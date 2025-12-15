США та Україна у понеділок обговорять гарантії безпеки, - Bloomberg

У понеділок у Берліні мають поновитися переговори між США та Україною щодо мирного плану, де ключовою темою перемовин стануть гарантії безпеки для Києва.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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У неділю українська делегація провела п’ятигодинні переговори з представниками США в офісі канцлера Німеччини. З європейської сторони був присутній лише помічник глави німецького уряду. Основною темою розмови були територіальні питання.

За даними видання, Вашингтон підтримує вимогу Росії щодо виведення українських військ з неокупованих частин Донецької області, однак президент Володимир Зеленський неодноразово відхиляв цю вимогу.

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Очікується, що в понеділок у Берліні зберуться близько 10 європейських лідерів, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив: "Росія повинна знати, що ми будемо на боці України. Нам потрібно працювати над рішенням, яке буде стійким у майбутньому".

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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