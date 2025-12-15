Україна все ще хоче гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив у розмові із журналістами, що хоч Україна й готова відмовитися від прагнень до вступу в НАТО, їй все одно знадобляться гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, від США та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Гарантії безпеки

Видання нагадує, що стаття 5 НАТО - це стаття про колективну оборону, яка, по суті, говорить, що "збройний напад на одного або декількох членів Альянсу в Європі або Північній Америці вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу".

"Залишається невідомим, чи погодиться на це США, і якщо так, то як вони будуть переконувати Москву прийняти це як частину угоди", - додали журналісти.

Читайте: Механізм взаємної допомоги поширюватиметься на Україну, якщо вона вступить до ЄС, - МЗС Німеччини

Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

За даними ЗМІ, 15 грудня США та Україна обговорять у Берліні гарантії безпеки.

Читайте: Нам потрібні юридично зобов’язуючі гарантії, а не Будапештський меморандум, - Зеленський