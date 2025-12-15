РУС
1 407 27

Трамп: Сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо ранее

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее.

Об этом он сказал во время церемонии вручения медалей в Овальном кабинете, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо", - сказал глава Белого дома.

Трамп рассказал, что сегодня он провел "очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне РФ против Украины".

"У нас был очень хороший разговор, похоже, что дела идут хорошо, но мы же об этом говорим уже давно. Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они также хотят положить этому (войне, - ред.) конец", - сказал Трамп.

Он добавил, что и Россия якобы тоже хочет завершения войны.

"На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не захотят". 

Дополняется... 

Автор: 

Трамп Дональд (7264) война в Украине (7235) прекращения огня (377)
Топ комментарии
+13
піздобол рудий *****.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:48 Ответить
+4
Адвокат *****.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:49 Ответить
+3
трамп ,боїшся плівок епштейна ?...видно шо напрягає...
показать весь комментарий
15.12.2025 22:48 Ответить
піздобол рудий *****.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:48 Ответить
Звісно бреше. Ближче всього до миру ми були в перші секунди його президентства. Буквально на відстані 24 годин.
Як зрозуміти що Тромб бреше? Дуже легко. Він відкриває рота і те що він бурчить не схоже на «Тьі уволєн!»
показать весь комментарий
15.12.2025 23:01 Ответить
З таким брехуном, як Трамп якраз тільки переговори і вести. Цей "видатний переговорщик" не зміг договоритися навіть з проституткою Стормі Деніелс і по цій причині став першим і єдиним президентом США, який на момент прийняття присяги президента мав кримінальну судимість.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:26 Ответить
Ось дані по брехні Трампа, які надав сайт chat GPT.
"Під час свого першого президентського терміну (2017-2021) команда фактчекерів The Washington Post вела детальний облік неточних, неправдивих чи вводящих в оману тверджень Дональда Трампа. За їхніми даними:
🔹 Загальна кількість неправдивих або вводящих в оману заяв, які Трамп зробив під час президентства - приблизно 30 573. https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-claims-total-30573-over-four-years/?utm_source=chatgpt.com The Washington Post+1
📌 Ця цифра включає:
твердження, які були неправдивими, неточними або вводили в оману, за критеріями фактчекерів;
заяви з різних виступів, прес-брифінгів, інтерв'ю та його соціальних медіа. 📍 У середньому це близько 21 неправдивого чи вводящого в оману твердження щодня протягом чотирьох років його першого президентства. https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-claims-total-30573-over-four-years/?utm_source=chatgpt.com The Washington Post"
показать весь комментарий
15.12.2025 23:28 Ответить
Чого це 3,14...л? Звісно шо сьодні ми ближчи ніж були всора, а завтра будемо ще ближчі ані ж сьодні, а післязавтра ще ближчі тощо. Дід хочь і ******** але тут аін має рацію.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:05 Ответить
трамп ,боїшся плівок епштейна ?...видно шо напрягає...
показать весь комментарий
15.12.2025 22:48 Ответить
спішить!
Або нобелівську
або буцигарня і без нобеля....
показать весь комментарий
15.12.2025 22:51 Ответить
майже рік це мировторець намагається домовитися з ху*лом, щоб мати змогу торгувати з кацапстаном
показать весь комментарий
15.12.2025 22:49 Ответить
їм нема чим торгувати. справа не в цьому.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:54 Ответить
Дійсно, яке торгувати, якщо ***** може спокійно забрати у ваньків сотню лярдів і подарувати рудому за підгін.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:54 Ответить
Україна ближче до миру а кацапи?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:49 Ответить
Адвокат *****.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:49 Ответить
Кожного дня як ніколи ближчі на день.
Ніхто не перечить, "разумашка"
показать весь комментарий
15.12.2025 22:50 Ответить
Сподіваюсь, що ти, старий дементний бабуїн ближче до цвинтаря!
показать весь комментарий
15.12.2025 22:52 Ответить
Жовта облізла качка, ти ближче до імпічменту ніж до ''миру''
показать весь комментарий
15.12.2025 22:52 Ответить
Меланія чекає плівки епштейна
Красива жінка!
І у мене з'явиться шанс ...
показать весь комментарий
15.12.2025 22:53 Ответить
Трамп: Зараз ми з путіним, ближчі до миру в Україні, ніж будь-коли раніше?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:55 Ответить
та не будет никакого мира - это обман. Война будет и год и два и сколько надо до победы Украины.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:29 Ответить
Невже компромат на наших крадіїв спрацював?

За власну безпеку вони готові торгувати майбутнім України, безпекою держави і її територіями.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:56 Ответить
я думаю що ми ближчі до "окровеннь єпштейна" - придурок рудомордий
показать весь комментарий
15.12.2025 23:15 Ответить
нахер нам мир. ведем войну до победы Украины и это нужно четко заявить и не размениваться.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:23 Ответить
Зараз кацапи ближче до Ялта 2 - 0, тож хто буде там ділити сфери впливу з Китаєм який місце за столом собі вже зайняли?
показать весь комментарий
15.12.2025 23:32 Ответить
Цицерон.
показать весь комментарий
15.12.2025 23:51 Ответить
А потом, все эти грёзы и надежды полоумного рыжего дегенерата, обломает серая злобная крыса уже в который раз. Интересно, как долго это катавасия будет продолжаться?
показать весь комментарий
16.12.2025 00:01 Ответить
Cнова Трампсвистит.. в чулках Кадышевой и в трусах Волочковой...
показать весь комментарий
16.12.2025 00:11 Ответить
Коли він вже здохне цей рудий уйобок ? Або назавжди затулить свою паскудну пельку.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:30 Ответить
Педофільна мксковська шмара.
показать весь комментарий
16.12.2025 00:32 Ответить
 
 