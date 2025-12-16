РУС
1 424 26

Трамп может позвонить Зеленскому и Путину, - СМИ

Трамп может позвонить Путину и Зеленскому

Президент США может позвонить лидерам Украины и России для обсуждения мирного урегулирования войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Суспільного со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Подготовка к мирным переговорам

По словам собеседника, в ближайшие выходные в Майами запланированы переговоры рабочих групп США и Украины в рамках подготовки мирного соглашения между Киевом и Москвой. Американские представители готовы посетить Украину и Россию, чтобы способствовать установлению долгосрочного мира.

"Нам приказано сделать все необходимое, чтобы содействовать от имени президента Трампа установлению прочного и долгосрочного мира между Украиной и РФ, и мы намерены сделать все возможное", - добавил американский чиновник. 

Трамп: сейчас мы ближе к миру в Украине

Сам Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее

По его словам, сегодня он провел "очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне РФ против Украины".

"У нас был очень хороший разговор, похоже, что дела идут хорошо, но мы же об этом говорим уже давно. Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они также хотят положить этому (войне, - ред.) конец", - сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что и Россия якобы тоже хочет завершения войны.

"На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не захотят".

Европа представила собственный план гарантий безопасности для Украины

Между тем лидеры ЕС договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность" и представила собственный план гарантий безопасности для Украины.

Что обязывает Европу

План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:

  1. Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.
  2. Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируется в рамках Коалиции желающих при поддержке США –– для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины.
  3. Механизм контроля прекращения огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием – для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.
  4. Юридически обязывающие гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.
  5. Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными.
  6. Поддержка вступления Украины в ЕС.

Топ комментарии
+4
Було би добре, щоб ті дзвінки були записані - для історії ...
Зрадників в США теж не ******* - і перемовини пишуть не тільки "ушакова"
15.12.2025 23:02 Ответить
+4
Дзвінок трампа - уже не подія. Результат відомий - НУЛЬ. Слід не замирювати сторони, а стати на бік України усією потугою США, як це відбулося у Другу світову. Тільки так війни завершуються остаточно. Теревені мають ефект пука.
15.12.2025 23:05 Ответить
+3
Як дiти...
15.12.2025 22:59 Ответить
Як дiти...
15.12.2025 22:59 Ответить
від дітей меньше лиха, аніж від цього рудого лайна
15.12.2025 23:15 Ответить
шоб ти вже в нічного горщика дзвонив; а в телефонну слухавку дзюрив. Господи прости які повсюди дебіли при владі...
15.12.2025 23:01 Ответить
Це правда - може
15.12.2025 23:02 Ответить
Було би добре, щоб ті дзвінки були записані - для історії ...
Зрадників в США теж не ******* - і перемовини пишуть не тільки "ушакова"
15.12.2025 23:02 Ответить
Трамп лля США не зрадник а черговий клерк який виконує угоду 2014 року між США та кацапстаном
15.12.2025 23:06 Ответить
ще рік - і республіканці навіть без суду будуть називати його зрадником!
Перемоги демократів в потенційно 100% виграшних для республіканців штатах і програних недавно вказують на провал політики трампона ...
15.12.2025 23:10 Ответить
ви якийсь зумер ) згадайте: " ще місяць-другий і в россії закінчаться ракети"
показать весь комментарий
і шо буде? ніфуя. війна далі
показать весь комментарий
15.12.2025 23:02 Ответить
*****??!!
15.12.2025 23:04 Ответить
Дзвінок трампа - уже не подія. Результат відомий - НУЛЬ. Слід не замирювати сторони, а стати на бік України усією потугою США, як це відбулося у Другу світову. Тільки так війни завершуються остаточно. Теревені мають ефект пука.
15.12.2025 23:05 Ответить
Угода для трампона понад усе... "Сів на коня"!
15.12.2025 23:07 Ответить
Залишилось тільки 100 мільйонів людей десь знайти.
15.12.2025 23:07 Ответить
Достатньо трьох тисяч Томагоків та пару тисяч аналогів від Німеччини і Франції. Війни нині виграються не людьми, а технологіями з виробництва фаршу на полі бою.
15.12.2025 23:13 Ответить
Ще можна запустити 5 трайдентів з ядерними боєголовками по москві або застосувати Зірку Смерті - ймовірність приблизно однакова з вищеперерахованим.
15.12.2025 23:18 Ответить
З огляду на прогресуючу деменцію, він може зателефонувати кому завгодно.
15.12.2025 23:07 Ответить
дл всього світу краще було би його десь замкнути і забрати телефон.
15.12.2025 23:10 Ответить
а раптом забув телефон поповнити або роумінг не підключений...?
15.12.2025 23:13 Ответить
чому ж раптом? там за телефоном закріплена окрема людина, втім як і за ширинкою, щоб вчасно була застібнута.
15.12.2025 23:19 Ответить
Дайте йому Нобелівську премію
15.12.2025 23:15 Ответить
сєльодкі (с)
15.12.2025 23:20 Ответить
Чого ж не може, шо в нього телефона нема чи шо.
15.12.2025 23:19 Ответить
15.12.2025 23:19 Ответить
З якої причини Рудий став такий улеслевий ? Скоріш за все, хоче переждати а потім знову накинутись - хохли, здавайся, поки я добрий.
16.12.2025 00:07 Ответить
Трамп може зателефонувати Зеленскому. А Пуйлу точно подзвонить.
16.12.2025 00:44 Ответить
хай зателефонує мені
16.12.2025 01:26 Ответить
 
 