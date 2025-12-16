РУС
4 891 35

Зеленский объяснил позицию по "буферной зоне" и гарантиям безопасности

Зеленский о буферной зоне и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные территориальные уступки и создание "буферной зоны" на Донбассе, подчеркнув принципиальную позицию Киева. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции. 

По его словам, Россия пока не изменила своей цели - захватить Донбасс, тогда как Украина отстаивает практическую, справедливую позицию и не намерена передавать оккупированные территории.

Донбасс: позиция Украины и предложения США

Зеленский объяснил, что американская сторона стремится найти компромисс и предлагает создание свободной экономической зоны на Донбассе. Он уточнил, что такой формат не предусматривает управление регионом со стороны РФ, а любые переговоры не означают признание территории российской ни де-юре, ни де-факто.

"Свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована, - безусловно", - подчеркнул Зеленский.

Территория и консенсус в переговорах

Несмотря на принципиальную позицию, президент отметил, что Киев готов обсуждать вопрос территорий как один из ключевых в переговорном процессе. На сегодняшний день консенсуса по этому аспекту пока нет, и он остается одним из самых сложных пунктов в потенциальных мирных соглашениях.

Команда Трампа готова к утверждению гарантий безопасности в Конгрессе

Владимир Зеленский заявил, что большинство Конгресса положительно относится к поддержанию гарантий безопасности для Украины, и Белый дом готов к этому.

По его словам, это станет юридически обязывающей ответственностью союзников в случае нарушения мирного соглашения или прекращения огня со стороны агрессора.

"Будет реакция по типу того, что есть в пятой статье Устава НАТО", - добавил Зеленский

По его словам, гарантии безопасности также будут включать поставки вооружений, помощь в комплектации ВСУ, тренировки войск, а также финансирование потребностей украинской армии. Кроме США, к гарантиям безопасности присоединятся страны Европы и Канада, добавил президент.

  • Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах.

Топ комментарии
+16
Навіть не думай віддати кацапам не окуповану частину Донецької області.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:58 Ответить
+16
Почитайте Володимиру Зеленскому хто конституцію України.
Там все сказано про території.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:15 Ответить
+11
Всі якось забули, що хуьло вніс до своєї конституції Запорізьку та Херсонську області, але поки що тримає їх на паузі... Пауза в бажаннях хуьла означає, що війна буде 100% продовжена, йому потрібна вся Україна - а раз так, то будь-які гарантії безпеки, включені в мирні домовленості, для Москви виключені. Вони скажуть, що не можна з одного боку відмовлятися від вступу до НАТО, а з іншого боку отримувати повну копію захисту НАТО. І ось тоді почнеться найцікавіше з боку Трампа
показать весь комментарий
16.12.2025 01:26 Ответить
Навіть не думай віддати кацапам не окуповану частину Донецької області.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:58 Ответить
Саме так не вистачає нових фортець
показать весь комментарий
16.12.2025 01:09 Ответить
якщо не буде фортець, буде

Руїна-Україна

.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:48 Ответить
Давайте реально дивитись на речі, з таким підходом США та боягузів європейців с коаліції охочих чи потужних шансів в України немає . Ну від слова зовсім.Подивіться на карти ДІпстей за листопад-грудень і все стане зрозуміло. Покровськ та Мирноград практично окуповані,Сіверськ також, що визнають мабуть всі. Буданов заявив, що до літа 2026 року путін не зможе окупувати Донбас. А що буде влітку???? А що буде восени чи наступної зими? ЦЕ все буде вже без допомоги США. Потім ви будетет говорити про те,що з Дніпрпопетровської, Сумської ,Чернігівської області відступати не будемо? Про Донецьку забудете?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:33 Ответить
т.зв. "економ. зона" за умови виводу з неї ЗСУ є закамуфльованою здачею Донбасу.

чия буде юрисдикція ?
хто її буде охороняти ?

це модель "сетлментів" в Китаї після поразки його в опіумній війні.

але українці опіум НЕ курили і поразки в війні НЕ зазнали!
тому, ПТН-ТРМ - ПНХ !

.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:46 Ответить
та йди ти нахєр зі свєю зоною
показать весь комментарий
16.12.2025 02:24 Ответить
економ. зона це чергова хер...ня, запропонована американцям ЗЄлею

така сама як і рєдкозьоми.
воно ЗЄльоне якийсь бздур вякне, а потім випутуйся із нього

.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:15 Ответить
Так договір про рідкоземельні елементи було укладено, щоби зберегти постачання Україні американської зброї та розвідданних, і він реально спрацював. Якщо і ця пропозиція спрацює, то Зеленський - геній!
показать весь комментарий
16.12.2025 04:00 Ответить
Швецьhttps://www.youtube.com/watch?v=ln4mpwIOHIY&t=6s
показать весь комментарий
16.12.2025 01:01 Ответить
AFP, посилаючись на джерела, розповіла, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Віткофф і Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:02 Ответить
і чим планується торгувати в вільній економічній зоні без людей і без товарів?
показать весь комментарий
16.12.2025 01:03 Ответить
Думаю у Тромба є багато ідей звідки завести рабів для роботи в копальнях і плантаціях. І щось мені підказує що там зроблять таку клоаку що буде смердіти і на Європу а потім попре на інші підконтрольні Україні території
показать весь комментарий
16.12.2025 01:05 Ответить
Тромб давно мріяв щоб переселити з Гази три мільйони бойовиків в Україну. А також переселяти нелегалів із сша і Європи також в Україну. Оце буде весело
показать весь комментарий
16.12.2025 01:09 Ответить
Гоголь вже про це писав.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:06 Ответить
«Похождения Чичикова, или Мёртвые души»
показать весь комментарий
16.12.2025 01:11 Ответить
ви бачите чудові великі трамп-тауери по всій донецькій Рівьєрі від Сватово до Донецька та Марика ?

а Трамп бачить...

.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:56 Ответить
Вільна економічна зона це типу чорна діра з антисоціальними елементами а також копанки з рабами де Тромб і )(уйло будуть щось нелегально добувати і вивозити?
показать весь комментарий
16.12.2025 01:03 Ответить
Місце чорної бухгалтерії, де можна відмивати/конвертувати/обіляти гроші/виводити в офшор гроші
показать весь комментарий
16.12.2025 01:12 Ответить
ухилятися від податків
показать весь комментарий
16.12.2025 01:13 Ответить
торгувати з кацапами, двушечкі на маскву відправляти
показать весь комментарий
16.12.2025 01:14 Ответить
постачати наркоту в Європу з кацапстану.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:19 Ответить
переправляти завербованих диверсантів/терористів з окупованих територій (з паспортом України) в Європу і не тільки
показать весь комментарий
16.12.2025 01:21 Ответить
А також )(уйло пообіцяв Тромбу і його банді гарні шматки землі в криму під будівництво і без податків. Не даремно ж Тромб відразу після повернення Віткофа з моцкви раптом заговорив про крим з чудовим кліматом і який омивається чотирма океанами
показать весь комментарий
16.12.2025 01:42 Ответить
Дамбас - і так *чорна діра*.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:17 Ответить
Почитайте Володимиру Зеленскому хто конституцію України.
Там все сказано про території.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:15 Ответить
ЗЄля юрист, йому Конституція не указ

.
показать весь комментарий
16.12.2025 03:18 Ответить
А в Конституції Україні були прописані такі адміністративні одиниці, як "Окремі райони Донецької та Луганської областей"?
показать весь комментарий
16.12.2025 04:03 Ответить
А «вільна економічна компромісна зона тимчасово окупованого Донбасу ні під керівництвом рф, ні під нашим визнанням їхнього керівництва»?
показать весь комментарий
16.12.2025 07:38 Ответить
Всі якось забули, що хуьло вніс до своєї конституції Запорізьку та Херсонську області, але поки що тримає їх на паузі... Пауза в бажаннях хуьла означає, що війна буде 100% продовжена, йому потрібна вся Україна - а раз так, то будь-які гарантії безпеки, включені в мирні домовленості, для Москви виключені. Вони скажуть, що не можна з одного боку відмовлятися від вступу до НАТО, а з іншого боку отримувати повну копію захисту НАТО. І ось тоді почнеться найцікавіше з боку Трампа
показать весь комментарий
16.12.2025 01:26 Ответить
Якісь гарантії від Трампа! Так він на другий день за них забуде якщо не скаже що пожартував.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:30 Ответить
Американцы не знают о чем говорят а Зеленский поддакивает, потому что как же иначе. То что ни оружия ни денег больше от этого не станет, ему не понятно наверное.
показать весь комментарий
16.12.2025 01:59 Ответить
Два піздюка Зеленський і Трамп тириндять про аналогії з 5статею НАТО.
Нічого навіть і близько не має схожого з 5статею.
По суті підготували аналог трохи покращеного будапештського меморандуму.
Трамп і з Зеленським впарюють Україні замість гарантій безпеки - ''фількіну грамоту'' від москальського окупаційного *****.
Якщо Зеленський підпише цю Капітуляцію України під виглядом нібито псевдо-''мирної'' угоди - це буде державна зрада і кримінальний злочин зі сторони Зеленського.
А за таке під час війни відповідають власним життям - Зеленський може і не встигнути емігрувати з України.
показать весь комментарий
16.12.2025 02:59 Ответить
"практична справедлива позиці" нове якесь словоюлудіє ,це вже гірше достойного миру? А до цього був ще ж справедливий?
показать весь комментарий
16.12.2025 05:44 Ответить
Гарантія безпеки - це коли *захід* візьме зобов'язання вступити у війну з *********** із застосуваням усієї наявної в нього зброї. Те, що там пропонують - це фількіна грамота, продовженя нинішньої ситуації.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:24 Ответить
Навіщо ця брехня? Де в Конституції написано «вільна економічна зона Донбасу не під керівництвом рф, які (території) ми ні де-юре, ні де-факто не визнаємо російськими». А чий же тоді суверенітет буде над «компромісними вільними економічними зонами Донбасу»? Нічий? Нагадайте Зе (а краще глядачам телемарафону), що будь-які територіальні кульбіти юридично нікчемні - в нас Конституція забороняє це робити, і немає жодного механізму це змінити, більше того в Конституції прямо вказано, що вона не може бути змінена на порушення територіальної цілісності.
Звідси випливає головне (чому брехня) - БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ будуть в такому випадку також юридично нікчемні і ніхто їх дотримуватися не буде. Це наїбалово.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:33 Ответить
 
 