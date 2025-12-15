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Новини Членство України в НАТО Гарантії безпеки для України
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Україна все ще хоче гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, - Зеленський

Гарантії безпеки: що сказав Зеленський журналістам?

Президент Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами, що хоч Україна й готова відмовитися від прагнень до вступу в НАТО, їй все одно знадобляться гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, від США та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Гарантії безпеки

Видання нагадує, що стаття 5 НАТО - це стаття про колективну оборону, яка, по суті, говорить, що "збройний напад на одного або декількох членів Альянсу в Європі або Північній Америці вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу".

"Залишається невідомим, чи погодиться на це США, і якщо так, то як вони будуть переконувати Москву прийняти це як частину угоди", - додали журналісти.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

Зеленський Володимир (28184) членство в НАТО (1768) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+18
Зе хоче змінити Конституцію України?
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15.12.2025 13:19 Відповісти
+14
от кончений зелений гундосий дегенерат!
по перше! ніяка стаття імпотентного нато не працює!
по друге! ніхто нічого тобі гарантувати не планував і не планує!!!
але, серіал балабола голоборотька продовжується.
ганяють по кругу одне і теж гімно нам у вуха!
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15.12.2025 13:20 Відповісти
+14
А як зеленский та дерьмак хаяли Мінськи домовленності Порошенко - Ми зробимо краще ніж Порошенко, бо Мінські домовленності це зрада. Зробили, мразі.
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15.12.2025 13:45 Відповісти

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