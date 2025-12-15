Отправка Уиткоффа и Кушнера на переговоры означает, что компромисс уже почти согласован, - Bild

Именно сейчас обсуждается сценарий, при котором соглашение о прекращении войны может быть достигнуто уже до Рождества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

Что известно?

Издание описывает, что переговоры в Берлине между представителями США и Украины являются одними из самых напряженных с начала войны.

"В город прибыли ключевые переговорщики Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В понедельник они встречаются с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в материале.

Признаки

Среди аргументов издание называет вселяющим надежду сигналом сам визит американских переговорщиков.

"В Белом доме не скрывают, что Трамп не отправляет Уиткоффа и Кушнера "просто так". Ранее их появление на переговорах по Газе означало, что компромисс уже почти согласован", - пишет СМИ.

Вторым признаком является давление США на Украину.

"По словам источников BILD, США подталкивают Зеленского к болезненным компромиссам, предлагая взамен гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. Сам украинский президент в последнее время стал более осторожным в формулировках и предположил, что вопрос территорий может решаться через выборы или референдум", - отмечает издание.

Третьим показателем является почти полная тишина вокруг переговоров.

"В отличие от прошлых раундов, из Берлина почти не просачиваются детали. В Европе, как утверждают источники BILD, считают, что Трамп хочет объявить о "мире до Рождества", - подытожили там.

Переговоры в Берлине

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.

Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые на данный момент завершились.

По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

