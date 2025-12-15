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Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною в Берліні, - ЗМІ

переговори,сша

Офіційний представник США повідомив, що Дональд Трамп задоволений результатами переговорів з Україною в Берліні, які відбулися протягом останніх двох днів.

Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Є прогрес

За словами посадовця США, переговори були дуже позитивними, і "було досягнуто консенсусу з низки питань".

Чиновник зазначив, що деякі питання ще залишаються відкритими, але Дональд Трамп задоволений прогресом.

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НАТО та повернення територій

Крім того, європейські представники "проявили себе з найкращого боку", і посадовець висловив сподівання, що "ми на шляху до миру".

  • Він також повідомив, що досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці гарантії не будуть діяти вічно.

Інший представник сказав в інтерв’ю Reuters, що Трамп зосереджений на тому, щоб зупинити росіян, які рухаються на захід.

"Остаточне рішення щодо території буде залежати від України. Ми вважаємо, що росіяни приймуть гарантії в остаточній угоді", - додав американський посадовець.

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Автор: 

Берлін (209) перемовини (3841) США (26857) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+25
Якщо Трамп задоволений, значить для нас жопа
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15.12.2025 18:26 Відповісти
+19
Ой щось мені це не подобається.
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15.12.2025 18:25 Відповісти
+15
То що, примусили Зелю до капітуляції? Примусили компроматом? Умеров фебеерівцям здав, кому бабло носив?
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15.12.2025 18:29 Відповісти

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