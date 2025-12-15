Уровень доверия украинцев к мировым лидерам снизился: среди антилидеров - Трамп, - исследование
Украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к президенту США Дональду Трампу.
Об этом говорится в статье "ЕП" со ссылкой на исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.
Отношение украинцев к США
Согласно результатам, только 10,6% опрошенных считают, что США делают все возможное для победы Украины, еще 18,2% ответили "скорее да". В то же время 36,2% категорически не согласны с этим утверждением, а еще 29,1% - преимущественно не согласны.
В исследовании отмечается, что причинами таких изменений стали остановка военной помощи Украине со стороны США и продвижение "мирных инициатив", которые больше напоминают перечень требований Кремля.
Доверие к мировым лидерам
На этом фоне существенно снизился уровень доверия к Дональду Трампу: по состоянию на ноябрь 2025 года ему доверяют только 24,4% украинцев, тогда как не доверяют - 72,7%. Год назад, после победы Трампа на выборах, но до вступления в должность, уровень доверия составлял 44,6% и был выше, чем в большинстве стран ЕС. Сейчас президент США стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев.
Низкий уровень доверия также зафиксирован к новому президенту Польши Каролю Навроцкому - 44%, премьер-министру Словакии Роберту Фицо - 28,5%, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - 12,4%.
Топ-3 лидеры антидоверия украинцев
В топ-3 по уровню недоверия среди украинцев вошли лидеры стран-агрессоров: Владимир Путин - 98%, Александр Лукашенко - 93,8%, а также Виктор Орбан - 83%. Далее в списке - лидер Китая Си Цзиньпин (81,1%), Роберт Фицо (63,4%) и Кароль Навроцкий (50,9%).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
довіри до світових лідерів, зокрема
до президента США Дональда
Трампа." ***** як так то?Зе обіцяв "припинити" війну і довів до повномасштабного,трумп обіцяв закінчити війну і виконує свою обіцянку(трамп ніколи не уточняв що планує закінчити війну нашою перемогою).І трамп-бяка а зе-молодець!
байден не примушував нас до капітуляції, але забороняв відповідати!
трамп, заїбав своїм другом владіміром, але ми кожного дня їбошим по кацапському тилу!
то, яка вона піндосія, насправді?
амєріка всєгда тєбя кінєт, синок!!!!
Бо він рідненький. Він такий, як пересічний хохолик.