УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9789 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
15 122 160

Делегація США у Берліні наполягає на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, - AFP

Перемовини зі США: Штати хочуть виведення військ з Донбасу

Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише АFP із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Один із співрозмовників заявив, що американська сторона все ще хоче, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом.

За його словами, Путін хоче території, США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.

"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", - додав співрозмовник.

Також читайте: Відмова України від НАТО може бути прийнятною для РФ, - Вадефуль

Перемовини у Берліні

Читайте також: Ключова "червона лінія" Києва у переговорах зі США - виведення ЗСУ з Донбасу, - Bild

Автор: 

США (26855) Донбас (21870) Віткофф Стів (321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Це не делегація, а двоє підкацапських уї@анів. Взагалі відбувається якийсь нонсенс і абсурд. Жертву агресії примушують відводити війська з власної території на користь агресора . Гітлер в пеклі аплодує стоячи.
показати весь коментар
15.12.2025 15:15 Відповісти
+65
Це щоб було всім зрозуміло:
Один із гарантів нашої територіальної цілісності вимагає, щоб ми віддали нашу територію іншому гаранту нашої територіальної цілісності в обмін на нові гарантії щодо того, що залишилося від нашої територіальної цілісності.
показати весь коментар
15.12.2025 15:16 Відповісти
+40
Рейган змучився до колік перевертатися у труні
показати весь коментар
15.12.2025 15:13 Відповісти

Завантаження...

 
 