Відмова України від НАТО може бути прийнятною для РФ, - Вадефуль

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що відмова України від НАТО та переговори на основі поточної лінії фронту можуть бути прийнятними для РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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Він наголосив, що Німеччина й надалі робитиме все можливе, аби Україна вийшла на оптимальну переговорну позицію, а у разі провалу переговорів - могла продовжувати протистояти російській агресії та мала для цього всі необхідні засоби

Вадефуль прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який напередодні зазначив, що Київ може тимчасово відкласти прагнення до вступу в НАТО за умови отримання надійних безпекових гарантій від США.

Переговори ще ніколи не були такими серйозними

Німецький міністр також підкреслив інтенсивність нинішнього переговорного процесу щодо війни Росії проти України.

"Переговори ще ніколи не були такими серйозними, як зараз. Вони ведуться дуже інтенсивно", — зазначив він.

Окремо Вадефуль звернув увагу на саміт Європейського Союзу, який має відбутися 18 грудня у Брюсселі. Одним із ключових питань порядку денного стане використання заморожених російських активів у ЄС на користь України.

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Міністр відкинув твердження, що Європа більше не може покладатися на підтримку США або не є активним учасником мирних переговорів.

"Наша стійкість і наша міцність на боці України - це самостійний фактор, який ми не ставимо в залежність від інших", - заявив він.

У разі провалу України - наступна Європа

Говорячи про безпекові наслідки війни, Вадефуль наголосив, що поразка України матиме прямі загрози для Європи.

"Якщо справа піде не так, якщо в Україні буде провал, ми - наступні. Тому ми будемо докладати в Україні максимальних зусиль", - підсумував німецький міністр.

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