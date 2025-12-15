РУС
В США считают, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером была продуктивной, - Axios

Штаты считают переговоры Виткоффа и Зеленского продуктивными

В США считают, что переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были продуктивными.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Давид, передает Цензор.НЕТ.

Он ссылается на слова одного из американских чиновников.

"Встреча в понедельник между советниками Трампа и президентом Украины Зеленским была продуктивной", - отметил он.

Штаты считают переговоры Виткоффа и Зеленского продуктивными

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.
  • По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

додавили наріка?
15.12.2025 16:54 Ответить
З горя подався в Нідерланди
15.12.2025 16:57 Ответить
прєлєсна зустріч!
замєчатєльні переговори!
геніальні рішення!

ви хоч раз чули інші епітети від самозакоханого рудого збоченого педофіла, та його холуїв?
15.12.2025 17:02 Ответить
той придурковатий вітька всю ту породу трампів поховає - а Україна нікуди не дінеться
15.12.2025 17:02 Ответить
Зеленський молодець! Як він витримує, під таким тиском? ХЗ! Я напевне на його місці, заручився б особистою гарантією, що його та сім'ю приймуть від нормальної країни, типу Великобританії, бо нинішній США, довіряти не можна, дав би указівку Верховній Раді знайти механізми для проведення Президентських виборів під час війни (Впевнений, при бажанні, та вказівці Зеленського, юридичний механізм знайдуть). США, Трампу, й іншим Віткофам, сказав би, що перемовини завершено. Нових зустрічей більше не буде. Бо в цьому не бачу сенсу. Новий Президент України, обраний народом України, буде приймати рішення і вести з вами переговори про капітуляцію далі. Я брати участь у капітуляції своєї держави не буду! І входити в історію, як капітулянт не стану. Брати участь у нових виборах, також не буду!

Звернувся би до народу України з промовою, що не можу досягнути миру, та не готовий до капітуляції. Тому оголошую про Вибори Президента України, висовувати свою кандидатуру не стану. Багато хто, такий поступок оцінив би, а всім подобатись не можливо.

Хто ваш там наступний месія? Порошенко? Тимошенко?
15.12.2025 17:15 Ответить
молодець? це така задумка була у 20 році в омані з патрушевим? оце ти дупу підлизнув, аж до гландів зельонкіна дістав.
15.12.2025 17:58 Ответить
Значить, справи погані...
15.12.2025 17:47 Ответить
 
 