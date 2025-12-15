Механізм взаємної допомоги поширюватиметься на Україну, якщо вона вступить до ЄС, - МЗС Німеччини

У разі вступу України до ЄС на неї автоматично поширюватиметься дія статті, що передбачає зобов'язання країн-членів надавати допомогу іншому, якщо той став жертвою збройної агресії.

Про це завив державний міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ ФРН Гюнтер Кріхбаум, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Я також скажу: у разі вступу до ЄС діє стаття 42.7. Це означає, що й там існує положення взаємної допомоги. І це, звичайно, фокусує увагу на питанні безпеки", - відповів він на питання про те, які гарантії безпеки європейці можуть надати Україні.

Кріхбаум вважає, що зараз Україні потрібна "не якась абстрактна форма миру, а їй безпека".

"Це велика, колосальна різниця. Саме про це йдеться зараз. Це означає: без безпеки мир також неможливий. Зрештою, обидва ці елементи мають бути поєднані", - сказав міністр.

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Також Кріхбаум відзначив важливість переговорів між делегаціями України та США у Берліні.

"Безумовно, це також видатний успіх нашого федерального канцлера Фрідріха Мерца, що в Берліні зібрався цей формат, що через європейців більше не переступають, що й через Україну більше не переступають, що ми тут є активною частиною переговорів і що американці вчора також приїхали до Берліна", - зазначив Кріхбаум.

Він переконаний, що важливо зберігати високий тиск на Росію за допомогою санкцій.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах був присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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