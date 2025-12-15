РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10122 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
401 10

Завершение войны в Украине никогда не было ближе - благодаря США, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение войны, развязанной РФ против Украины, никогда не было столь близким, и это стало возможным благодаря усилиям США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Орбана.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ключевые события этой недели будут проходить в Брюсселе во время саммита ЕС, к которому также готовится Венгрия, в частности заседание консультативной комиссии венгерского парламента.

"Ставки просты: война или мир. Мы еще никогда не были так близки к завершению российско-украинской войны", - отметил Орбан. Он добавил, что у Европы есть "прекрасная возможность", ведь войну, которую не смогли завершить европейские страны, могут остановить США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский и Сийярто публично поссорились после заявления Орбана о росактивах: "Виктор заслужил свой орден Ленина"

В то же время премьер Венгрии подчеркнул, что Европа движется в противоположном направлении и стремится продолжить и расширить войну, в частности через конфискацию замороженных российских активов, что, по его мнению, эквивалентно объявлению открытой войны России.

Орбан подтвердил, что Венгрия не поддерживает конфискацию активов РФ, не посылает деньги и оружие Украине и не будет участвовать в каких-либо заимствованиях ЕС, которые, по его мнению, "направлены на продолжение войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об Орбане: Самый ценный замороженный актив РФ в Европе

Премьер подчеркнул необходимость переговоров: "У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп - вести переговоры".

Орбан также предупредил, что ближайшая неделя будет насыщенной и призвал "пристегнуть ремни безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это декларация войны, - Орбан раскритиковал решение ЕС о бессрочном замораживании активов РФ

Автор: 

США (28637) Орбан Виктор (634) война в Украине (7224)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть є навіть відео в розділі дорослих де він цілує Трампа і Путіна в різні місця за гроші
показать весь комментарий
15.12.2025 14:56 Ответить
Я даже не запитаю, куда його ******* за великим гроші
показать весь комментарий
15.12.2025 14:58 Ответить
У ху...ла що, гроші закінчуються? Так трампонутий тобі платити не буде, він своїми грошима не розкидається
показать весь комментарий
15.12.2025 14:56 Ответить
Якщо всі підх*йловникі задоволені і заявляють що завершення війни "близько" значить все іде по плану кремля
показать весь комментарий
15.12.2025 14:57 Ответить
Орбан встигає лизнути кожному покидьку.
показать весь комментарий
15.12.2025 14:57 Ответить
підар вітя ************** ретранслює вологі мрії *****
показать весь комментарий
15.12.2025 14:59 Ответить
мадяр орбан продовжуй смоктати в своє задоволення,то в трамбона,то в куйла і не відкривай рот на коментарі,котрі видають в тобі добо..****....
показать весь комментарий
15.12.2025 15:00 Ответить
Який балакучий *********** песик Орбан.Свого вонючого рота не закриває
показать весь комментарий
15.12.2025 15:01 Ответить
Але угорцям це опудало подобається, ще раз оберуть, скріньте.

Хозяйствєннік, міротворєц, і с трампом, і с путіним, і с кітайцем сі умєєт договорітса. Вмєстє - протів общєго врага в Брюсселє!
показать весь комментарий
15.12.2025 15:07 Ответить
 
 