РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10117 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
2 342 30

Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

переговоры,сша

Официальный представитель США сообщил, что Дональд Трамп доволен результатами переговоров с Украиной в Берлине, которые состоялись в течение последних двух дней.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Есть прогресс

По словам чиновника США, переговоры были очень позитивными, и "был достигнут консенсус по ряду вопросов".

Чиновник отметил, что некоторые вопросы еще остаются открытыми, но Дональд Трамп доволен прогрессом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия украинцев к мировым лидерам снизился: среди антилидеров - Трамп, - исследование

НАТО и возвращение территорий

Кроме того, европейские представители "проявили себя с лучшей стороны", и чиновник выразил надежду, что "мы на пути к миру".

  • Он также сообщил, что достигнут прогресс в отношении гарантий безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти гарантии не будут действовать вечно.

Другой представитель сказал в интервью Reuters, что Трамп сосредоточен на том, чтобы остановить россиян, которые движутся на запад.

"Окончательное решение по территории будет зависеть от Украины. Мы считаем, что россияне примут гарантии в окончательном соглашении", - добавил американский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ из Донбасса, - Bild

Автор: 

Берлин (233) переговоры (5386) США (28637) Трамп Дональд (7259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Якщо Трамп задоволений, значить для нас жопа
показать весь комментарий
15.12.2025 18:26 Ответить
+16
Ой щось мені це не подобається.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:25 Ответить
+13
То що, примусили Зелю до капітуляції? Примусили компроматом? Умеров фебеерівцям здав, кому бабло носив?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой щось мені це не подобається.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:25 Ответить
Чому задоволений, невже таки Трамп одержить мільярди долларів за продаж України?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:44 Ответить
гдє результати, ЗЄль ?

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:56 Ответить
Якщо Трамп задоволений, значить для нас жопа
показать весь комментарий
15.12.2025 18:26 Ответить
Виходить, Зєлєнскій працює на Трампа, а не на Україну.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:36 Ответить
Тебе, дурка там не було. Ти б швидко все розрулив. Так, щоб Трамп трильйон доларів із власної кишені Україні дав, а Путін Кубань віддав. 😁
показать весь комментарий
15.12.2025 18:50 Ответить
А коли він не був задоволений? Він після самих провальних перемовин завжди задоволений. В Плівці навіть вечеряти з дружбаном Путіним не захотів, але сказав, що перемовини пройшли чудово і він задоволений.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:47 Ответить
"Плівці" = "Алясці".
показать весь комментарий
15.12.2025 19:59 Ответить
Це хріново.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:26 Ответить
Зняли з язика
показать весь комментарий
15.12.2025 18:38 Ответить
Він також повідомив, що досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки України на основі статті 5 НАТО, але попередив, що ці гарантії не будуть діяти вічно. - Як варіант, такі гарантії могли б діяти 14 днів. Чомусь, любить, Трамп цю цифру. Можна і гарантії до неї привязати.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:28 Ответить
Та вони будуть діяти рівно до наступного нападу москрвії.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:32 Ответить
Ще любить 24 години, 100 днів і півроку.
Але бабло любить більше.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:35 Ответить
І 350 млрд. дол. 🤢
показать весь комментарий
15.12.2025 18:51 Ответить
Значить нам кранти. ВІДКРИЙТЕ КОРДОНИ.

Кордони мають бути закриті для Сімї Умерова і Зе - вони натворили вони хай і живуть
показать весь комментарий
15.12.2025 18:29 Ответить
а для дермака? а для галущенка? а для баканова? і т.д.?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:31 Ответить
Навіщо відкривати кордони? Ти ж хочеш, щоб війна тривала й далі, отже давай вперед, на передову, а не на Закарпатті відсиджуватись
показать весь комментарий
15.12.2025 19:28 Ответить
То що, примусили Зелю до капітуляції? Примусили компроматом? Умеров фебеерівцям здав, кому бабло носив?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:29 Ответить
Щось українські блогери соромливо про це мовчать… Коли я дізналась ці новини від Юрія Швеця я навіть відчула когнітивний дисонанс …
показать весь комментарий
15.12.2025 18:54 Ответить
Підприємство виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки.

У ніч на 15 грудня підрозділи далекобійних ударів Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем уразили Астраханський газопереробний завод, який розташований біля Каспійського моря. Про це https://www.facebook.com/usofcom/posts/1233280261949573/ повідомилоКомандування ССО ЗСУ.

Як https://t.me/GeneralStaffZSU/32612 уточнили у Генеральному штабі ЗСУ, після атаки на території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюються.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:34 Ответить
Сірчаний газ для кацапів шо нада!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:53 Ответить
Оголошені задоволення Трамп й його Зятькоффів - це просто подразник для пришвидшеної атвєткі від хйла ... Ну типу - Ну как тебе БАТЮШКА наша робота?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:40 Ответить
якого хера один гарант нашої територіальної цілісності вимагає від нас віддати наші території (навіть підконтрольні) іншому гаранту нашої територіальної цілісності? На якому боці ці срані переговірники, чому русня обирає з ким їй вести перемовини а нам якось пох, кого пришлють з тим і балакаємо навіть після попередніх зашкварів віткофа де видно що він прямий представник *****... чому ми не вимагаємо зміни переговірників? зять і кореш по гольфу приїхали і вимагають від нас капітуляції... навіщо нам сша для капітуляції? Від цього довбаного шапіто вже просто немає сил.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:47 Ответить
Завдяки Умєрову?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:48 Ответить
Трампа чекає цілий букет прикрих несподіванок "непереборної сили"...
показать весь комментарий
15.12.2025 18:53 Ответить
Довольне трампочмо - біда для України.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:18 Ответить
чудово. скоро різдво хатки всі снігом замело
показать весь комментарий
15.12.2025 19:30 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12189 Mason Lemberg, fb:
Вже місяць Трамп лобіює путінську угоду.
Вже місяць суспільство, яке Зеленський просив єднатися, дізнається про умови переговорів з міжнародних ЗМІ, а не від власного президента, який обіцяв бути чесним і забезпечити гідний мир.
Вже місяць Зеленський обговорює умови капітуляції України, не відповівши на головне запитання: які обставини змушують Україну капітулювати САМЕ ЗАРАЗ?
Друге:
За останні 10 місяців свого правління трамп двічі або тричі порушив свої зобов'язання перед Україною.
Відмовившись від зобов'язань постачання зброї і фінансових зобов'язань, хоч його країна досі має зобов'язання за Будапештом.
І поки пункт про постачання зброї є спірним (я вважаю, що ні), Трамп прямо порушив Будапешт, вимагаючи від нас здачі територій і нашого суверенного права визначати чисельність армії, вступу до НАТО ітд.
Трамп проігнорував свою ж "ресурсну угоду", в якій за запевненнями Зеленського мали бути гарантії.
І можливо Трамп шантажує нас порушенням договорів з ЄС на постачання зброї нам. Якщо так дійсно відбувається, то причин довіряти будь-яким його обіцянкам "подібним до 5 статті НАТО" нема взагалі.
Якщо ця угода є в силі, то немає жодних причин піддаватись на шантаж путіна руками трампа.
Третє:
75% не підтримує путінсько-трампівські угоди. І лише 18% їх підтримує.
Зеленський не має права торгувати територіями, суверенітетом чи порушувати прагнення українців прописані в Конституції.
_______
Підсумовуючи:
1) Зеленський, ведучи капітуляційну перемовини, вийшов далеко за межі своїх повноважень.
2) Будь-які запевнення від особи, яка двічі чи тричі порушила зобов'язання перед Україною (не кажучи про численні приклади порушення зобов'язань перед іншими державами) не варті і виїденого яйця. Зазіхання на Грендландію - це яка стаття НАТО?
3) Українці не погоджуються з капітуляційних вимогами путіна-трампа
Беручи до уваги це, а також відсутність пояснень чому саме зараз Україна має погоджуватись на капітуляцію, виглядає на те, що капітуляція і зовсім не "гідний мир", яка всупереч повноважень і обов'язкам президента, обговорюється Зеленським, має одну причину - особиста слабкість Зеленського, в тому числі пов'язана з корупційними скандалами.
Саме тому Зеленський повинен піти у відставку. І чим швидше - тим краще. Україна втратила занадто багато через його рішення або їх відсутність в 2022.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:41 Ответить
що для трумпа добре, то для України погано.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:44 Ответить
Дуже смердять зрадою ці переговори та і самі паскудні переговорники.
показать весь комментарий
15.12.2025 19:58 Ответить
 
 