Завершение войны в Украине никогда не было ближе - благодаря США, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение войны, развязанной РФ против Украины, никогда не было столь близким, и это стало возможным благодаря усилиям США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Орбана.

По его словам, ключевые события этой недели будут проходить в Брюсселе во время саммита ЕС, к которому также готовится Венгрия, в частности заседание консультативной комиссии венгерского парламента.

"Ставки просты: война или мир. Мы еще никогда не были так близки к завершению российско-украинской войны", - отметил Орбан. Он добавил, что у Европы есть "прекрасная возможность", ведь войну, которую не смогли завершить европейские страны, могут остановить США.

В то же время премьер Венгрии подчеркнул, что Европа движется в противоположном направлении и стремится продолжить и расширить войну, в частности через конфискацию замороженных российских активов, что, по его мнению, эквивалентно объявлению открытой войны России.

Орбан подтвердил, что Венгрия не поддерживает конфискацию активов РФ, не посылает деньги и оружие Украине и не будет участвовать в каких-либо заимствованиях ЕС, которые, по его мнению, "направлены на продолжение войны".

Премьер подчеркнул необходимость переговоров: "У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп - вести переговоры".

Орбан также предупредил, что ближайшая неделя будет насыщенной и призвал "пристегнуть ремни безопасности".

