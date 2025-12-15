Рівень довіри українців до світових лідерів знизився: серед антилідерів - Трамп, - дослідження
Українці демонструють падіння довіри до світових лідерів, зокрема до президента США Дональда Трампа.
Про це йдеться у статті "ЄП" з посиланням на дослідження Info Sapiens, передає Цензор.НЕТ.
Ставлення українців до США
Згідно з результатами, лише 10,6% опитаних вважають, що США роблять усе можливе для перемоги України, ще 18,2% відповіли "скоріше так". Водночас 36,2% категорично не згодні з цим твердженням, а ще 29,1% - переважно не згодні.
У дослідженні зазначається, що причинами таких змін стали зупинка військової допомоги Україні з боку США та просування "мирних ініціатив", які більше нагадують перелік вимог Кремля.
Довіра до світових лідерів
На цьому тлі суттєво знизився рівень довіри до Дональда Трампа: станом на листопад 2025 року йому довіряють лише 24,4% українців, тоді як не довіряють - 72,7%. Рік тому, після перемоги Трампа на виборах, але до вступу на посаду, рівень довіри становив 44,6% і був вищим, ніж у більшості країн ЄС. Наразі президент США став одним з антилідерів рейтингу довіри українців.
Низький рівень довіри також зафіксовано до нового президента Польщі Кароля Навроцького - 44%, прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо - 28,5%, а також прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - 12,4%.
Топ-3 лідери антидовіри українців
До топ-3 за рівнем антидовіри серед українців увійшли лідери країн-агресорів: Володимир Путін - 98%, Александр Лукашенко - 93,8%, а також Віктор Орбан - 83%. Далі у списку - лідер Китаю Сі Цзіньпін (81,1%), Роберт Фіцо (63,4%) та Кароль Навроцький (50,9%).
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довіри до світових лідерів, зокрема
до президента США Дональда
Трампа." ***** як так то?Зе обіцяв "припинити" війну і довів до повномасштабного,трумп обіцяв закінчити війну і виконує свою обіцянку(трамп ніколи не уточняв що планує закінчити війну нашою перемогою).І трамп-бяка а зе-молодець!