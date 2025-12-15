В США считают, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером была продуктивной, - Axios

В США считают, что переговоры Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были продуктивными.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Давид, передает Цензор.НЕТ.

Он ссылается на слова одного из американских чиновников.

"Встреча в понедельник между советниками Трампа и президентом Украины Зеленским была продуктивной", - отметил он.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые пока завершились.

По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

