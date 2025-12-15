РУС
7 096 94

Делегация США в Берлине настаивает на полном выводе ВСУ с Донбасса, - AFP

Переговоры с США: Штаты хотят вывода войск из Донбасса

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией оказывали давление на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет АFP со ссылкой на источники.

Что известно?

Один из собеседников заявил, что американская сторона все еще хочет, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом.

По его словам, Путин хочет территории, США требуют от Украины "вывести войска" из этих регионов, а Киев "не соглашается" на это требование.

"Немного странно, что американцы занимают позицию россиян в этом вопросе", - добавил собеседник.

Переговоры в Берлине

Автор: 

США (28637) Донбасс (26986) Стив Уиткофф (225)
Топ комментарии
+43
Це не делегація, а двоє підкацапських уї@анів. Взагалі відбувається якийсь нонсенс і абсурд. Жертву агресії примушують відводити війська з власної території на користь агресора . Гітлер в пеклі аплодує стоячи.
15.12.2025 15:15 Ответить
+38
Це щоб було всім зрозуміло:
Один із гарантів нашої територіальної цілісності вимагає, щоб ми віддали нашу територію іншому гаранту нашої територіальної цілісності в обмін на нові гарантії щодо того, що залишилося від нашої територіальної цілісності.
15.12.2025 15:16 Ответить
+23
Рейган змучився до колік перевертатися у труні
15.12.2025 15:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Донбас просрав ще Кучма віддавши його ахметову
15.12.2025 15:12 Ответить
Зєлєбєньскій нівчом нє увінават!
15.12.2025 15:25 Ответить
Цікава і глибока думка.... От тільки потрібно було її висловлювати багато, багато раніше.... Скільки б людей жили і раділи життю. Всі війни нажаль такі. Всі колись завершуються. А потім люди починають думати - навіщо то все було? І історія нічому не вчить.
15.12.2025 15:37 Ответить
Ну я с Донбасса. 9 лет(с 10 по 19 год) я на себе ощущал благодарность всех украинцев. Не, не. Не за то что я всех их кормил. За то что я им президента пи....раса выбрал. Только после 19-го попустило.
15.12.2025 15:45 Ответить
Ну-у-уу... Землі Німеччини теж різні, Велика Британія - 3 в одному, Швейцарія зліплена з кантонів, де говорять різними мовами, Канада, і т.і. А тут Донбас. А Львів і Київ дуже подібні? Ви не з того боку зайшли. У всіх перерахованих країн і інших подібних немає ординського сусіда - Московії.А те, що два американських суб:'єкта в кіпах тиснуть на Україну , підтримуючи Москву- це зла і дурна іронія. Хижа і цинічна.
15.12.2025 15:57 Ответить
можливо не ахметову одноосібно а його банді
15.12.2025 15:31 Ответить
Коли Ахмєтов за вказівкою Кремля платив Манафорту (разом з Пінчуком, доречі , зятьком Кучми) - то сам Пічнук у ці ж роки возив до Дніпра за своє бабло МХАТИ та інші ЦЕНТРИ РАШИСТОКУЛЬТУРКИ ...
15.12.2025 16:34 Ответить
Віткоффа і Кушнера треба слати на .уй, просто і зрозуміло. Ну не одержить Трамп з цими своїми жидами мільярди долларів за продаж України Пуйлу.
15.12.2025 17:05 Ответить
На юг и восток.
15.12.2025 15:13 Ответить
Яка різниця США, що Словянськ наш?
15.12.2025 15:13 Ответить
https://youtu.be/E8T6rM281FQ Друзья, новое видео.

В конце ноября The Wall Street Journal в своём резонансном материале "Make Money Not War" раскрыл кулуарный бизнес-сговор Уиткоффа-Дмитриева, ведущий к сдаче интересов Украины.

Фактически речь идёт о плане вывода российской экономики из кризиса и допуске американских компаний к российским активам, отдавая им приоритет перед европейскими.

При этом по предложенной схеме ряд активов американцы скупят у России буквально за бесценок. Получается, русский солдат всё это время воевал в Украине за то, чтобы Путин отдал часть "национального достояния" ещё вчерашнему главному врагу.

Но приведёт ли эта "сделка" к миру?

Попытался ответить на этот вопрос:
https://youtu.be/E8T6rM281FQ
15.12.2025 16:03 Ответить
Як віддав так і забрав, хоча заберуть вже китайці, а руські натомість поїдуть воювати з гейропою.
15.12.2025 16:30 Ответить
Не тарахтела китайцам та Сибирь и восток их Дальний. Поглядите на карту. В той стороне у Китая пусто. Китайцу нужно где тепло. Ю.В.Азия сторона их расползания. А в Сибири кацапы сами добудут и привезут. Сейчас земли это пассив.
15.12.2025 16:56 Ответить
Рейган змучився до колік перевертатися у труні
15.12.2025 15:13 Ответить
Не мае сенсу тиснути. На зе де сядешь, там і злізешь!
15.12.2025 15:14 Ответить
Донбас не хочуть здавати Українці,

а ЗЄ - то тряпка, воно хоче незаконний референдум організувати по здачі території України

.
15.12.2025 15:30 Ответить
До побєдного конца, Алекс?
15.12.2025 15:47 Ответить
та ні , хто говорив з вовкою , тих й нажарять ... Вони ж УСІ не знають юридичних тонкощів Української Конституції .
якщо ще яскравіше - які тупарі тиснули, від такого й отримають результат в обіцянках ... українською це звучить - "які приїхали такого й здибали"
15.12.2025 16:45 Ответить
Ти з Донбасу?
15.12.2025 17:05 Ответить
Якщо послухати спеціалістів про конституцію та історію з ймовірним референдумом в Україні по здачі землі -то вона ефемерна , як типу імітація уявним прутнем по клавішах...
... Й якщо у хйла ще є специ з конституції- то вони цього не приймуть ,БО РОЗУМІЮТЬ ЩО ЦЕ НЕЗДІЙСНЕННО
А ЯКЩО ЇМ ТРЕБА ВЖЕ ЩОСЬ ПІДПИСАТИ, ТО ЗАКРИЮТЬ НА НЕЗДІйСНЕННІСТЬ хотєлок ОЧІ - й це мало ймовірно.
15.12.2025 16:40 Ответить
Американці мають бути на стороні друзів Міндича
15.12.2025 15:14 Ответить
Не ототожнюй друзів Міндіча з Україною. Ці друзі себе не бачать ні в Україні, ні українцями, тому між собою спілкуються кацапською. Власне, вимагаючи здачі Донбасу американські торгаші підігрують Зєлєнскому, тобто друзям Міндіча.
15.12.2025 15:40 Ответить
А чому ні. Українців це влаштовує, значить норм.
15.12.2025 15:59 Ответить
Не плутайте українців з хохлами. Блазня квартального у крісло вперли хохли недорозвинуті, ну і, звісно, інші шанувальники "росії", потомки кацапні, завезеної в Україну на місце вбитих голодом українців, та й ще деякі "українці" з ізраїльськими паспортами. Заради справедливості, визнаю, що не усі приїхавші з московії голосували за торчка, сам таких знаю, і після початку війни у 2014 році, а особливо у 2022, пішли захищати Україну, декого з них вже немає в живих, але більшість з тих, які "тоскують по бєрьозкам", таки голосували за гундоса обдовбаного, як і хохли.
15.12.2025 16:12 Ответить
Серйозно? 😏 Ти вже референдум поовів? Українці просто хоч і наївні, але мудріші - внутрішню ситуацію на радість пуцину саме зараз розпалювати не будуть, але рахунок вже відкрили.
15.12.2025 16:13 Ответить
Вони мудро помруть, аби їх перзиденту жилося добре, на скумбрії по 8 грн
15.12.2025 16:15 Ответить
Нюхайте пісю трампонівські вилупкиі 🤬
15.12.2025 15:15 Ответить
не дивно що віткофф займає позицію кацапстану, бо хоче отримати від кацапів якусь плюшку, та від трампа за те що "порішав"
15.12.2025 15:15 Ответить
не плюшку вони получать, а дірку від бублика, як сказав Посол Мельник.

стьопа вітьков наш, СНГ-овський, він зрозуміє.
та й Кушнір з Білорусі, тестю має пояснити що то марна трата сил з бандерівцями заїдатись

.
15.12.2025 15:35 Ответить
Це не делегація, а двоє підкацапських уї@анів. Взагалі відбувається якийсь нонсенс і абсурд. Жертву агресії примушують відводити війська з власної території на користь агресора . Гітлер в пеклі аплодує стоячи.
15.12.2025 15:15 Ответить
Не дивно. Тромб (як і куйло чи Гітлер) прийшло до влади демократичним чином. Взагалі диктатори, за дуже рідкими випадками наслідування, приходять до влади демократичним шляхом. Тому що при демократії, як і армії мирного часу, завжди наверх спливає саме говністоє. В Древній Греції не спливало. Тому що тоді була інша демократія. В якої демос вказує охлосу за кого голосувати. ******* демократію древні греки назвали би зоократією. Тому що 73% ********* електорату греками вважалися тваринами. Домашніми або дикими.
15.12.2025 15:38 Ответить
Ну это не нонсенс и уже было раньше в истории .Жаль только что эта история никого ничему не учит и идет по кругу
15.12.2025 16:09 Ответить
Пусть Аляску поменяют на Донбасс.
15.12.2025 15:16 Ответить
Це щоб було всім зрозуміло:
Один із гарантів нашої територіальної цілісності вимагає, щоб ми віддали нашу територію іншому гаранту нашої територіальної цілісності в обмін на нові гарантії щодо того, що залишилося від нашої територіальної цілісності.
15.12.2025 15:16 Ответить
Не гарантії, а обіцянку гарантій...
15.12.2025 15:20 Ответить
Обіцянки-цяцянки по п'ятой статтє -

дурному радість.
це колись Президент США Кеннеді міг сказати:
"Я - берлінець"
і йому вірили, бо назустріч кацапським танкам висунув американські
15.12.2025 15:41 Ответить
Тромб може сказати "Я - ма-асквіч!".
15.12.2025 15:58 Ответить
Матрос з москви, і за нею хай і іде.
15.12.2025 16:49 Ответить
і знову теж саме!
це, вже по якому колу?
15.12.2025 15:17 Ответить
Цікаві персонажі.
З одного боку вихваляються тим, що Україні "не виділяють жодного центу", з іншого намагаються щось вимагати.
15.12.2025 15:18 Ответить
Делегація сша іде накуй!
15.12.2025 15:19 Ответить
А хіба це американські переговірники ? вони захищають агресора ,змушують нас відмовитися від своїх територій це вороги ,так звані американці єврейського походження які грають на стороні росії .
15.12.2025 15:19 Ответить
євреї москальсько-білоруського походження, якщо точно

.
15.12.2025 15:37 Ответить
Два шлемаза хочуть мазу.
15.12.2025 16:51 Ответить
Приїхали... Тільки клоунам з Білого дому не ясно, що якщо сьогодні ***** віддати Донбас, то завтра воно почне вимагати віддати Херсон, Запоріжжя і Дніпро і так до нескінченності. До того ж мета лисого кремлівського гнома зовсім не території, а дестабілізація суспільства в Україні
15.12.2025 15:20 Ответить
Точніше буде якщо ху...лу віддати Донбас, то дали буде ЄС, тому трампонутий і почав його розвалювати.
15.12.2025 16:27 Ответить
США = РФ - вони 2 союзники!.
15.12.2025 15:20 Ответить
Саме так.
15.12.2025 15:26 Ответить
Та ні, скоріше ху...до та його шістка
15.12.2025 16:28 Ответить
похоже и этих двойных граждан (согласно закона) придется раскулачивать проверять на диверсионную деятельность. а она - таки есть.
15.12.2025 15:47 Ответить
років через 50, вони об'єднаються в Північний союз, проти півдня.
вже зараз видно передумови, дві практично єдині християнські країни
15.12.2025 15:48 Ответить
Це не позиція США, яку визначає Конгрес США.
Це не позиція МЗС, очолюваного держесекретарем Рубіо, а забаганки двох спецпредставників путлєра та його дивнуватого фана - партнера ВІткоффа по гольфу та свата Кушнера.
15.12.2025 15:21 Ответить
потвори юдейські ...хіба це люди ? так рвати Україну , тільки шоб мати можливість її грабувати на пару з московією !!! ...
15.12.2025 15:23 Ответить
Та какая это в мандень делегация два придурковатых дебила - афериста, НАХ пусть делегируются вместе с рыжим педофилом...
15.12.2025 15:26 Ответить
хто б міг подумати ще донедавна що США стануть шістками Кремля, і будуть виконувати будь які забаганки аби клуб геополітичних покидьків дозволив Трампу понюхати пісю Сі Цзіньпіня
15.12.2025 15:26 Ответить
давайте вже ЗСУ за дніпро відведемо((( а ще краще за буг...західний (((
15.12.2025 15:29 Ответить
США і її новий союзник устроїть тільки один варіант: ЗСУ інтегрують в склад рф і разом з орками нападають на Європу. Здається це очевидно.
15.12.2025 15:48 Ответить
Тепер уже ВСІМ зрозуміло де США ???!!!
15.12.2025 15:32 Ответить
2 еврея жмут третьего еврея чтоб сдал землю гоев за личную безопасность по виявленным корупционным схемам иных еврее мындычно-цукермановских
А гои???
Та здай Донбасс гой! Евреи-риелторы в плюсе
15.12.2025 15:32 Ответить
Щиро дякуємо Америці за допомоги але "делегація" іди *****
15.12.2025 15:34 Ответить
а за що дякувати? з приходом агента краснова - нам нічого не допомагають, а лише по зверхцінах продають європі
15.12.2025 15:36 Ответить
Пара ******* шось там тисне, за нашу землю хочуть нажитися, йдить геть додому і ще далі!
15.12.2025 15:34 Ответить
Зять Трампа і інші посіпаки кремля
йдуть на ......уй 😡
15.12.2025 15:36 Ответить
ріелторів лагідно і завуальовано послали *****.
15.12.2025 15:38 Ответить
Псина рыжая, ты бы еще бл*дь свою какую-нибудь на переговоры бы прислал.
15.12.2025 15:40 Ответить
Бажання двох приватних осіб, які не представляють офіційні органи влади США, можна і потрібно ігнорувати. При цьому їх треба постійно запитувати - ви підзвітні Конгресу США? Ви усвідомлюєте, що те, що ви пропонуєте Україні, є зрадою національних інтересів США?
15.12.2025 15:46 Ответить
Віткофф і Кушнер- один просто дружбан, другий просто родич Трампона, тобто два клоуна, котрі не мають жодних офіційних повноважень і ні за що не відповідають.
15.12.2025 15:47 Ответить
На *** пішли, підстілки путінські.
15.12.2025 15:49 Ответить
Дуже подобається теза, що ці перемовини виглядають так, що йде кривава війна між США та Україною і США активно намагаються нав'язати Україні свої умови перемир'я. Де взагалі раша? Скільки платять росіяни вилупкам - Вітькову та Кушнарю за ці перформанси з перемовинами?
15.12.2025 15:51 Ответить
Трамп ганьбить США, іспанський сором.
15.12.2025 15:51 Ответить
Грішно сміятися над хворими людьми, особливо над такими як трампонутий і його оточення
15.12.2025 16:22 Ответить
Напоминаю что США пообещали быть гарантами территориальной целостности Украины.
15.12.2025 15:53 Ответить
а должен ли джентльмен, когда он должен?
15.12.2025 17:07 Ответить
СТОП! А що взамін того огризка Донбасу пропонується? Добре бути непримиренним бойовим патріотом за сотні кілометрів на теплому дивані. Якщо виведуть кацапів з інших захоплених територій, то я не проти, наприклад. Тим більше з нормальними гарантіями та допомогою на відновлення. І навіть НАТОм тим можна поки що пожертвувати.
Тим більше, будь-яка угода, укладена під примусом, є нікчемною!
15.12.2025 15:53 Ответить
Гарантии дадут Росси и помощь на восстановление. А Украина получит дулю.
15.12.2025 15:59 Ответить
А ти що, нового сутенера
15.12.2025 16:18 Ответить
А за переписом 1926 р. на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або
більше 62% всього населення з татар, калмиків москалів,.Тут офіційно
діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були
злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а
українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців
повністю знищено кривавими кремлівськими окупантами: голодомором,
розстрілами, репресіями, депортацією ..В даний час на анексованою
москалями українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків
славних слов'ян гордих українських козаків. Така сумна і страшна
доля буде і у Українців на зараз тимчасово окупованих кремлем
українських територіях якщо ми не визволимо їх!
15.12.2025 16:01 Ответить
Почему я записан не как украинец, а русский. У меня друг был, а его фамилия - Жовтобрюх, а его записали Жовтобрюхов. Чтобы скрыть, что у нас фамилии украинские, запорожские. Потому что нас душили, господи помилуй! Весь Краснодарский край сделали русским".
https://www.facebook.com/reel/1377642639341266
15.12.2025 17:04 Ответить
посилайте їх *****
15.12.2025 16:03 Ответить
ржом дальше
15.12.2025 16:03 Ответить
покажіть цим 3.14дарам будапештський меморандум! те що його не підписав рудий куколд, не звільняє США від його виконання
15.12.2025 16:03 Ответить
Накуй най піде той кушнір
15.12.2025 16:05 Ответить
Скільки диванних воїнів повилазило. Донбас невіддам,бо мені на дивані спокійніше знати що Донбас є. А хоча де він є,то й половина і не знає і ніколи там не були.
15.12.2025 16:11 Ответить
Це точно, особливо коли ці виводи робить холуй ху...ла за кордону
15.12.2025 16:17 Ответить
Невже була передоплата, мабуть немало дали. Звільнено тоді коли ви ху....лу Аляску віддасте
15.12.2025 16:15 Ответить
15.12.2025 16:27 Ответить
Что и требовалось доказать. Нет никаких 20 или 19 пунктов. Есть те же требования что и в самом начале. Вот по ним гундосого ******* и дожимают. И это логично потому что только на это ***** и согласиться. По факту дожимают согласованный с *****м план. Поэтому рахи за столом переговоров и нет. Потому что это не переговоры. Просто попытка получить согласие на уже выдвинутые условия. Ну или по простому шантаж. Что означает принуждение и соответствующие действия в случае не достижения результата. Отмена помощи и отказ от продажи оружия. Вопрос есть ли у нас чем ответить на это шантаж кроме красивых слов и лозунгов. Вопрос в том числе и европартнерам.
15.12.2025 16:33 Ответить
Я вам скажу більше, путін хоче знищити США, тому можете починати виконувати його забаганки саме з цієї
15.12.2025 16:43 Ответить
Я вже починаю плутатись, ми проти кого боремося?
15.12.2025 16:54 Ответить
Я взагалі не розумію, чому цю "прекрасну угоду" ховають як страх господній, якщо вона така "прекрасна"? Чесним людям немає чого приховувати
15.12.2025 17:01 Ответить
щас
рудий навчився у чекістів: якщо плюс, то це Я, коли мінус - це любі друзі, вони ж ніхто, який з них ...
а що там епштейн сьогодні мовчить?
15.12.2025 17:05 Ответить
 
 