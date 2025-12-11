Нова військова допомога ЄС Україні у 2025 році може впасти до рекордно низького рівня, - дослідження

Нові асигнування Європейського Союзу на підтримку України у 2025 році можуть знизитися до найнижчого рівня з моменту російського вторгнення у 2022 році.

Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки, який відстежує обсяги допомоги через Ukraine Support Tracker, передає Цензор.НЕТ.

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За даними дослідження, нові зобов’язання ЄС з військової допомоги Україні впали до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення.

"Європа виділила Україні лише близько 4,2 млрд євро нової військової допомоги - це занадто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США. Водночас розбіжності всередині Європи поглибилися", - зазначають експерти інституту.

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Франція, Німеччина та Велика Британія збільшили свої внески, але у відносному вираженні вони залишилися нижчими за рівні скандинавських країн. Італія та Іспанія внесли незначний внесок. Після рекордних обсягів допомоги у першому півріччі 2025 року її темпи значно знизилися влітку та восени.

За підрахунками експертів, сумарно за 2025 рік надано €32,5 млрд нових зобов’язань, тоді як середній щорічний обсяг допомоги у 2022–2024 роках становив €41,6 млрд. Щоб відновити попередні рівні, до кінця року необхідно виділити додаткові €9,1 млрд, що вимагає щомісячного обсягу асигнувань удвічі вищого за останні місяці.

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"Якщо це уповільнення триватиме протягом решти місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових виділень допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році", - зазначив професор Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker.