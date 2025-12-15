У США вважають, що зустріч Зеленського із Віткоффом та Кушнером була продуктивною, - Axios

У США вважають, що переговори Володимира Зеленського із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером були продуктивними.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Давід, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він посилається на слова одного за американських посадовців.

"Зустріч у понеділок між радниками Трампа та президентом України Зеленським була продуктивною", - зазначив він.

Також читайте: Відправка Віткоффа та Кушнера на переговори означає, що компроміс вже майже узгоджено, - Bild

Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

15 грудня сторони провели ще одні переговори, які наразі завершилися.

За даними ЗМІ, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця: Україна і США уважно слухають одна одну на перемовинах, анонімні джерела - некоректні