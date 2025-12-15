Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами, что хотя Украина и готова отказаться от стремления вступить в НАТО, ей все равно понадобятся гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, от США и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Гарантии безопасности

Издание напоминает, что статья 5 НАТО - это статья о коллективной обороне, которая, по сути, гласит, что "вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех членов Альянса".

"Остается неизвестным, согласятся ли на это США, и если да, то как они будут убеждать Москву принять это как часть соглашения", - добавили журналисты.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По данным СМИ, 15 декабря США и Украина обсудят в Берлине гарантии безопасности.

