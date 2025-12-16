Зеленский объяснил позицию по "буферной зоне" и гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные территориальные уступки и создание "буферной зоны" на Донбассе, подчеркнув принципиальную позицию Киева. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции.
По его словам, Россия пока не изменила своей цели - захватить Донбасс, тогда как Украина отстаивает практическую, справедливую позицию и не намерена передавать оккупированные территории.
Донбасс: позиция Украины и предложения США
Зеленский объяснил, что американская сторона стремится найти компромисс и предлагает создание свободной экономической зоны на Донбассе. Он уточнил, что такой формат не предусматривает управление регионом со стороны РФ, а любые переговоры не означают признание территории российской ни де-юре, ни де-факто.
"Свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована, - безусловно", - подчеркнул Зеленский.
Территория и консенсус в переговорах
Несмотря на принципиальную позицию, президент отметил, что Киев готов обсуждать вопрос территорий как один из ключевых в переговорном процессе. На сегодняшний день консенсуса по этому аспекту пока нет, и он остается одним из самых сложных пунктов в потенциальных мирных соглашениях.
Команда Трампа готова к утверждению гарантий безопасности в Конгрессе
Владимир Зеленский заявил, что большинство Конгресса положительно относится к поддержанию гарантий безопасности для Украины, и Белый дом готов к этому.
По его словам, это станет юридически обязывающей ответственностью союзников в случае нарушения мирного соглашения или прекращения огня со стороны агрессора.
"Будет реакция по типу того, что есть в пятой статье Устава НАТО", - добавил Зеленский
По его словам, гарантии безопасности также будут включать поставки вооружений, помощь в комплектации ВСУ, тренировки войск, а также финансирование потребностей украинской армии. Кроме США, к гарантиям безопасности присоединятся страны Европы и Канада, добавил президент.
- Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, чтобы выйти из "тупика" в мирных переговорах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Руїна-Україна
.
чия буде юрисдикція ?
хто її буде охороняти ?
це модель "сетлментів" в Китаї після поразки його в опіумній війні.
але українці опіум НЕ курили і поразки в війні НЕ зазнали!
тому, ПТН-ТРМ - ПНХ !
.
така сама як і рєдкозьоми.
воно ЗЄльоне якийсь бздур вякне, а потім випутуйся із нього
.
а Трамп бачить...
.
Там все сказано про території.
.
Нічого навіть і близько не має схожого з 5статею.
По суті підготували аналог трохи покращеного будапештського меморандуму.
Трамп і з Зеленським впарюють Україні замість гарантій безпеки - ''фількіну грамоту'' від москальського окупаційного *****.
Якщо Зеленський підпише цю Капітуляцію України під виглядом нібито псевдо-''мирної'' угоди - це буде державна зрада і кримінальний злочин зі сторони Зеленського.
А за таке під час війни відповідають власним життям - Зеленський може і не встигнути емігрувати з України.
Звідси випливає головне (чому брехня) - БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ будуть в такому випадку також юридично нікчемні і ніхто їх дотримуватися не буде. Це наїбалово.