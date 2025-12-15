Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною в Берліні, - ЗМІ
Офіційний представник США повідомив, що Дональд Трамп задоволений результатами переговорів з Україною в Берліні, які відбулися протягом останніх двох днів.
Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Є прогрес
За словами посадовця США, переговори були дуже позитивними, і "було досягнуто консенсусу з низки питань".
Чиновник зазначив, що деякі питання ще залишаються відкритими, але Дональд Трамп задоволений прогресом.
НАТО та повернення територій
Крім того, європейські представники "проявили себе з найкращого боку", і посадовець висловив сподівання, що "ми на шляху до миру".
- Він також повідомив, що досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці гарантії не будуть діяти вічно.
Інший представник сказав в інтерв’ю Reuters, що Трамп зосереджений на тому, щоб зупинити росіян, які рухаються на захід.
"Остаточне рішення щодо території буде залежати від України. Ми вважаємо, що росіяни приймуть гарантії в остаточній угоді", - додав американський посадовець.
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