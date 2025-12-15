Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ с Донбасса, - Bild

Ключевой "красной линией" для Украины в переговорах с США является вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей.

Издание отмечает, что во время переговоров с американской делегацией Украина была готова обсуждать болезненные компромиссы, в частности отказ от вступления в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, однако есть линия, которую Зеленский не готов переступить.

"Ключевой спор - территориальный. В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области "де-факто признаются российскими", а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются", - говорится в материале.

Bild пишет, что Киев готов к временному "замораживанию" фронта и фактической потере контроля над оккупированными Россией территориями, но категорически отвергает требование вывести украинские войска из контролируемой части Донецкой области.

В то же время Штаты предложили компромисс: Украина уступает примерно 5600 квадратных километров в Донецкой области, а эта территория становится "демилитаризованной экономической зоной" без входа российских войск. Москва сразу поддержала идею с той оговоркой, что туда войдет только Росгвардия, а не регулярная армия.

"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", - сказал в разговоре с BILD один из высокопоставленных чиновников.

В ответ Киев выдвинул свое предложение, которое озвучил президент Владимир Зеленский.

"Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?" - сказал он.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

