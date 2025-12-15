Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной в Берлине, - СМИ

Официальный представитель США сообщил, что Дональд Трамп доволен результатами переговоров с Украиной в Берлине, которые состоялись в течение последних двух дней.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Есть прогресс

По словам чиновника США, переговоры были очень позитивными, и "был достигнут консенсус по ряду вопросов".

Чиновник отметил, что некоторые вопросы еще остаются открытыми, но Дональд Трамп доволен прогрессом.

НАТО и возвращение территорий

Кроме того, европейские представители "проявили себя с лучшей стороны", и чиновник выразил надежду, что "мы на пути к миру".

Он также сообщил, что достигнут прогресс в отношении гарантий безопасности Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти гарантии не будут действовать вечно.

Другой представитель сказал в интервью Reuters, что Трамп сосредоточен на том, чтобы остановить россиян, которые движутся на запад.

"Окончательное решение по территории будет зависеть от Украины. Мы считаем, что россияне примут гарантии в окончательном соглашении", - добавил американский чиновник.

