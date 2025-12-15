Трамп: Сейчас мы ближе к миру в Украине, чем когда-либо ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо ранее.

Об этом он сказал во время церемонии вручения медалей в Овальном кабинете, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо", - сказал глава Белого дома.

Трамп рассказал, что сегодня он провел "очень хороший разговор с европейскими лидерами о войне РФ против Украины".

"У нас был очень хороший разговор, похоже, что дела идут хорошо, но мы же об этом говорим уже давно. Мы имеем огромную поддержку от европейских лидеров, они также хотят положить этому (войне, - ред.) конец", - сказал Трамп.

Он добавил, что и Россия якобы тоже хочет завершения войны.

"На данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят положить этому конец, а потом вдруг не захотят".

Дополняется...