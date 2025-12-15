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Новини Мирні перемовини
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США та Україна у понеділок обговорять гарантії безпеки, - Bloomberg

розвідка,сша

У понеділок у Берліні мають поновитися переговори між США та Україною щодо мирного плану, де ключовою темою перемовин стануть гарантії безпеки для Києва.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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У неділю українська делегація провела п’ятигодинні переговори з представниками США в офісі канцлера Німеччини. З європейської сторони був присутній лише помічник глави німецького уряду. Основною темою розмови були територіальні питання.

За даними видання, Вашингтон підтримує вимогу Росії щодо виведення українських військ з неокупованих частин Донецької області, однак президент Володимир Зеленський неодноразово відхиляв цю вимогу.

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Очікується, що в понеділок у Берліні зберуться близько 10 європейських лідерів, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив: "Росія повинна знати, що ми будемо на боці України. Нам потрібно працювати над рішенням, яке буде стійким у майбутньому".

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Перемовини у Берліні

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перемовини (3841) США (26855) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+4
Не смішіть. В сраку засуньте свої гарантії. Жодному слову вашому не повірю. Ось цим теж пообіцяли гарантії. І це при тому що війська сша були в Афганістані і сша витратило на Афганістан в 20 разів більше ніж на Україну. З Україною ж все ще простіше. Американських військ в Україні з самого початку не буде
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15.12.2025 11:33 Відповісти
+3
Не буде ніяких гарантій безпеки! Вистачить, вже цієї клоунади.
Що мішає, США зараз виконати умови Будапештського меморандуму, та допомогти Україні повернути кордони 1991 року? Що мішає?
Те що меморандум не має юридичної сили? Це вірно! Юридичної сили він не має! Але питання в іншому, що мішає, виконати умови Будапештського меморандуму? Там є заборона, допомогти гаранту? Ні! Той хто хоче, шукає можливість, хто не хоче "відмазки". І так само буде з наступними "гарантіями". Знайдуть 100 і 1 причину, чому їх не виконувати, ба більше, знайдуться люди, в тому числі в Україні, котрі скажуть, що США не зобов'язані нам нічим, та ніякого порушення нової "гарантії не має. Якби США, хотіли виконати умови, вірніше якби могли, то вони їх би виконали...
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15.12.2025 11:46 Відповісти
+2
А хто і яким чином гарантуватиме виконання гарантій?
Будь-які папірці завжди лишаються просто папірцями.
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15.12.2025 11:38 Відповісти

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