Нова військова допомога ЄС Україні у 2025 році може впасти до рекордно низького рівня, - дослідження
Нові асигнування Європейського Союзу на підтримку України у 2025 році можуть знизитися до найнижчого рівня з моменту російського вторгнення у 2022 році.
Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки, який відстежує обсяги допомоги через Ukraine Support Tracker, передає Цензор.НЕТ.
За даними дослідження, нові зобов’язання ЄС з військової допомоги Україні впали до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення.
"Європа виділила Україні лише близько 4,2 млрд євро нової військової допомоги - це занадто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США. Водночас розбіжності всередині Європи поглибилися", - зазначають експерти інституту.
Франція, Німеччина та Велика Британія збільшили свої внески, але у відносному вираженні вони залишилися нижчими за рівні скандинавських країн. Італія та Іспанія внесли незначний внесок. Після рекордних обсягів допомоги у першому півріччі 2025 року її темпи значно знизилися влітку та восени.
За підрахунками експертів, сумарно за 2025 рік надано €32,5 млрд нових зобов’язань, тоді як середній щорічний обсяг допомоги у 2022–2024 роках становив €41,6 млрд. Щоб відновити попередні рівні, до кінця року необхідно виділити додаткові €9,1 млрд, що вимагає щомісячного обсягу асигнувань удвічі вищого за останні місяці.
"Якщо це уповільнення триватиме протягом решти місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових виділень допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році", - зазначив професор Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От як уряди тих країн мають пояснити своїм громадянам необхідність тої допомоги, якщо ЗЕсрань зі своїм кагалом то просто краде?