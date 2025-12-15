Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ
Официальный представитель США сообщил, что Дональд Трамп доволен результатами переговоров с Украиной в Берлине, которые состоялись в течение последних двух дней.
Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Есть прогресс
По словам чиновника США, переговоры были очень позитивными, и "был достигнут консенсус по ряду вопросов".
Чиновник отметил, что некоторые вопросы еще остаются открытыми, но Дональд Трамп доволен прогрессом.
НАТО и возвращение территорий
Кроме того, европейские представители "проявили себя с лучшей стороны", и чиновник выразил надежду, что "мы на пути к миру".
- Он также сообщил, что достигнут прогресс в отношении гарантий безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти гарантии не будут действовать вечно.
Другой представитель сказал в интервью Reuters, что Трамп сосредоточен на том, чтобы остановить россиян, которые движутся на запад.
"Окончательное решение по территории будет зависеть от Украины. Мы считаем, что россияне примут гарантии в окончательном соглашении", - добавил американский чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Але бабло любить більше.
Кордони мають бути закриті для Сімї Умерова і Зе - вони натворили вони хай і живуть
У ніч на 15 грудня підрозділи далекобійних ударів Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем уразили Астраханський газопереробний завод, який розташований біля Каспійського моря. Про це https://www.facebook.com/usofcom/posts/1233280261949573/ повідомилоКомандування ССО ЗСУ.
Як https://t.me/GeneralStaffZSU/32612 уточнили у Генеральному штабі ЗСУ, після атаки на території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Масштаби збитків уточнюються.
Вже місяць Трамп лобіює путінську угоду.
Вже місяць суспільство, яке Зеленський просив єднатися, дізнається про умови переговорів з міжнародних ЗМІ, а не від власного президента, який обіцяв бути чесним і забезпечити гідний мир.
Вже місяць Зеленський обговорює умови капітуляції України, не відповівши на головне запитання: які обставини змушують Україну капітулювати САМЕ ЗАРАЗ?
Друге:
За останні 10 місяців свого правління трамп двічі або тричі порушив свої зобов'язання перед Україною.
Відмовившись від зобов'язань постачання зброї і фінансових зобов'язань, хоч його країна досі має зобов'язання за Будапештом.
І поки пункт про постачання зброї є спірним (я вважаю, що ні), Трамп прямо порушив Будапешт, вимагаючи від нас здачі територій і нашого суверенного права визначати чисельність армії, вступу до НАТО ітд.
Трамп проігнорував свою ж "ресурсну угоду", в якій за запевненнями Зеленського мали бути гарантії.
І можливо Трамп шантажує нас порушенням договорів з ЄС на постачання зброї нам. Якщо так дійсно відбувається, то причин довіряти будь-яким його обіцянкам "подібним до 5 статті НАТО" нема взагалі.
Якщо ця угода є в силі, то немає жодних причин піддаватись на шантаж путіна руками трампа.
Третє:
75% не підтримує путінсько-трампівські угоди. І лише 18% їх підтримує.
Зеленський не має права торгувати територіями, суверенітетом чи порушувати прагнення українців прописані в Конституції.
_______
Підсумовуючи:
1) Зеленський, ведучи капітуляційну перемовини, вийшов далеко за межі своїх повноважень.
2) Будь-які запевнення від особи, яка двічі чи тричі порушила зобов'язання перед Україною (не кажучи про численні приклади порушення зобов'язань перед іншими державами) не варті і виїденого яйця. Зазіхання на Грендландію - це яка стаття НАТО?
3) Українці не погоджуються з капітуляційних вимогами путіна-трампа
Беручи до уваги це, а також відсутність пояснень чому саме зараз Україна має погоджуватись на капітуляцію, виглядає на те, що капітуляція і зовсім не "гідний мир", яка всупереч повноважень і обов'язкам президента, обговорюється Зеленським, має одну причину - особиста слабкість Зеленського, в тому числі пов'язана з корупційними скандалами.
Саме тому Зеленський повинен піти у відставку. І чим швидше - тим краще. Україна втратила занадто багато через його рішення або їх відсутність в 2022.