Зеленский объяснил позицию по "буферной зоне" и гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные территориальные уступки и создание "буферной зоны" на Донбассе, подчеркнув принципиальную позицию Киева. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, Россия пока не изменила своей цели - захватить Донбасс, тогда как Украина отстаивает практическую, справедливую позицию и не намерена передавать оккупированные территории.

Донбасс: позиция Украины и предложения США

Зеленский объяснил, что американская сторона стремится найти компромисс и предлагает создание свободной экономической зоны на Донбассе. Он уточнил, что такой формат не предусматривает управление регионом со стороны РФ, а любые переговоры не означают признание территории российской ни де-юре, ни де-факто.

"Свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована, - безусловно", - подчеркнул Зеленский.

Территория и консенсус в переговорах

Несмотря на принципиальную позицию, президент отметил, что Киев готов обсуждать вопрос территорий как один из ключевых в переговорном процессе. На сегодняшний день консенсуса по этому аспекту пока нет, и он остается одним из самых сложных пунктов в потенциальных мирных соглашениях.

Команда Трампа готова к утверждению гарантий безопасности в Конгрессе

Владимир Зеленский заявил, что большинство Конгресса положительно относится к поддержанию гарантий безопасности для Украины, и Белый дом готов к этому.

По его словам, это станет юридически обязывающей ответственностью союзников в случае нарушения мирного соглашения или прекращения огня со стороны агрессора.

"Будет реакция по типу того, что есть в пятой статье Устава НАТО", - добавил Зеленский

По его словам, гарантии безопасности также будут включать поставки вооружений, помощь в комплектации ВСУ, тренировки войск, а также финансирование потребностей украинской армии. Кроме США, к гарантиям безопасности присоединятся страны Европы и Канада, добавил президент.

Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах.

