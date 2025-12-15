РУС
Новости Мирные переговоры
США и Украина в понедельник обсудят гарантии безопасности, - Bloomberg

В понедельник в Берлине должны возобновиться переговоры между США и Украиной относительно мирного плана, где ключевой темой переговоров станут гарантии безопасности для Киева.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

В воскресенье украинская делегация провела пятичасовые переговоры с представителями США в офисе канцлера Германии. С европейской стороны присутствовал только помощник главы германского правительства. Основной темой разговора были территориальные вопросы.

По данным издания, Вашингтон поддерживает требование России о выводе украинских войск из неоккупированных частей Донецкой области, однако президент Владимир Зеленский неоднократно отклонял это требование.

Ожидается, что в понедельник в Берлине соберутся около 10 европейских лидеров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил: "Россия должна знать, что мы будем на стороне Украины. Нам нужно работать над решением, которое будет устойчивым в будущем".

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

