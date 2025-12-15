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Зустріч Зеленського із Віткоффом та Кушнером у Берліні завершилася
Зустріч президента Зеленського із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Берліні завершено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Що відомо?
За його словами, Зеленський вже приїхав до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, зустріч з яким була запланована після завершення перемовин з делегацією США.
Відомо, що переговори розпочалися вранці 15 грудня, близько 11:00 за місцевим часом.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
Топ коментарі
+18 Alex Abramtsov #607060
показати весь коментар15.12.2025 14:43 Відповісти Посилання
+12 олег иванов #434516
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+10 Moroz Morozyuk
показати весь коментар15.12.2025 14:51 Відповісти Посилання
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