УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9024 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 205 7

У США вважають, що зустріч Зеленського із Віткоффом та Кушнером була продуктивною, - Axios

Штати вважають переговори Віткоффа та Зеленського продуктивними

У США вважають, що переговори Володимира Зеленського із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером були продуктивними.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Давід, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він посилається на слова одного за американських посадовців.

"Зустріч у понеділок між радниками Трампа та президентом України Зеленським була продуктивною", - зазначив він.

Штати вважають переговори Віткоффа та Зеленського продуктивними

Також читайте: Відправка Віткоффа та Кушнера на переговори означає, що компроміс вже майже узгоджено, - Bild

Перемовини у Берліні

  • Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
  • Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
  • 15 грудня сторони провели ще одні переговори, які наразі завершилися.
  • За даними ЗМІ, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця: Україна і США уважно слухають одна одну на перемовинах, анонімні джерела - некоректні

Автор: 

Зеленський Володимир (28192) Кушнер Джаред (75) США (26857) Віткофф Стів (321)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 