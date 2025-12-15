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США впевнені, що Росія прийме гарантії безпеки для Києва

Мирні гарантії від США

США вважають, що Росія може погодитися на проєкт мирної угоди з "дуже сильними гарантіями безпеки" для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Le Monde з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

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Проєкт угоди, підготовлений за результатами переговорів у Берліні між делегаціями України та США, передбачає гарантії безпеки для Києва, подібні до статті 5 договору НАТО.

Чиновник не розкрив деталей гарантій, але запевнив, що Україна та європейські лідери "дуже задоволені ними".

"Усе, що, на нашу думку, потрібне українцям, щоб почуватися в безпеці, включено в частину проєкту угоди", — зазначив він.

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Гарантії безпеки та терміни їх розгляду

Інший американський перемовник додав, що гарантії безпеки для України не будуть обговорюватися безкінечно, а Росія, на думку США, у підсумку їх прийме. Таким чином, проєкт угоди покликаний гарантувати безпеку України та створити передумови для мирного врегулювання війни.

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Лише українцям вирішувати, чим жертвувати заради миру, - Каллас

Нагадаємо, у понеділок, 15 грудня, висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що лише українці можуть вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру.

"Ми знаємо, що НАТО закріплено в їхній Конституції, тому, якщо вони погодяться на це, то спочатку нам потрібно - всім державам-членам і всім країнам, американцям, дати їм дуже, дуже сильні, відчутні гарантії безпеки, не лише на папері, але й дійсно відчутні, наприклад, скільки військ на місцях, скільки можливостей, тому що це єдине, що їх дійсно захищає", - пояснила Кая Каллас.

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Що передувало?

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Автор: 

безпека (1049) НАТО (7267) США (26857) Україна (7528)
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Топ коментарі
+19
Кацапія нам пообіцяє гарантії миру. Може навіть рулон туалетки списати підписами і усіяти державними печатками.
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15.12.2025 21:29 Відповісти
+10
Вони всеодно будуть за гарантії виторговувати території. Зле одне - території помацати можна, а гарантії лиш почути)))
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15.12.2025 21:31 Відповісти
+9
Жодних сумнівів немає що рашка з радістю прийме капітуляцію України тому що виведення військ з частини її території яку вони захищали це і є капітуляція!!!
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15.12.2025 21:33 Відповісти

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