Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский

Гарантии безопасности: что сказал Зеленский журналистам?

Президент Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами, что хотя Украина и готова отказаться от стремления вступить в НАТО, ей все равно понадобятся гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, от США и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Гарантии безопасности

Издание напоминает, что статья 5 НАТО - это статья о коллективной обороне, которая, по сути, гласит, что "вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на всех членов Альянса".

"Остается неизвестным, согласятся ли на это США, и если да, то как они будут убеждать Москву принять это как часть соглашения", - добавили журналисты.

Переговоры в Берлине

Топ комментарии
+2
Зе хоче змінити Конституцію України?
15.12.2025 13:19 Ответить
+2
от кончений зелений гундосий дегенерат!
по перше! ніяка стаття імпотентного нато не працює!
по друге! ніхто нічого тобі гарантувати не планував і не планує!!!
але, серіал балабола голоборотька продовжується.
ганяють по кругу одне і теж гімно нам у вуха!
15.12.2025 13:20 Ответить
+2
Дурню, 5-та стаття НАТИ це те саме що і Будапештський меморандум який не дає ніяких зобов'язань. Тому це не гарантія безпеки для України. Тільки Ядерна Зброя може бути гарантією.
15.12.2025 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проси більше - всерівно ніяких гарантій
15.12.2025 13:15 Ответить
Зеленский ти дегегерат!!!! Тебе ни кто таких полномочий не давал- відмовитись від НАТО! Ти заохочуєш агресора! Не за те хлопці кров проливали., щоб відійти росії
15.12.2025 13:44 Ответить
Зе хоче змінити Конституцію України?
Мабуть таки наближаються вибори. Сьогодні опублікували "рейтинг" голобородька.
Вже кілька днів у ТГ ллють помиї на генерала Залужного, і сьогодні до цієї акції доєднався ген. Муженко.
от кончений зелений гундосий дегенерат!
по перше! ніяка стаття імпотентного нато не працює!
по друге! ніхто нічого тобі гарантувати не планував і не планує!!!
але, серіал балабола голоборотька продовжується.
ганяють по кругу одне і теж гімно нам у вуха!
ЦЕ НІ О ЧОМ!!! Вони не збивають дрони на Голандією і Німеччиною. ЦЕ ВСЕ ТУФТА їхня 5 стаття
Навіть якщо Трамп підпише пʼяту статтю для України, як гарантію- це буде фікцією. НАТО немає, надія на себе і сусідів(з натяжкою).
А Україна в курсі що вона вже готова відмовитися від членства в нато?
Дурню, 5-та стаття НАТИ це те саме що і Будапештський меморандум який не дає ніяких зобов'язань. Тому це не гарантія безпеки для України. Тільки Ядерна Зброя може бути гарантією.
У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться про те, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважається нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов'язку всіх членів приходити на захист одного.Така допомога може як передбачати залучення збройних сил, так і не передбачати його, і може включати будь-які заходи, які держави-члени Альянсу вважають за доцільне відновлення і підтримку безпеки в Північноатлантичному регіоні.

Стаття 5 НАТО відповідає Статуту 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, в якому визнається, що держава, яка стала жертвою збройного нападу, має невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону і може звертатися до інших із проханням про допомогу. У контексті НАТО Стаття 5 закріплює це право на самооборону у зв'язку з наданням взаємної допомоги.

Тобто, 5-та стаття, дасть нам право на самооборону або право просити допомоги в ООН а також у всіх хто забажає нам допомогти. Ну приблизно як це зараз ми робимо. Тільки питання, скільки країн через рік-два погодяться нам допомогти коли Тромб з )(уйлом розвалять Європу і протягнуть на керівні посади ведучих країн ще з десяток орбанів? Дуже дякую догори сракою, це називається.
Вже ніхто не вірить в ту 5 статтю,ну хіба допоки ***** вірить.
А як зеленский та дерьмак хаяли Мінськи домовленності Порошенко - Ми зробимо краще ніж Порошенко, бо Мінські домовленності це зрада. Зробили, мразі.
...стаття 5 НАТО - це стаття про колективну оборону, яка, по суті, говорить, що "збройний напад на одного або декількох членів Альянсу в Європі або Північній Америці вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу". Джерело: https://censor.net/ua/n3590512

А як саме реагуватимуть члени альянсу, при нападі на себе? Кожен член по-різному?
Одні капітулюють, інші обмежаться висловленнями стурбованості та занепокоєння різного рівня глибини, дехто запропонує розглянути питання про матеріальну допомогу у вигляді кредиту... Стосовно реагування трампутлєрівських США - читайте їх "нову" Стратегію руйнації ЄС, як конкурента США та фактичного самоусунення з НАТО.
Згідно Будапештського меморандуму США гарантують незастосування ядерної зброї проти України, і це зобовʼязання поки що виконується, але які конкретні дії зобовʼязуються виконати США у разі ядерного нападу на Україну з боку РФ, чи іншої ядерної країни, ніде документально не зафіксовано. Подання звернень в ООН розглядати мабуть не доцільно, бо війська ООН не мають ЯЗ, а РФ має право вето у Радбезі. Дії по забезпеченню гарантій необхідно визначити і відобразити у договорі у вигляді чітких і однозначних формулювань.
