РУС
Новости Мирные переговоры
2 386 19

Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине завершилась

Переговоры с США в Берлине: встреча завершилась

Встреча президента Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине завершена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Что известно?

По его словам, Зеленский уже приехал к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, встреча с которым была запланирована после завершения переговоров с делегацией США.

Известно, что переговоры начались утром 15 декабря, около 11:00 по местному времени.

Читайте также: Украина все еще хочет гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, - Зеленский

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Читайте: Уровень доверия к Зеленскому несколько вырос, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (22989) США (28637)
Топ комментарии
+8
Мерц не остался беседовать с шестерками Трампа, чтобы не позориться. Зато Зеленский опустил свой дипломатический статус ниже плинтуса, согласившись выслушивать бредни и хотелки Путина в исполнении Витькова и Кушнера. Зеленский подведет под монастырь всю страну. Должен быть полный прозрачный отчет п переговорах перед депутатами и народом. Зеленский - не царь, который принимает решения за весь народ
15.12.2025 14:43 Ответить
15.12.2025 14:43 Ответить
+5
Просрочений завершив зустріч з двома неуповноваженими.
15.12.2025 14:43 Ответить
15.12.2025 14:43 Ответить
+4
потрібно не забути Штанмайєру з носака в'іпати, за минулі заслуги.
15.12.2025 14:37 Ответить
15.12.2025 14:37 Ответить
Элвис уже покинул здание?
15.12.2025 14:36 Ответить
15.12.2025 14:36 Ответить
потрібно не забути Штанмайєру з носака в'іпати, за минулі заслуги.
15.12.2025 14:37 Ответить
15.12.2025 14:37 Ответить
цікаво чим. чекаємо
15.12.2025 14:40 Ответить
15.12.2025 14:40 Ответить
Нічим. Поки народ України мовчить і терпить двохсторонній геноцид з бусифікаціями і винищенням генофонду, війна буде продовжуватися. Бо так вигідно тим, хто приймає рішення.
15.12.2025 14:52 Ответить
15.12.2025 14:52 Ответить
Просрочений завершив зустріч з двома неуповноваженими.
15.12.2025 14:43 Ответить
15.12.2025 14:43 Ответить
Мерц не остался беседовать с шестерками Трампа, чтобы не позориться. Зато Зеленский опустил свой дипломатический статус ниже плинтуса, согласившись выслушивать бредни и хотелки Путина в исполнении Витькова и Кушнера. Зеленский подведет под монастырь всю страну. Должен быть полный прозрачный отчет п переговорах перед депутатами и народом. Зеленский - не царь, который принимает решения за весь народ
15.12.2025 14:43 Ответить
15.12.2025 14:43 Ответить
Якби реально запитували в народу, то ця війна вже б давно скінчилася. Війна потрібна лише верхівкам, їхні діти і родичі не воюють
15.12.2025 14:49 Ответить
15.12.2025 14:49 Ответить
Гарна спроба, лапоть.
15.12.2025 14:51 Ответить
15.12.2025 14:51 Ответить
Домовилися домовлятися !!))
15.12.2025 14:44 Ответить
15.12.2025 14:44 Ответить
Якось надто швидко...
15.12.2025 14:48 Ответить
15.12.2025 14:48 Ответить
Значить вибраний варіант-просрати не тільки донбас, а взагалі все.
15.12.2025 14:52 Ответить
15.12.2025 14:52 Ответить
Скоріш за все. Бо при продовженні війни, дійсно великий ризик втратити все.
15.12.2025 14:53 Ответить
15.12.2025 14:53 Ответить
А при непродовженні ризиків нема?
15.12.2025 14:55 Ответить
15.12.2025 14:55 Ответить
Є, але їх менше. Кацапи міцно отримали по носі в Україні, далеко не факт, що вони захочуть реваншу потім, після паузи... А от в разі продовження, вони задню не дадуть.
15.12.2025 14:58 Ответить
15.12.2025 14:58 Ответить
Так, може, для закріплення научки треба й далі давати по носі?

Бо віддати їх решту Донбасу за якесь чесне слово "більше не нападати" - то радше скидається на заохочення.
15.12.2025 15:03 Ответить
15.12.2025 15:03 Ответить
Зате буде гордо сказано шо нічого не здали, воно саме просралося.
15.12.2025 14:59 Ответить
15.12.2025 14:59 Ответить
"Швидка Настя" напала, вот і порозбігалися по кабінкам.
15.12.2025 15:03 Ответить
15.12.2025 15:03 Ответить
то, встигнемо до різдва капітулювати, як бажає рудий утирок?
коли відміна військового стану?
коли відкриті кордони?
коли дмб?
коли вибори?
15.12.2025 14:54 Ответить
15.12.2025 14:54 Ответить
Набирайте електрику у відра, поки вона ще є.
15.12.2025 15:00 Ответить
15.12.2025 15:00 Ответить
 
 