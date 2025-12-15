В США считают, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером была продуктивной, - Axios
В США считают, что переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были продуктивными.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Давид, передает Цензор.НЕТ.
Он ссылается на слова одного из американских чиновников.
"Встреча в понедельник между советниками Трампа и президентом Украины Зеленским была продуктивной", - отметил он.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
- По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.
замєчатєльні переговори!
геніальні рішення!
ви хоч раз чули інші епітети від самозакоханого рудого збоченого педофіла, та його холуїв?
Звернувся би до народу України з промовою, що не можу досягнути миру, та не готовий до капітуляції. Тому оголошую про Вибори Президента України, висовувати свою кандидатуру не стану. Багато хто, такий поступок оцінив би, а всім подобатись не можливо.
Хто ваш там наступний месія? Порошенко? Тимошенко?