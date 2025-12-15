РУС
Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ с Донбасса, - Bild

Мирные переговоры с США: СМИ назвали красную линию для Украины

Ключевой "красной линией" для Украины в переговорах с США является вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей.

Издание отмечает, что во время переговоров с американской делегацией Украина была готова обсуждать болезненные компромиссы, в частности отказ от вступления в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, однако есть линия, которую Зеленский не готов переступить.

"Ключевой спор - территориальный. В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области "де-факто признаются российскими", а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются", - говорится в материале.

Bild пишет, что Киев готов к временному "замораживанию" фронта и фактической потере контроля над оккупированными Россией территориями, но категорически отвергает требование вывести украинские войска из контролируемой части Донецкой области.

В то же время Штаты предложили компромисс: Украина уступает примерно 5600 квадратных километров в Донецкой области, а эта территория становится "демилитаризованной экономической зоной" без входа российских войск. Москва сразу поддержала идею с той оговоркой, что туда войдет только Росгвардия, а не регулярная армия.

"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", - сказал в разговоре с BILD один из высокопоставленных чиновников.

В ответ Киев выдвинул свое предложение, которое озвучил президент Владимир Зеленский.

"Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?" - сказал он.

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

З такими ''партнерами'' які пропонують просто так здати людоїдам території і людей і ворогів не треба.
15.12.2025 11:40 Ответить
Не мусольте цю тему, Україна виграла війну та доведе її до кінця звільнивши усі свої території, ніякі переговори на це мають ніякого впливу!
15.12.2025 11:43 Ответить
ой, як цього хочеться !!! ❤️...
15.12.2025 11:45 Ответить
Це ви звідки потужнічиєте.З Єстонії?
15.12.2025 11:48 Ответить
З ***********
15.12.2025 12:01 Ответить
Доречі, може хтось забув чого варті домовленості з рашистами чи з Європою чи з тим як ''миротворці'' ООН захищають порядок. Так я нагадаю.

Марш-бросок на Приштину (Приштинский инцидент, Приштинский бросок) - военная операция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 вооружённых сил Российской Федерации на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Союзной Республики Югославия по захвату единственного в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Косово https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%22%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22 аэропорта «Слатина», , окончившейся без боевого столкновения.
А так звані миротворці НАТО просто стояли і очима кліпали спостерігаючи як рашистські колони захоплюють ключові вузли в Косово. А рашисти ще довго вихвалялися які вони молодці і яка в них чудова рузка смикалка.
15.12.2025 11:50 Ответить
А тим часом:
"Противник нарощує використання Starlink на своїх БПЛА. Такі дрони почали фіксуватися щодня. Антени на них встановлені штатно."

"Дякуємо" Маску
15.12.2025 11:53 Ответить
Може це результат поливання брудом Маска. Він точно вам "нічего не должен".
15.12.2025 11:59 Ответить
Це результат "промивки мізків" кацапами. Чи може ви вважаєте, він сам допер, що "Крим завжди був російським"?
15.12.2025 12:05 Ответить
Думаю шо Маск взагалі срати хотів на той крим. Якщо з української сторони йому не обгрунтували протилежне -значить це нікому не було потрібно.
15.12.2025 12:07 Ответить
 
 