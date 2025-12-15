Уровень доверия украинцев к мировым лидерам снизился: среди антилидеров - Трамп, - исследование

Украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к президенту США Дональду Трампу.

Об этом говорится в статье "ЕП" со ссылкой на исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

Отношение украинцев к США

Согласно результатам, только 10,6% опрошенных считают, что США делают все возможное для победы Украины, еще 18,2% ответили "скорее да". В то же время 36,2% категорически не согласны с этим утверждением, а еще 29,1% - преимущественно не согласны.

В исследовании отмечается, что причинами таких изменений стали остановка военной помощи Украине со стороны США и продвижение "мирных инициатив", которые больше напоминают перечень требований Кремля.

Доверие к мировым лидерам

На этом фоне существенно снизился уровень доверия к Дональду Трампу: по состоянию на ноябрь 2025 года ему доверяют только 24,4% украинцев, тогда как не доверяют - 72,7%. Год назад, после победы Трампа на выборах, но до вступления в должность, уровень доверия составлял 44,6% и был выше, чем в большинстве стран ЕС. Сейчас президент США стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев.

Низкий уровень доверия также зафиксирован к новому президенту Польши Каролю Навроцкому - 44%, премьер-министру Словакии Роберту Фицо - 28,5%, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - 12,4%.

Топ-3 лидеры антидоверия украинцев

В топ-3 по уровню недоверия среди украинцев вошли лидеры стран-агрессоров: Владимир Путин - 98%, Александр Лукашенко - 93,8%, а также Виктор Орбан - 83%. Далее в списке - лидер Китая Си Цзиньпин (81,1%), Роберт Фицо (63,4%) и Кароль Навроцкий (50,9%).