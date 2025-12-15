США и Украина в понедельник обсудят гарантии безопасности, - Bloomberg
В понедельник в Берлине должны возобновиться переговоры между США и Украиной относительно мирного плана, где ключевой темой переговоров станут гарантии безопасности для Киева.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
В воскресенье украинская делегация провела пятичасовые переговоры с представителями США в офисе канцлера Германии. С европейской стороны присутствовал только помощник главы германского правительства. Основной темой разговора были территориальные вопросы.
По данным издания, Вашингтон поддерживает требование России о выводе украинских войск из неоккупированных частей Донецкой области, однако президент Владимир Зеленский неоднократно отклонял это требование.
Ожидается, что в понедельник в Берлине соберутся около 10 европейских лидеров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил: "Россия должна знать, что мы будем на стороне Украины. Нам нужно работать над решением, которое будет устойчивым в будущем".
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будь-які папірці завжди лишаються просто папірцями.
Що мішає, США зараз виконати умови Будапештського меморандуму, та допомогти Україні повернути кордони 1991 року? Що мішає?
Те що меморандум не має юридичної сили? Це вірно! Юридичної сили він не має! Але питання в іншому, що мішає, виконати умови Будапештського меморандуму? Там є заборона, допомогти гаранту? Ні! Той хто хоче, шукає можливість, хто не хоче "відмазки". І так само буде з наступними "гарантіями". Знайдуть 100 і 1 причину, чому їх не виконувати, ба більше, знайдуться люди, в тому числі в Україні, котрі скажуть, що США не зобов'язані нам нічим, та ніякого порушення нової "гарантії не має. Якби США, хотіли виконати умови, вірніше якби могли, то вони їх би виконали...