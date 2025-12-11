Новая военная помощь ЕС Украине в 2025 году может упасть до рекордно низкого уровня, - исследование
Новые ассигнования Европейского Союза на поддержку Украины в 2025 году могут снизиться до самого низкого уровня с момента российского вторжения в 2022 году.
Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики, который отслеживает объемы помощи через Ukraine Support Tracker, передает Цензор.НЕТ.
По данным исследования, новые обязательства ЕС по военной помощи Украине упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения.
"Европа выделила Украине только около 4,2 млрд евро новой военной помощи - это слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США. В то же время разногласия внутри Европы углубились", - отмечают эксперты института.
Франция, Германия и Великобритания увеличили свои взносы, но в относительном выражении они остались ниже уровней скандинавских стран. Италия и Испания внесли незначительный вклад. После рекордных объемов помощи в первом полугодии 2025 года ее темпы значительно снизились летом и осенью.
По подсчетам экспертов, в сумме за 2025 год предоставлено €32,5 млрд новых обязательств, тогда как средний годовой объем помощи в 2022–2024 годах составлял €41,6 млрд. Чтобы восстановить прежние уровни, до конца года необходимо выделить дополнительные €9,1 млрд, что требует ежемесячного объема ассигнований в два раза выше, чем в последние месяцы.
"Если это замедление продлится в течение остальных месяцев, 2025 год станет годом с самым низким уровнем новых выделений помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году", - отметил профессор Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От як уряди тих країн мають пояснити своїм громадянам необхідність тої допомоги, якщо ЗЕсрань зі своїм кагалом то просто краде?
Але грошей стане меньше - і платники податків і зєлєбоби на соціальці які мають рівні права будуть питати куди йдуть гроші??? А журналісти розкажуть що на офшори і на двушку в москву.
Урядам буде невдобно - гроші наче рятувати українців, а виявляється їх просто тирять . Дуже невдобно
Хто хоче договараваца не робить теракти, не травить новічком, не атакує дронами