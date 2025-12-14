Сибига об Орбане: Самый ценный замороженный актив РФ в Европе
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на возмущение премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу решения ЕС в отношении российских активов.
В частности, Сибига распространил пост Орбана, в котором он критикует политику Брюсселя.
"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать и в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в посте Орбана.
Этот пост Сибига прокомментировал следующим образом:
"Самый ценный замороженный российский актив в Европе".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, заявив, что это якобы является декларацией войны.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
