київ готовий до тимчасового "заморожування" фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично заперечує вимогу вивести українські війська з контрольованої частини Донецької області.

Водночас Штати запропонували компроміс: Україна відходить приблизно з 5600 квадратних кілометрів у Донецькій області, а ця територія стає "демілітаризованою економічною зоною" без входу російських військ. Москва відразу підтримала ідею з тим застереженням, що туди зайде лише Росгвардія, а не регулярна армія.

Також читайте: США тиснуть і не готові до компромісу з Україною щодо мирної угоди, - The Wall Street Journal

"Ми цього не приймемо. Це буде рівносильно капітуляції української армії", - сказав у розмові з BILD один із високопосадовців.

У відповідь Київ висунув свою пропозицію, яку озвучив президент Володимир Зеленський.

"Якщо українські війська відступають, скажімо, на п'ять-десять кілометрів, чому російські війська не повинні також відступити на таку саму відстань углиб окупованих територій?" - сказав він.

Читайте: Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Перемовини у Берліні

Читайте: США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) США (26855) Донбас (21870)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
З такими ''партнерами'' які пропонують просто так здати людоїдам території і людей і ворогів не треба.
показати весь коментар
15.12.2025 11:40 Відповісти
+7
Доречі, може хтось забув чого варті домовленості з рашистами чи з Європою чи з тим як ''миротворці'' ООН захищають порядок. Так я нагадаю.

Марш-бросок на Приштину (Приштинский инцидент, Приштинский бросок) - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 вооружённых сил Российской Федерации на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия по захвату единственного в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Косово https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22 аэропорта «Слатина», , окончившейся без боевого столкновения.
А так звані миротворці НАТО просто стояли і очима кліпали спостерігаючи як рашистські колони захоплюють ключові вузли в Косово. А рашисти ще довго вихвалялися які вони молодці і яка в них чудова рузка смикалка.
показати весь коментар
15.12.2025 11:50 Відповісти
+5
Не мусольте цю тему, Україна виграла війну та доведе її до кінця звільнивши усі свої території, ніякі переговори на це мають ніякого впливу!
показати весь коментар
15.12.2025 11:43 Відповісти

Завантаження...

 
 