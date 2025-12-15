Делегация США в Берлине настаивает на полном выводе ВСУ с Донбасса, - AFP

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией оказывали давление на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет АFP со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Один из собеседников заявил, что американская сторона все еще хочет, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом.

По его словам, Путин хочет территории, США требуют от Украины "вывести войска" из этих регионов, а Киев "не соглашается" на это требование.

"Немного странно, что американцы занимают позицию россиян в этом вопросе", - добавил собеседник.

Читайте также: Отказ Украины от НАТО может быть приемлем для РФ, - Вадефуль

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые на данный момент завершились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая "красная линия" Киева в переговорах с США - вывод ВСУ с Донбасса, - Bild