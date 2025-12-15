Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський пропонує США та європейським партнерам альтернативний підхід до гарантій безпеки для України, який передбачає можливу відмову від прагнення вступу до НАТО в обмін на тверді зобов’язання щодо захисту від майбутньої агресії Росії.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними видання, замість членства в Альянсі Зеленський пропонує укласти з низкою країн мережу двосторонніх і багатосторонніх угод, які за змістом були б аналогічні статті 5 НАТО про колективну оборону. Такий підхід, зазначає Bloomberg, фактично випробовує готовність президента США Дональда Трампа та європейських лідерів підкріпити заяви про підтримку незалежності України конкретними військовими зобов’язаннями.

Перемовини у Берліні

Повідомляється, що у Берліні тривали переговори за участю американської делегації, до складу якої входить спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Водночас, за оцінкою агентства, наразі немає переконливих сигналів, що Захід готовий рішуче протистояти Кремлю, попри застереження генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європа може стати "наступною метою Росії".

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Миротворчі війська

Bloomberg також зазначає, що так звана "Коаліція охочих", до якої входять понад 30 країн, не готова направляти війська в Україну до укладення перемир’я і навіть у такому разі не планує їх розміщення поблизу лінії фронту. Дональд Трамп, своєю чергою, виключив можливість участі сухопутних військ США, тоді як Росія категорично виступає проти присутності будь-яких сил країн НАТО в Україні.

Гарантії безпеки

У матеріалі наголошується, що вимога Києва щодо "залізних" гарантій безпеки ґрунтується на досвіді Будапештського меморандуму 1994 року, який не забезпечив Україні захисту у момент російської агресії. Водночас багато західних лідерів і раніше не підтримували вступ України до НАТО, тож пропозиція Зеленського, за оцінкою Bloomberg, є визнанням політичної реальності.

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Попри це, війна Росії проти України залишається найбільшим викликом безпеці Європи за останні десятиліття, а український президент, як підкреслює видання, дає зрозуміти: незалежно від формального членства в НАТО, без твердих і дієвих гарантій безпеки стійкого миру досягти неможливо.

Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

15 грудня сторони провели ще одні переговори, які наразі завершилися.

За даними ЗМІ, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

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