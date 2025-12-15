Зустріч Зеленського із Віткоффом та Кушнером у Берліні завершилася

Зустріч президента Зеленського із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Берліні завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

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Що відомо?

За його словами, Зеленський вже приїхав до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, зустріч з яким була запланована після завершення перемовин з делегацією США.

Відомо, що переговори розпочалися вранці 15 грудня, близько 11:00 за місцевим часом.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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