Отправка Уиткоффа и Кушнера на переговоры означает, что компромисс уже почти согласован, - Bild
Именно сейчас обсуждается сценарий, при котором соглашение о прекращении войны может быть достигнуто уже до Рождества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.
Что известно?
Издание описывает, что переговоры в Берлине между представителями США и Украины являются одними из самых напряженных с начала войны.
"В город прибыли ключевые переговорщики Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В понедельник они встречаются с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в материале.
По данным Bild, именно сейчас обсуждается сценарий, при котором соглашение о прекращении войны может быть достигнуто уже до Рождества.
Признаки
Среди аргументов издание называет вселяющим надежду сигналом сам визит американских переговорщиков.
"В Белом доме не скрывают, что Трамп не отправляет Уиткоффа и Кушнера "просто так". Ранее их появление на переговорах по Газе означало, что компромисс уже почти согласован", - пишет СМИ.
Вторым признаком является давление США на Украину.
"По словам источников BILD, США подталкивают Зеленского к болезненным компромиссам, предлагая взамен гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. Сам украинский президент в последнее время стал более осторожным в формулировках и предположил, что вопрос территорий может решаться через выборы или референдум", - отмечает издание.
Третьим показателем является почти полная тишина вокруг переговоров.
"В отличие от прошлых раундов, из Берлина почти не просачиваются детали. В Европе, как утверждают источники BILD, считают, что Трамп хочет объявить о "мире до Рождества", - подытожили там.
Переговоры в Берлине
- Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
- Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые на данный момент завершились.
- По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.
