Зеленский предлагает альтернативу вступлению в НАТО в обмен на жесткие гарантии безопасности, - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, вместо членства в Альянсе Зеленский предлагает заключить с рядом стран сеть двусторонних и многосторонних соглашений, которые по содержанию были бы аналогичны статье 5 НАТО о коллективной обороне. Такой подход, отмечает Bloomberg, фактически проверяет готовность президента США Дональда Трампа и европейских лидеров подкрепить заявления о поддержке независимости Украины конкретными военными обязательствами.
Переговоры в Берлине
Сообщается, что в Берлине продолжались переговоры с участием американской делегации, в состав которой входит спецпосланник Трампа Стив Виткофф. В то же время, по оценке агентства, пока нет убедительных сигналов, что Запад готов решительно противостоять Кремлю, несмотря на предостережение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может стать "следующей целью России".
Миротворческие войска
Bloomberg также отмечает, что так называемая "Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не готова направлять войска в Украину до заключения перемирия и даже в таком случае не планирует их размещение вблизи линии фронта. Дональд Трамп, в свою очередь, исключил возможность участия сухопутных войск США, тогда как Россия категорически выступает против присутствия любых сил стран НАТО в Украине.
Гарантии безопасности
В материале отмечается, что требование Киева о "железных" гарантиях безопасности основано на опыте Будапештского меморандума 1994 года, который не обеспечил Украине защиту в момент российской агрессии. В то же время многие западные лидеры и раньше не поддерживали вступление Украины в НАТО, поэтому предложение Зеленского, по оценке Bloomberg, является признанием политической реальности.
Несмотря на это, война России против Украины остается самым большим вызовом безопасности Европы за последние десятилетия, а украинский президент, как подчеркивает издание, дает понять: независимо от формального членства в НАТО, без твердых и действенных гарантий безопасности устойчивого мира достичь невозможно.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
- По данным СМИ, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.
Українці, капітулюйте і виводьте свої війська з Донбасу.
- - А що буде потім?
- - Ми дамо вам гарантії територіальної цілісності.
- - Так ви вже давали нам такі гарантії в обмін на ядерну зброю!
- - А тепер ми дамо нові, кращі гарантії в обмін на ваші території.
- - А якщо Росія знову піде на нас?
- - Нічого страшного. Ми змусимо віддати ще більше територій в обмін на нові гарантії. Ми щедрі на гарантії. В нас їх ще багато: вдосталь, щоб віддати Росії всю вашу територію.
- Правда, щось мені зовсім не смішно. А як нам, простим українцям далі жити, щось планувати чи зовсім не планувати? В таких умовах багато, дуже багато людей просто не захочуть залишатися в країні, в якій через 1-2 роки доведеться знову пережити жахіття обстрілів, смертей. Саме на це розраховує диктатор Путін, щоб змусити українців відмовитись від спротиву і просто віддати йому країну з народом.
Я навіть скажу більше - ніяких стандартів досягати не треба. І москалів знищувати не треба, бо НАТО саме сциться це робити. Просто треба одноголосна згода всіх членів НАТО. Все інше до лампочки.
На жаль, можливе. Латвія і Естонія, "заshit'а узкаязичних" і все таке.
Невже Зеленський за порадою Лондона просто намагається тягнути час і перетворити мирний процес у безкінечні переговори про переговори, на виході з яких буде пшик?
Трампу потрібні гроші або щось інше. Будапешт вже був, і що?