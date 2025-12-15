РУС
Отправка Уиткоффа и Кушнера на переговоры означает, что компромисс уже почти согласован, - Bild

США ожидают мира в Украине до Рождества: что известно?

Именно сейчас обсуждается сценарий, при котором соглашение о прекращении войны может быть достигнуто уже до Рождества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

Что известно?

Издание описывает, что переговоры в Берлине между представителями США и Украины являются одними из самых напряженных с начала войны.

"В город прибыли ключевые переговорщики Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В понедельник они встречаются с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в материале.

По данным Bild, именно сейчас обсуждается сценарий, при котором соглашение о прекращении войны может быть достигнуто уже до Рождества.

Признаки

Среди аргументов издание называет вселяющим надежду сигналом сам визит американских переговорщиков. 

"В Белом доме не скрывают, что Трамп не отправляет Уиткоффа и Кушнера "просто так". Ранее их появление на переговорах по Газе означало, что компромисс уже почти согласован", - пишет СМИ.

Вторым признаком является давление США на Украину.

"По словам источников BILD, США подталкивают Зеленского к болезненным компромиссам, предлагая взамен гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. Сам украинский президент в последнее время стал более осторожным в формулировках и предположил, что вопрос территорий может решаться через выборы или референдум", - отмечает издание.

Третьим показателем является почти полная тишина вокруг переговоров.

"В отличие от прошлых раундов, из Берлина почти не просачиваются детали. В Европе, как утверждают источники BILD, считают, что Трамп хочет объявить о "мире до Рождества", - подытожили там.

Переговоры в Берлине

  • Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, в Берлине проходит встреча делегации Украины во главе с Владимиром Зеленским с представителями команды президента США Дональда Трампа.
  • Также на переговорах присутствует канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • 15 декабря стороны провели еще одни переговоры, которые на данный момент завершились.
  • По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Берлине с украинской делегацией давили на Киев с требованием передать РФ территории Донбасса, которые все еще находятся под контролем Сил обороны Украины.

+4
показать весь комментарий
15.12.2025 16:39 Ответить
+3
Пдддараси. Вивести війська-значить зберегти сотні тисяч життів нелюдям,які через 2-3 роки атакують решту України. Якщо Гундосий погодиться-це початок кінця України. Ніяких гарантій на практиці не буде.Рудий ідіот марить Нобелівською премією, через 3 роки він щезне з політики і тоді ***** знову піде в атаку, але наступна війна буде набагатожорстокішою, ніж зараз: захищати Україну не буде кому,- усі чоловіки виїдуть, залишаться ждуни і агентура кацапів...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:40 Ответить
+3
Дозволяю трампону оголосити про мир просто зараз. Хай оголошує що всі війни в історії завершив він і швидше вип'є таблетки.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:40 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 16:39 Ответить
Пдддараси. Вивести війська-значить зберегти сотні тисяч життів нелюдям,які через 2-3 роки атакують решту України. Якщо Гундосий погодиться-це початок кінця України. Ніяких гарантій на практиці не буде.Рудий ідіот марить Нобелівською премією, через 3 роки він щезне з політики і тоді ***** знову піде в атаку, але наступна війна буде набагатожорстокішою, ніж зараз: захищати Україну не буде кому,- усі чоловіки виїдуть, залишаться ждуни і агентура кацапів...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:40 Ответить
Це якось нелогічно - якщо всі чоловіки виїдуть і залишиться агентура, то хто влашує жорстоку війну? Кацапи замиряться з агентурою і житимуть дружно.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:43 Ответить
Виїдуть звісно не всі, але дуже багато хто. Я знаю, мінімум 3-х військових, 2 волонтерів, котрі не погодяться на капітуляцію і ще близько 5 чоловіків, які працюють в IT, вірять в Україну, постійно, щотижня донатять на ЗСУ. Всі ці люди, заберуть сім'ї та виїдуть з України, якщо буде "такий мирний план" як пропонується ******. Ще знаю 2-х жінок, котрі розуміють, капітуляція України - це гарантовано нова війна, а у них ростуть сини. Повторити долю їх батьків за 3 роки, тільки коли не буде кому та чим воювати, а їх дітям йти на нову війну? Треба буде швидко продавати активи та тікати, одразу після "мирного плану".
Залишаться ті у кого не має нічого за душею, ті хто не знає/не бажає вчити англійську, або не зможе влаштуватись за кордоном, ті хто не має нормальної освіти (наші юристи, та економісти в Європі й США не потрібні), та інваліди й каліки після війни, пенсіонери, наркомани, алкоголіки, та іші боржники кому суд обмежив права. Всі нормальні покинуть Україну.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:55 Ответить
Дозволяю трампону оголосити про мир просто зараз. Хай оголошує що всі війни в історії завершив він і швидше вип'є таблетки.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:40 Ответить
Bald проснувся… Хлопці, вже всі розʼїхались і «впливові перемовники» набрали в рот води… е-е… ну або ще чогось.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:41 Ответить
"До міста прибули ключові КОРУПЦІОНЕРИ І переговорники Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер.( ЦИХ ДВА ПРИХВОСТНІ ************ РАШИСТСЬКУ ОБІЦЯНКУ КУЙЛА ДЛЯ КОРУМПОВАНИХ ТРАМБОНІСТІВ В РОСІЙСЬКОМУ НАФТО-ГАЗОВИДОБУТКУ У ВИПАДКУ ДОПОМОГИ США В ОКУПАЦІЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ .ПРО КОТРУ КУЙЛО ВІДКРИТО ЗАЯВЛЯЄ.А ТАКОЖ ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО...СУЧІ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ПОТРОХИ...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:41 Ответить
ну це Більд, а точніше якійсь путінферштеєр з редакції Більда так хоче думати, що компроміс узгоджено.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:42 Ответить
Таке просте питання, Різдво то Христос., а де Христос насильно щось отбирав території , де Христос убивав, Христос казав збирайте багатства ваші на небі, не на землі, де ржа не їсть, а чого збирачі і ділячі богатства України мають якесь відношення до Христа? До його різдва?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:42 Ответить
Ви Біблію читали? Чого різдвом прикриваєтесь?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:43 Ответить
намалювали хрестики на лобі, вже Християни
показать весь комментарий
15.12.2025 16:45 Ответить
Мир может быть и будет. Куда девать вражду?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:46 Ответить
там Біблія не катить ,там Тора на першому місці ...і чого наші місцеві євреї потягли руку зе своїм 🤡 в 19р...самі себе і другим життя не дали ,тепер вся світова єврейська еліта чекає на капітуляцію України ...шоб рвати її ...але хто на них пізд * чити буде ?!!! китайці ?...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:48 Ответить
Німецьке поважне видання підіграє ідіотам ?

Прадавец, сколька стоіт булочка с ізюмом ? - атвєт о цєнє
А еслі ізюм виковирять из нейо? - ВИ ІДІОТ?
Да!у мєня і справочка есть!
показать весь комментарий
15.12.2025 16:52 Ответить
Заява Мерца напередодні - смисл у тому, що Європа вже доросла до того , щоб прийняти дійсність , США відходитиме й надалі до ізоляції , й не буде дахом НАТО...
1.То відмова вовки від НАТО, яке доречі, ще ні разу не довело дієвіість своєї 5 статті - то вже такоє...
2. Якщо парочка ідіотів Зятьковітькофф хочуть отримати обіцянку про референдум , а дадуть вовці гарантію Сенатом узаконеної гарантії безпеки- то нехай дає. Це ж не здійсненно у швидкому втіленні хоча б за часом проведення це як вставку- зміну в конституцію України . Це довжелезний процес , не порівнянний з швидкістю голосуванням по наданню гарантій безпеки.
показать весь комментарий
15.12.2025 17:01 Ответить
Зміна українських конституційних засад про здачу земель + правових міжнародних про неможливість під військовим тиском міняти кордони = пшик від обіцяного одного недоюриста Буратіни двом іншим ...
А коли навіть справжні юристи Путіноїди це "зрозуміють" - то може й до Трампа щось дійде , а у той час Палата вже буде в руках демократів ...
показать весь комментарий
15.12.2025 17:08 Ответить
ми в курсі, що компроміс майже досягнуто, мир ось-ось.

тільки відкриваю новини, а там:

- Одеса без світла, в деяких місцях без води
- На ніч готується обстріл України з тушок
- ушаков вже наперед каже, що план провальний
- посол параші в Британії, вимагає капітуляції

Але не переплутайте, мир близький як ніколи!
показать весь комментарий
15.12.2025 17:03 Ответить
 
 