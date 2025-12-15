Зеленский предлагает альтернативу вступлению в НАТО в обмен на жесткие гарантии безопасности, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает США и европейским партнерам альтернативный подход к гарантиям безопасности для Украины, который предусматривает возможный отказ от стремления вступить в НАТО в обмен на твердые обязательства по защите от будущей агрессии России.

По данным издания, вместо членства в Альянсе Зеленский предлагает заключить с рядом стран сеть двусторонних и многосторонних соглашений, которые по содержанию были бы аналогичны статье 5 НАТО о коллективной обороне. Такой подход, отмечает Bloomberg, фактически проверяет готовность президента США Дональда Трампа и европейских лидеров подкрепить заявления о поддержке независимости Украины конкретными военными обязательствами.

Переговоры в Берлине

Сообщается, что в Берлине продолжались переговоры с участием американской делегации, в состав которой входит спецпосланник Трампа Стив Виткофф. В то же время, по оценке агентства, пока нет убедительных сигналов, что Запад готов решительно противостоять Кремлю, несмотря на предостережение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европа может стать "следующей целью России".

Миротворческие войска

Bloomberg также отмечает, что так называемая "Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не готова направлять войска в Украину до заключения перемирия и даже в таком случае не планирует их размещение вблизи линии фронта. Дональд Трамп, в свою очередь, исключил возможность участия сухопутных войск США, тогда как Россия категорически выступает против присутствия любых сил стран НАТО в Украине.

Гарантии безопасности

В материале отмечается, что требование Киева о "железных" гарантиях безопасности основано на опыте Будапештского меморандума 1994 года, который не обеспечил Украине защиту в момент российской агрессии. В то же время многие западные лидеры и раньше не поддерживали вступление Украины в НАТО, поэтому предложение Зеленского, по оценке Bloomberg, является признанием политической реальности.

Несмотря на это, война России против Украины остается самым большим вызовом безопасности Европы за последние десятилетия, а украинский президент, как подчеркивает издание, дает понять: независимо от формального членства в НАТО, без твердых и действенных гарантий безопасности устойчивого мира достичь невозможно.

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.

По данным СМИ, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

