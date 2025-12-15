РУС
Отказ Украины от НАТО может быть приемлемым для РФ, - Вадефуль

Вадефуль обозначил условия, на которые может согласиться Россия

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что отказ Украины от НАТО и переговоры на основе текущей линии фронта могут быть приемлемыми для РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Украина вышла на оптимальную переговорную позицию, а в случае провала переговоров - могла продолжать противостоять российской агрессии и имела для этого все необходимые средства.

Вадефуль прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне отметил, что Киев может временно отложить стремление к вступлению в НАТО при условии получения надежных гарантий безопасности от США.

Переговоры еще никогда не были такими серьезными

Немецкий министр также подчеркнул интенсивность нынешнего переговорного процесса по войне России против Украины.

"Переговоры еще никогда не были такими серьезными, как сейчас. Они ведутся очень интенсивно", — отметил он.

Отдельно Вадефуль обратил внимание на саммит Европейского Союза, который должен состояться 18 декабря в Брюсселе. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет использование замороженных российских активов в ЕС в пользу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США — вывод ВСУ из Донбасса, — Bild

Министр отверг утверждение, что Европа больше не может полагаться на поддержку США или не является активным участником мирных переговоров.

"Наша стойкость и наша твердость на стороне Украины - это самостоятельный фактор, который мы не ставим в зависимость от других", - заявил он.

В случае провала Украины - следующая Европа

Говоря о последствиях войны для безопасности, Вадефуль подчеркнул, что поражение Украины будет иметь прямые угрозы для Европы.

"Если дело пойдет не так, если в Украине будет провал, мы - следующие. Поэтому мы будем прилагать в Украине максимальные усилия", - подытожил немецкий министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус о мирных договоренностях: Гарантии безопасности не решают все

Германия (7429) НАТО (10561) Украина (45266) Евросоюз (17952) Вадефуль Иоганн (91)
Топ комментарии
+11
Україна не була в НАТО,кацапсини напали на Україну!
15.12.2025 14:20 Ответить
+8
Відмова від НАТО вимагатиме змін конституції, що не можливо під час війни. І в мене сумніви, що знайдеться 300 депутатів, які проголосують за таку відмову після припинення воєнного стану.
15.12.2025 14:20 Ответить
+5
Колись, моя бабуся, ********* казати: "Не буде діла!"
Ось так і тут. Не буде діла з цих, так званих переговорів.
15.12.2025 14:21 Ответить
а ще більше прийнятно для бандитів з рф було б знищення України. От би Європа зажила!!!! ...але не довно
15.12.2025 14:23 Ответить
Дурні плетуть дурні розмови..

Вадевульфе, дві країни вступили до НАТО після 24.02, а кацапи навіть вухом не повели. Ви дурний чи лише прикидаєтеся?

Чи хочете просто відтермінувати напад кацапії на східну Німеччину?
15.12.2025 14:24 Ответить
Продавливают отказ от нато, зеленый уже особо и не сопротивляется. Потом также продавят и выход с донбасса и что самое интересное все руками дорогих западных партнеров даже без участия раши
15.12.2025 14:26 Ответить
Ніяких гарантій не існує і не передбачається від блоку, який вже є імпотентний і боїться мразії. Все, що обговорюється - це торги як продати Україну з вигодою для себе.
15.12.2025 14:30 Ответить
Плювали кацапи на те НАТО. Це тільки привід хер у вуха вкручувати таким як Вадефуль.
15.12.2025 14:31 Ответить
тобто терористи вам можуть щось нав'язувати ?
15.12.2025 14:37 Ответить
Навіть відмова України від НАТО не принесе миру. бо в кремлі вже заявили про те. що які б рішення не прийняли на цих перемовинах то вони все одно будуть неприйнятними для москви, бо путіну не потрібне перемир"я а вся Україна. Тому трамп і не приїхав на перемовини бо знає, що вони нідочого не приведуть, а путін буде і надалі висувати різні вимоги як завжди для того, щоб продовжити війну.
15.12.2025 14:41 Ответить
Відмова від нато, і всім тоді буде Вандефуль !
15.12.2025 14:52 Ответить
Да не треба нам цей вступ у НАТО, треба НАТО приєднати до нас
15.12.2025 14:53 Ответить
 
 