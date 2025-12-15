РУС
Уровень доверия украинцев к мировым лидерам снизился: среди антилидеров - Трамп, - исследование

Президент США Трамп

Украинцы демонстрируют падение доверия к мировым лидерам, в частности к президенту США Дональду Трампу.

Об этом говорится в статье "ЕП" со ссылкой на исследование Info Sapiens, передает Цензор.НЕТ.

Отношение украинцев к США

Согласно результатам, только 10,6% опрошенных считают, что США делают все возможное для победы Украины, еще 18,2% ответили "скорее да". В то же время 36,2% категорически не согласны с этим утверждением, а еще 29,1% - преимущественно не согласны.

В исследовании отмечается, что причинами таких изменений стали остановка военной помощи Украине со стороны США и продвижение "мирных инициатив", которые больше напоминают перечень требований Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новая военная помощь ЕС Украине в 2025 году может упасть до рекордно низкого уровня, - исследование

Доверие к мировым лидерам

На этом фоне существенно снизился уровень доверия к Дональду Трампу: по состоянию на ноябрь 2025 года ему доверяют только 24,4% украинцев, тогда как не доверяют - 72,7%. Год назад, после победы Трампа на выборах, но до вступления в должность, уровень доверия составлял 44,6% и был выше, чем в большинстве стран ЕС. Сейчас президент США стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев.

Низкий уровень доверия также зафиксирован к новому президенту Польши Каролю Навроцкому - 44%, премьер-министру Словакии Роберту Фицо - 28,5%, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - 12,4%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Венесуэлой

Топ-3 лидеры антидоверия украинцев

В топ-3 по уровню недоверия среди украинцев вошли лидеры стран-агрессоров: Владимир Путин - 98%, Александр Лукашенко - 93,8%, а также Виктор Орбан - 83%. Далее в списке - лидер Китая Си Цзиньпин (81,1%), Роберт Фицо (63,4%) и Кароль Навроцкий (50,9%).

+10
Цікаво послухати шо зараз кажуть місцеві, цензорівські трампісти, які рік тому несамовито підтримували це, руде непорозуміння
15.12.2025 12:16 Ответить
+7
"Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС" "Українці демонструють падіння
довіри до світових лідерів, зокрема
до президента США Дональда
Трампа." ***** як так то?Зе обіцяв "припинити" війну і довів до повномасштабного,трумп обіцяв закінчити війну і виконує свою обіцянку(трамп ніколи не уточняв що планує закінчити війну нашою перемогою).І трамп-бяка а зе-молодець!
15.12.2025 12:19 Ответить
+6
Трамп взагалі покидьок на кшталт Зеленського.
15.12.2025 12:16 Ответить
Трамп взагалі покидьок на кшталт Зеленського.
15.12.2025 12:16 Ответить
Цікаво послухати шо зараз кажуть місцеві, цензорівські трампісти, які рік тому несамовито підтримували це, руде непорозуміння
15.12.2025 12:16 Ответить
А що з трампом не так?Трамп обіцяв закінчити війну-він і виконує обіцянку.Він же не обіцяв що війна закінчиться,нашою перемогою
15.12.2025 12:21 Ответить
Річ у тому, що коли Трамп дотисне, та Україна підпише капітуляцію, війна не скінчиться, ба більше, вона навіть не призупиниться. Щоб цього не розуміти, напевне, потрібно бути Богданом...
15.12.2025 12:27 Ответить
А він обіцяв що "мир" на довго буде?Може "алєксандр" освіжить память переглядом заяв трампа?
15.12.2025 12:38 Ответить
Ще раз перечитай, що я написав! Можливо, скористайся синтаксичним словником, якщо не розумієш сенс слів та словосполучень.
15.12.2025 13:07 Ответить
Ти сам то розумієш що пишеш?
15.12.2025 13:21 Ответить
Треба щоб спочатку дотиснув. Власне чого переживати про це якшо війна не зупиниться.
15.12.2025 12:42 Ответить
А хто на планеті довіряє Трампу? Сама Меланія йому хоч довіряє? - сумніваюсь
15.12.2025 12:17 Ответить
З якого це дива? - такий адекватний през - аж завидки беруть
15.12.2025 12:19 Ответить
"Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС" "Українці демонструють падіння
довіри до світових лідерів, зокрема
до президента США Дональда
Трампа." ***** як так то?Зе обіцяв "припинити" війну і довів до повномасштабного,трумп обіцяв закінчити війну і виконує свою обіцянку(трамп ніколи не уточняв що планує закінчити війну нашою перемогою).І трамп-бяка а зе-молодець!
15.12.2025 12:19 Ответить
Головне, щоб до "нашого "л(П)ідора довіра не падала!
15.12.2025 12:22 Ответить
Та підир він.
15.12.2025 12:22 Ответить
Трамп в печали.
15.12.2025 12:23 Ответить
А яка може бути довіра до старого пирдуна Донні, коли він не памятає що казав вчора. І по висерах цього дебіла можна сказати, що він веде себе як плечева повія з окружної, хто йому більше пообіцяє, під того цей дебіл і лягає. Ну а До ведучих европейських очільників нема претензій. Вони адекватні люди ( мадяри і словаке не рахуються), але вимушені витанцьовувати перед начальником Білого дурдому, бо той неадекватний і здається, що Трампидло втік з дурдому, судячи по його поведінкі
15.12.2025 12:23 Ответить
А чим Трамп відрізняється, від, скажімо, Обами, який забив болт на Крим? Чи від Ніксона, який почав робити китайців тим чим вони зараз є? Чи від Буша, який в Іраці натворив справ? Чи від Рузвельта, який боровся з тоталітарними режимами в союзі з Uncle Joe? В кожної країни свій інтерес.
15.12.2025 12:26 Ответить
В останньому абзаці адміни пропустили, власне, трампа; між Сі та Фіцо вн там має бути зі своїми 72,7%недовіри
15.12.2025 12:26 Ответить
Ми взагалі "махновці" - "анархія мати порядку", а "Україна - рідна мати - не вкрадеш не будеш мати". Сьгодні взагалі день просто "винятковий" - день корумпованих працівників суду і встановлення мінори на Майдані политого кровю українців. Це вже вдруге мінору встановлюють представники єврейських громад, але по радіо сказали що вони це скоїли "традиційно"... Як швидко зермаки та міндічі навязують українцям "традиції". Прямо моторошно стає... Нас напевно врятує Коліївщина і махновщина... А на додачу зєлєнскій проголосив що він відмовляється вступати в НАТО, чим поклав смердючого фуя на Конституцію.
15.12.2025 12:28 Ответить
трамп може підмиться і застрелиться
15.12.2025 12:31 Ответить
Наш "потужний" напевно, не з того числа. Він навпаки постійно дякує Трампу.
15.12.2025 12:34 Ответить
Десь я прочитав що у кожному суспільстві є вісім відсотків збоченців - лесбійок і **********.Цей відсоток сталий,на нього не впливає ніщо - ні війни,ні систематичне знищення їх як соціального прошарку,ніщо...Природа якимсь дивним чином відновлює їх і утримує для чогось.Отак само і у нас вискакує отой самий постійний відсоток - 73 - який дивним чином веде нас...навіть незрозуміло куди і для чого...
15.12.2025 12:35 Ответить
Нехай "ЄП" заміряє рівень довіри до найвеличнішого корумпованого лідора воюючої країни, його менеджерів, їбутатів, яких воно завело до ВР.
15.12.2025 12:49 Ответить
А шо? трампон пуйлові подобається; знову Штати московію рятують від колапсу.
15.12.2025 13:10 Ответить
цікава херня!
байден не примушував нас до капітуляції, але забороняв відповідати!
трамп, заїбав своїм другом владіміром, але ми кожного дня їбошим по кацапському тилу!

то, яка вона піндосія, насправді?
амєріка всєгда тєбя кінєт, синок!!!!
15.12.2025 13:24 Ответить
Ти бач, Кароль Навроцький попав в ряди неофашистів (рашистів) !
15.12.2025 13:36 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:49 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:50 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:52 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:53 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:57 Ответить
Оце Тромб засмутиться , коли дізнається , що в Україні , до нього , довіра впала ...так ?
15.12.2025 13:58 Ответить
Зате до мародера Зеленського за версією КМІС зросла.

Бо він рідненький. Він такий, як пересічний хохолик.
15.12.2025 14:00 Ответить
 
 