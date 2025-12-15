7 096 94
Делегация США в Берлине настаивает на полном выводе ВСУ с Донбасса, - AFP
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией оказывали давление на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет АFP со ссылкой на источники.
Что известно?
Один из собеседников заявил, что американская сторона все еще хочет, чтобы Украина отказалась от контроля над Донбассом.
По его словам, Путин хочет территории, США требуют от Украины "вывести войска" из этих регионов, а Киев "не соглашается" на это требование.
"Немного странно, что американцы занимают позицию россиян в этом вопросе", - добавил собеседник.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые на данный момент завершились.
В конце ноября The Wall Street Journal в своём резонансном материале "Make Money Not War" раскрыл кулуарный бизнес-сговор Уиткоффа-Дмитриева, ведущий к сдаче интересов Украины.
Фактически речь идёт о плане вывода российской экономики из кризиса и допуске американских компаний к российским активам, отдавая им приоритет перед европейскими.
При этом по предложенной схеме ряд активов американцы скупят у России буквально за бесценок. Получается, русский солдат всё это время воевал в Украине за то, чтобы Путин отдал часть "национального достояния" ещё вчерашнему главному врагу.
Но приведёт ли эта "сделка" к миру?
Попытался ответить на этот вопрос:
https://youtu.be/E8T6rM281FQ
а ЗЄ - то тряпка, воно хоче незаконний референдум організувати по здачі території України
.
якщо ще яскравіше - які тупарі тиснули, від такого й отримають результат в обіцянках ... українською це звучить - "які приїхали такого й здибали"
... Й якщо у хйла ще є специ з конституції- то вони цього не приймуть ,БО РОЗУМІЮТЬ ЩО ЦЕ НЕЗДІЙСНЕННО
А ЯКЩО ЇМ ТРЕБА ВЖЕ ЩОСЬ ПІДПИСАТИ, ТО ЗАКРИЮТЬ НА НЕЗДІйСНЕННІСТЬ хотєлок ОЧІ - й це мало ймовірно.
стьопа вітьков наш, СНГ-овський, він зрозуміє.
та й Кушнір з Білорусі, тестю має пояснити що то марна трата сил з бандерівцями заїдатись
.
Один із гарантів нашої територіальної цілісності вимагає, щоб ми віддали нашу територію іншому гаранту нашої територіальної цілісності в обмін на нові гарантії щодо того, що залишилося від нашої територіальної цілісності.
дурному радість.
це колись Президент США Кеннеді міг сказати:
"Я - берлінець"
і йому вірили, бо назустріч кацапським танкам висунув американські
це, вже по якому колу?
З одного боку вихваляються тим, що Україні "не виділяють жодного центу", з іншого намагаються щось вимагати.
.
раскулачиватьпроверять на диверсионную деятельность. а она - таки есть.
вже зараз видно передумови, дві практично єдині християнські країни
Це не позиція МЗС, очолюваного держесекретарем Рубіо, а забаганки двох спецпредставників путлєра та його дивнуватого фана - партнера ВІткоффа по гольфу та свата Кушнера.
А гои???
Та здай Донбасс гой! Евреи-риелторы в плюсе
йдуть на ......уй 😡
Тим більше, будь-яка угода, укладена під примусом, є нікчемною!
більше 62% всього населення з татар, калмиків москалів,.Тут офіційно
діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були
злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а
українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців
повністю знищено кривавими кремлівськими окупантами: голодомором,
розстрілами, репресіями, депортацією ..В даний час на анексованою
москалями українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків
славних слов'ян гордих українських козаків. Така сумна і страшна
доля буде і у Українців на зараз тимчасово окупованих кремлем
українських територіях якщо ми не визволимо їх!
https://www.facebook.com/reel/1377642639341266
рудий навчився у чекістів: якщо плюс, то це Я, коли мінус - це любі друзі, вони ж ніхто, який з них ...
а що там епштейн сьогодні мовчить?