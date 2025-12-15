Трамп: Зараз ми ближчі до миру в Україні, ніж будь-коли раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше.

Про це він сказав під час у церемонії вручення медалей в Овальному кабінеті, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Мир наблизився

"Я думаю, що зараз ми ближчі, ніж будь-коли", - сказав глава Білого дому.

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Розмова з лідерами Європи

Трамп розповів, що сьогодні він провів "дуже добру розмову з європейськими лідерами щодо війни РФ проти України".

"Ми провели дуже гарну розмову годину тому з європейськими лідерами, багатьма з них щодо війни між Росією та Україною. У нас була довга дискусія, і, схоже, що все йде добре, але ми говоримо це вже довгий час, і це складна ситуація", - сказав очільник США.

Трамп зазначив, що мав "довгу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів.

"У нас були дуже довгі та дуже хороші розмови. І я думаю, що все йде досить добре. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоби це закінчилося", - сказав він.

Він додав, що і Росія нібито теж хоче завершення війни.

"І в цей момент Росія хоче, щоб це закінчилося. Проблема в тому, що вони захочуть, щоби це закінчилося, а потім раптом — не захочуть. І Україна захоче, щоби це закінчилося, а потім раптом — не захоче. Тому нам потрібно, щоб вони опинилися на одній сторінці. Але я гадаю, що це рухається вперед. Дуже хороша розмова", - сказав президент США.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.

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