РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11346 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Военная помощь Украине
1 215 25

Новая военная помощь ЕС Украине в 2025 году может упасть до рекордно низкого уровня, - исследование

ЄС

Новые ассигнования Европейского Союза на поддержку Украины в 2025 году могут снизиться до самого низкого уровня с момента российского вторжения в 2022 году.

Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики, который отслеживает объемы помощи через Ukraine Support Tracker, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным исследования, новые обязательства ЕС по военной помощи Украине упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения.

"Европа выделила Украине только около 4,2 млрд евро новой военной помощи - это слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США. В то же время разногласия внутри Европы углубились", - отмечают эксперты института.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование ИИ экономит работникам почти час в день, – исследование

Франция, Германия и Великобритания увеличили свои взносы, но в относительном выражении они остались ниже уровней скандинавских стран. Италия и Испания внесли незначительный вклад. После рекордных объемов помощи в первом полугодии 2025 года ее темпы значительно снизились летом и осенью.

По подсчетам экспертов, в сумме за 2025 год предоставлено €32,5 млрд новых обязательств, тогда как средний годовой объем помощи в 2022–2024 годах составлял €41,6 млрд. Чтобы восстановить прежние уровни, до конца года необходимо выделить дополнительные €9,1 млрд, что требует ежемесячного объема ассигнований в два раза выше, чем в последние месяцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 25% украинцев начали зарабатывать меньше, ‒ опрос Viber

"Если это замедление продлится в течение остальных месяцев, 2025 год станет годом с самым низким уровнем новых выделений помощи Украине с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году", - отметил профессор Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker.

Автор: 

исследование (569) помощь (8250) Евросоюз (17932) война в Украине (7191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Реакція на міндіча з зеленським...
От як уряди тих країн мають пояснити своїм громадянам необхідність тої допомоги, якщо ЗЕсрань зі своїм кагалом то просто краде?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:00 Ответить
+3
Тоді будуть фінансувати свою війну,але тут я думаю їм вже ті гроші не допоможуть!
показать весь комментарий
11.12.2025 16:07 Ответить
+2
А шо будуть зелені слуги красти ?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо будуть зелені слуги красти ?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:51 Ответить
Починається... ************ до "мирного" плану.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:51 Ответить
Реакція на міндіча з зеленським...
От як уряди тих країн мають пояснити своїм громадянам необхідність тої допомоги, якщо ЗЕсрань зі своїм кагалом то просто краде?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:00 Ответить
Ні. Навпаки не хочуть перемоги трампо-московського альянсу!!
Але грошей стане меньше - і платники податків і зєлєбоби на соціальці які мають рівні права будуть питати куди йдуть гроші??? А журналісти розкажуть що на офшори і на двушку в москву.
Урядам буде невдобно - гроші наче рятувати українців, а виявляється їх просто тирять . Дуже невдобно
показать весь комментарий
11.12.2025 16:35 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 15:55 Ответить
в смысле чужую войну ? это война Европы и они дают 0,5% бюджета. а рашка 45%
показать весь комментарий
11.12.2025 16:00 Ответить
Тоді будуть фінансувати свою війну,але тут я думаю їм вже ті гроші не допоможуть!
показать весь комментарий
11.12.2025 16:07 Ответить
Не будут. Ни РФ, ни Европа не нападут друг на друга. Дураков уже нет. Они будут договариваться.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:25 Ответить
Не вірю.
Хто хоче договараваца не робить теракти, не травить новічком, не атакує дронами
показать весь комментарий
11.12.2025 16:31 Ответить
Вариантов других нет. Поэтому воевать точно не будут. Это слишком глупо, что тем, что этим. В Европе много народу(но "некачественный" в военном смысле), а РФ еле ползёт в Украине. Какая тут война может быть?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:34 Ответить
Дратуйте, кацапи
показать весь комментарий
11.12.2025 16:34 Ответить
Тим більше що у кацапів вся таблиця Менделєєва в країні , дешевий робітнича праця дозволяє штампувати зброю у величезних кількостях.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:25 Ответить
Хороший сигнал для Китаю
показать весь комментарий
11.12.2025 15:59 Ответить
Балтія робила повідомлення шо Європа виділяє на допомогу Україні 0.1 свого ВВП - це мізер
показать весь комментарий
11.12.2025 16:03 Ответить
Для того Фрау Штазі і завозила до Європи проблеми ( мігрантоту, халяль шмаляль) щоб на час війни їм вже було не до того... Не до спільної оьорони
показать весь комментарий
11.12.2025 16:29 Ответить
Когда Украине перестанут помогать, то у Украины нету своего бюджета. Власть не строила экономику - она ее разворовывала. Прекращение помощи и Украина дефолтнет и не будет денег не на народ, не на Армию. Монитор жизненно важных показателей прямая линия и раздается звуковой сигнал, это означает пациент мертв. Кремль внедрил олигархов - они внедрили марионеток во власть и они все разграбили и уничтожили страну и на блюдечке Путину ее принесли.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:05 Ответить
так это же хорошо для тебя , границы откроют и ты уедешь
показать весь комментарий
11.12.2025 16:14 Ответить
Хто небудь ще знайомий з дослідженнями соціології кільського інституту світової економіки більш ніж з ним знайомий він сам?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:12 Ответить
А що ви думали? Нахабним корупціонерам грошей не дають.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:12 Ответить
де ж ваша Стійкість панове. Де Незламність. Одне іпсо - і вже покинули сонцеграйного Лідора
показать весь комментарий
11.12.2025 16:36 Ответить
Так, слабкий я духом! Втратив всю незламність та потужність. Пропоную видворити мене з країни, щоб я не псував своїм прикладом бойовий дух нації!
показать весь комментарий
11.12.2025 17:01 Ответить
Тому ЄС і бігає навколо Трампа. Їм треба щоб і війна тривала, і шоб військову допомогу надавали не вони.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:13 Ответить
 
 