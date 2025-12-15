2 386 19
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине завершилась
Встреча президента Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине завершена.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Что известно?
По его словам, Зеленский уже приехал к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, встреча с которым была запланирована после завершения переговоров с делегацией США.
Известно, что переговоры начались утром 15 декабря, около 11:00 по местному времени.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Топ комментарии
+8 Alex Abramtsov #607060
показать весь комментарий15.12.2025 14:43 Ответить Ссылка
+5 олег иванов #434516
показать весь комментарий15.12.2025 14:43 Ответить Ссылка
+4 Igor Shevtsov
показать весь комментарий15.12.2025 14:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо віддати їх решту Донбасу за якесь чесне слово "більше не нападати" - то радше скидається на заохочення.
коли відміна військового стану?
коли відкриті кордони?
коли дмб?
коли вибори?