Трамп может позвонить Зеленскому и Путину, - СМИ

Президент США может позвонить лидерам Украины и России для обсуждения мирного урегулирования войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Суспільного со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Подготовка к мирным переговорам

По словам собеседника, в ближайшие выходные в Майами запланированы переговоры рабочих групп США и Украины в рамках подготовки мирного соглашения между Киевом и Москвой. Американские представители готовы посетить Украину и Россию, чтобы способствовать установлению долгосрочного мира.

"Нам приказано сделать все необходимое, чтобы содействовать от имени президента Трампа установлению прочного и долгосрочного мира между Украиной и РФ, и мы намерены сделать все возможное", - добавил американский чиновник.

Трамп: сейчас мы ближе к миру в Украине

Сам Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее.

По его словам, сегодня он провел "очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне РФ против Украины".

"У нас был очень хороший разговор, похоже, что дела идут хорошо, но мы же об этом говорим уже давно. Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они также хотят положить этому (войне, - ред.) конец", - сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что и Россия якобы тоже хочет завершения войны.

"На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не захотят".

Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины

Между тем лидеры ЕС договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность" и представила собственный план гарантий безопасности для Украины.

Что обязывает Европу

План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:

Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории. Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируется в рамках Коалиции желающих при поддержке США –– для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины. Механизм контроля прекращения огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием – для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них. Юридически обязывающие гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами. Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными. Поддержка вступления Украины в ЕС.

