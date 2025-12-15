Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине завершилась

Встреча президента Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине завершена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Что известно?

По его словам, Зеленский уже приехал к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, встреча с которым была запланирована после завершения переговоров с делегацией США.

Известно, что переговоры начались утром 15 декабря, около 11:00 по местному времени.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

