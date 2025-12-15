УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9789 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
6 564 52

Зустріч Зеленського із Віткоффом та Кушнером у Берліні завершилася

Переговори зі США у Берліні: зустріч завершилася

Зустріч президента Зеленського із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Берліні завершено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, Зеленський вже приїхав до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, зустріч з яким була запланована після завершення перемовин з делегацією США.

Відомо, що переговори розпочалися вранці 15 грудня, близько 11:00 за місцевим часом.

Також читайте: Україна все ще хоче гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, - Зеленський

Перемовини у Берліні

Читайте: Рівень довіри до Зеленського дещо зріс, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) США (26855)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Мерц не остался беседовать с шестерками Трампа, чтобы не позориться. Зато Зеленский опустил свой дипломатический статус ниже плинтуса, согласившись выслушивать бредни и хотелки Путина в исполнении Витькова и Кушнера. Зеленский подведет под монастырь всю страну. Должен быть полный прозрачный отчет п переговорах перед депутатами и народом. Зеленский - не царь, который принимает решения за весь народ
показати весь коментар
15.12.2025 14:43 Відповісти
+12
Просрочений завершив зустріч з двома неуповноваженими.
показати весь коментар
15.12.2025 14:43 Відповісти
+10
Гарна спроба, лапоть.
показати весь коментар
15.12.2025 14:51 Відповісти

Завантаження...

 
 