Відправка Віткоффа та Кушнера на переговори означає, що компроміс вже майже узгоджено, - Bild

Саме зараз обговорюється сценарій, за якого угода про припинення війни може бути досягнута вже до Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

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Що відомо?

Видання описує, що переговори у Берліні між представниками США та України є одними з найнапруженіших від початку війни.

"До міста прибули ключові переговорники Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. У понеділок вони зустрічаються з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом України Володимиром Зеленським", - зазначається в матеріалі.

За даними Bild, саме зараз обговорюється сценарій, за якого угода про припинення війни може бути досягнута вже до Різдва.

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Ознаки

Серед аргументів видання називає вселяючим надію сигналом сам візит американських переговорників.

"У Білому домі не приховують, що Трамп не відправляє Віткоффа та Кушнера "просто так". Раніше їхня поява на переговорах щодо Гази означала, що компроміс вже майже узгоджений", - пише ЗМІ.

Другою ознакою є тиск США на Україну.

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"За словами джерел BILD, США підштовхують Зеленського до болючих компромісів, пропонуючи натомість гарантії безпеки та допомогу у відновленні країни. Сам український президент останнім часом став обережнішим у формулюваннях і припустив, що питання територій може вирішуватись через вибори чи референдум", - зазначає видання.

Третім показником є майже повна тиша навколо переговорів.

"На відміну від минулих раундів, із Берліна майже не просочуються деталі. У Європі, як стверджують джерела BILD, вважають, що Трамп хоче оголосити про "мир до Різдва", - підсумували там.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

15 грудня сторони провели ще одні переговори, які наразі завершилися.

За даними ЗМІ, Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

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