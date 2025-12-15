Україна все ще хоче гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами, що хоч Україна й готова відмовитися від прагнень до вступу в НАТО, їй все одно знадобляться гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, від США та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Гарантії безпеки
Видання нагадує, що стаття 5 НАТО - це стаття про колективну оборону, яка, по суті, говорить, що "збройний напад на одного або декількох членів Альянсу в Європі або Північній Америці вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу".
"Залишається невідомим, чи погодиться на це США, і якщо так, то як вони будуть переконувати Москву прийняти це як частину угоди", - додали журналісти.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
- За даними ЗМІ, 15 грудня США та Україна обговорять у Берліні гарантії безпеки.
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по перше! ніяка стаття імпотентного нато не працює!
по друге! ніхто нічого тобі гарантувати не планував і не планує!!!
але, серіал балабола голоборотька продовжується.
ганяють по кругу одне і теж гімно нам у вуха!