Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами, что хотя Украина и готова отказаться от стремления вступить в НАТО, ей все равно понадобятся гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, от США и Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Гарантии безопасности
Издание напоминает, что статья 5 НАТО - это статья о коллективной обороне, которая, по сути, гласит, что "вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех членов Альянса".
"Остается неизвестным, согласятся ли на это США, и если да, то как они будут убеждать Москву принять это как часть соглашения", - добавили журналисты.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- По данным СМИ, 15 декабря США и Украина обсудят в Берлине гарантии безопасности.
Вже кілька днів у ТГ ллють помиї на генерала Залужного, і сьогодні до цієї акції доєднався ген. Муженко.
по перше! ніяка стаття імпотентного нато не працює!
по друге! ніхто нічого тобі гарантувати не планував і не планує!!!
але, серіал балабола голоборотька продовжується.
ганяють по кругу одне і теж гімно нам у вуха!
Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.
Тобто, 5-та стаття, дасть нам право на самооборону або право просити допомоги в ООН а також у всіх хто забажає нам допомогти. Ну приблизно як це зараз ми робимо. Тільки питання, скільки країн через рік-два погодяться нам допомогти коли Тромб з )(уйлом розвалять Європу і протягнуть на керівні посади ведучих країн ще з десяток орбанів? Дуже дякую догори сракою, це називається.
А як саме реагуватимуть члени альянсу, при нападі на себе? Кожен член по-різному?
Одні капітулюють, інші обмежаться висловленнями стурбованості та занепокоєння різного рівня глибини, дехто запропонує розглянути питання про матеріальну допомогу у вигляді кредиту... Стосовно реагування трампутлєрівських США - читайте їх "нову" Стратегію руйнації ЄС, як конкурента США та фактичного самоусунення з НАТО.
Згідно Будапештського меморандуму США гарантують незастосування ядерної зброї проти України, і це зобовʼязання поки що виконується, але які конкретні дії зобовʼязуються виконати США у разі ядерного нападу на Україну з боку РФ, чи іншої ядерної країни, ніде документально не зафіксовано. Подання звернень в ООН розглядати мабуть не доцільно, бо війська ООН не мають ЯЗ, а РФ має право вето у Радбезі. Дії по забезпеченню гарантій необхідно визначити і відобразити у договорі у вигляді чітких і однозначних формулювань.