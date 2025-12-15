Отказ Украины от НАТО может быть приемлемым для РФ, - Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль заявил, что отказ Украины от НАТО и переговоры на основе текущей линии фронта могут быть приемлемыми для РФ.

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Украина вышла на оптимальную переговорную позицию, а в случае провала переговоров - могла продолжать противостоять российской агрессии и имела для этого все необходимые средства.

Вадефуль прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне отметил, что Киев может временно отложить стремление к вступлению в НАТО при условии получения надежных гарантий безопасности от США.

Переговоры еще никогда не были такими серьезными

Немецкий министр также подчеркнул интенсивность нынешнего переговорного процесса по войне России против Украины.

"Переговоры еще никогда не были такими серьезными, как сейчас. Они ведутся очень интенсивно", — отметил он.

Отдельно Вадефуль обратил внимание на саммит Европейского Союза, который должен состояться 18 декабря в Брюсселе. Одним из ключевых вопросов повестки дня станет использование замороженных российских активов в ЕС в пользу Украины.

Министр отверг утверждение, что Европа больше не может полагаться на поддержку США или не является активным участником мирных переговоров.

"Наша стойкость и наша твердость на стороне Украины - это самостоятельный фактор, который мы не ставим в зависимость от других", - заявил он.

В случае провала Украины - следующая Европа

Говоря о последствиях войны для безопасности, Вадефуль подчеркнул, что поражение Украины будет иметь прямые угрозы для Европы.

"Если дело пойдет не так, если в Украине будет провал, мы - следующие. Поэтому мы будем прилагать в Украине максимальные усилия", - подытожил немецкий министр.

