Зеленский предлагает альтернативу вступлению в НАТО в обмен на жесткие гарантии безопасности, - Bloomberg

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

По данным издания, вместо членства в Альянсе Зеленский предлагает заключить с рядом стран сеть двусторонних и многосторонних соглашений, которые по содержанию были бы аналогичны статье 5 НАТО о коллективной обороне. Такой подход, отмечает Bloomberg, фактически проверяет готовность президента США Дональда Трампа и европейских лидеров подкрепить заявления о поддержке независимости Украины конкретными военными обязательствами.

Переговоры в Берлине

Сообщается, что в Берлине продолжались переговоры с участием американской делегации, в состав которой входит спецпосланник Трампа Стив Виткофф. В то же время, по оценке агентства, пока нет убедительных сигналов, что Запад готов решительно противостоять Кремлю, несмотря на предостережение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может стать "следующей целью России".

Миротворческие войска 

Bloomberg также отмечает, что так называемая "Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не готова направлять войска в Украину до заключения перемирия и даже в таком случае не планирует их размещение вблизи линии фронта. Дональд Трамп, в свою очередь, исключил возможность участия сухопутных войск США, тогда как Россия категорически выступает против присутствия любых сил стран НАТО в Украине.

Гарантии безопасности

В материале отмечается, что требование Киева о "железных" гарантиях безопасности основано на опыте Будапештского меморандума 1994 года, который не обеспечил Украине защиту в момент российской агрессии. В то же время многие западные лидеры и раньше не поддерживали вступление Украины в НАТО, поэтому предложение Зеленского, по оценке Bloomberg, является признанием политической реальности.

Несмотря на это, война России против Украины остается самым большим вызовом безопасности Европы за последние десятилетия, а украинский президент, как подчеркивает издание, дает понять: независимо от формального членства в НАТО, без твердых и действенных гарантий безопасности устойчивого мира достичь невозможно.

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
  • По данным СМИ, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (22989) НАТО (10561) гарантии безопасности (339)
Топ комментарии
+13
Вступ України до НАТО записано до Конституцвї України і не тобі, брехливе падло та крадій, її змінювати.
15.12.2025 17:53 Ответить
+8
р дня: Колективний Захід до України:

Українці, капітулюйте і виводьте свої війська з Донбасу.

- - А що буде потім?

- - Ми дамо вам гарантії територіальної цілісності.

- - Так ви вже давали нам такі гарантії в обмін на ядерну зброю!

- - А тепер ми дамо нові, кращі гарантії в обмін на ваші території.

- - А якщо Росія знову піде на нас?

- - Нічого страшного. Ми змусимо віддати ще більше територій в обмін на нові гарантії. Ми щедрі на гарантії. В нас їх ще багато: вдосталь, щоб віддати Росії всю вашу територію.

- Правда, щось мені зовсім не смішно. А як нам, простим українцям далі жити, щось планувати чи зовсім не планувати? В таких умовах багато, дуже багато людей просто не захочуть залишатися в країні, в якій через 1-2 роки доведеться знову пережити жахіття обстрілів, смертей. Саме на це розраховує диктатор Путін, щоб змусити українців відмовитись від спротиву і просто віддати йому країну з народом.
15.12.2025 17:52 Ответить
+5
А записи в Конституції вже якось допомогли вступити в НАТО?
15.12.2025 17:56 Ответить
15.12.2025 17:52 Ответить
Та ні,дарма ти з хворої голови зе на "колективний захід" проблему перекидаєш
15.12.2025 17:54 Ответить
В нагрузку до 28 безпекових угод?
15.12.2025 17:53 Ответить
Вступ України до НАТО записано до Конституцвї України і не тобі, брехливе падло та крадій, її змінювати.
15.12.2025 17:53 Ответить
А записи в Конституції вже якось допомогли вступити в НАТО?
15.12.2025 17:56 Ответить
Для того щоб вступити треба досягти стандартів НАТО і ми активно в цьому напрямку працюємо. Краще за нас ніхто ще московитів не знищує.
15.12.2025 18:00 Ответить
Тобто щоб вступити в НАТО - в Конституцію нічого записувати не треба.
Я навіть скажу більше - ніяких стандартів досягати не треба. І москалів знищувати не треба, бо НАТО саме сциться це робити. Просто треба одноголосна згода всіх членів НАТО. Все інше до лампочки.
15.12.2025 18:05 Ответить
Дурню пишеш
15.12.2025 18:09 Ответить
Ця дурня підтверджується історичними прикладами.
15.12.2025 18:10 Ответить
Єдиний приклад це Турція яка перетворила Чорне море для СРСР на калюжу завдяки володінню Босфорською протокою. Ми не Турція, але без окупації України подальше просування кацапні в Європу неможливе... До речі, ідея Пілсудського про "Триморя" - низку країн які повністю блокують ********* в Азії (від Балтійського до Чорного морів) вже на часі і напевно буде реалізована. ********* буде ізольовано.
15.12.2025 18:18 Ответить
>> без окупації України подальше просування кацапні в Європу неможливе...

На жаль, можливе. Латвія і Естонія, "заshit'а узкаязичних" і все таке.
15.12.2025 18:35 Ответить
Він на службі. У них сьогодні мобілізація: він, Ігор Кравченко, User User #593789, антошч сттаробуб.... Переконують, що мир з кацапами - то добро, НАТО - зли, Зєлєнсскій - маладца... По всіх гілках, де про перемовини постять методичкв, лайкають один одному. Все, як завжди. 😊
15.12.2025 18:25 Ответить
А нас хтось запрошує до того імпотентного НАТО? Може Угорщина чи Словаччина? США? Треба за той ефімерний запис ще сотні тисяч найкращив українців у землю класти, зольдат?
15.12.2025 18:12 Ответить
от і те шо треба було почути🤡 ...зеленський ворог греб* ний ,ти курво про репарації кажи ,та вивід руснявих своїх братів, від українсткого кордону !!!...
15.12.2025 17:54 Ответить
Як можна підписати залізні на бумазі
15.12.2025 17:55 Ответить
Так а як 28 вже укладених безпекових угод, навіщо вони були?

Невже Зеленський за порадою Лондона просто намагається тягнути час і перетворити мирний процес у безкінечні переговори про переговори, на виході з яких буде пшик?
15.12.2025 17:55 Ответить
так воно рік тому заключило низку безпекових угод та носилося з ними як дурень з торбою...
15.12.2025 17:58 Ответить
Навіщо взагалі гарантіїї безпеки сьогоднішього конфлікту прив"язувати до вступу чи не вступу колись у НАТО?
15.12.2025 17:58 Ответить
НА...буть. ОТ І ВСЯ КАЗКА. Вони роблять так з нами весь час.
15.12.2025 17:59 Ответить
Ця "пропозиція" тягне за собою зміни до Конституції.
15.12.2025 18:00 Ответить
І відповідну кримінальну статтю -"Державна зрада "
15.12.2025 18:36 Ответить
це каже гарант Конституції
15.12.2025 18:09 Ответить
Придурку, не задумувалось чому )(уйло проти вступу України в НАТО і проти появи в Україні ядерної зброї? Може тому що тільки ці фактори заважатимуть )(уйлу знову напасти на Україну. А на все остальне )(уйлу насрати. Крім того те що написано пером потім не вирубаєш топором. Тобто якщо Україна сама відмовиться від вступу в НАТО то наступного шансу вже ніхто не дасть. І питання про НАТО вже даже ніхто не буде згадувати коли ************ знову переговори і торги. І далі вже в прямому сенсі прийдеться торгувати своєю землею та що ще залишиться
15.12.2025 18:10 Ответить
Ви особисто підете захищати ПРАВО (може через сто років) вступити до того НАТО, куди нас ніхто не запрошує?
15.12.2025 18:14 Ответить
Всі угоди з США-пусте. А захищати Україну в складі НАТО не бажає.
Трампу потрібні гроші або щось інше. Будапешт вже був, і що?
15.12.2025 18:27 Ответить
Жорсткі гарантії безпеки це для себе коханого, не для вас лохи
15.12.2025 18:36 Ответить
Що там далі...денацифікація та демілітаризація в обмін на жорсткі гарантії безпеки?
15.12.2025 18:37 Ответить
Україна була позаблоковою та без ядерною,це пряме запрошення кацапів до нападу, питання тільки в часі.
15.12.2025 18:40 Ответить
 
 