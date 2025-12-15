Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ с Донбасса, - Bild
Ключевой "красной линией" для Украины в переговорах с США является вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.
Издание отмечает, что во время переговоров с американской делегацией Украина была готова обсуждать болезненные компромиссы, в частности отказ от вступления в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, однако есть линия, которую Зеленский не готов переступить.
"Ключевой спор - территориальный. В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области "де-факто признаются российскими", а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются", - говорится в материале.
Bild пишет, что Киев готов к временному "замораживанию" фронта и фактической потере контроля над оккупированными Россией территориями, но категорически отвергает требование вывести украинские войска из контролируемой части Донецкой области.
В то же время Штаты предложили компромисс: Украина уступает примерно 5600 квадратных километров в Донецкой области, а эта территория становится "демилитаризованной экономической зоной" без входа российских войск. Москва сразу поддержала идею с той оговоркой, что туда войдет только Росгвардия, а не регулярная армия.
"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", - сказал в разговоре с BILD один из высокопоставленных чиновников.
В ответ Киев выдвинул свое предложение, которое озвучил президент Владимир Зеленский.
"Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?" - сказал он.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Марш-бросок на Приштину (Приштинский инцидент, Приштинский бросок) - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 вооружённых сил Российской Федерации на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия по захвату единственного в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Косово https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22 аэропорта «Слатина», , окончившейся без боевого столкновения.
А так звані миротворці НАТО просто стояли і очима кліпали спостерігаючи як рашистські колони захоплюють ключові вузли в Косово. А рашисти ще довго вихвалялися які вони молодці і яка в них чудова рузка смикалка.
"Противник нарощує використання Starlink на своїх БПЛА. Такі дрони почали фіксуватися щодня. Антени на них встановлені штатно."
"Дякуємо" Маску