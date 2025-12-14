РУС
2 204 18

Сибига об Орбане: Самый ценный замороженный актив РФ в Европе

Сибига об Орбане

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на возмущение премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу решения ЕС в отношении российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

В частности, Сибига распространил пост Орбана, в котором он критикует политику Брюсселя.

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать и в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в посте Орбана.

Этот пост Сибига прокомментировал следующим образом:

"Самый ценный замороженный российский актив в Европе".

Сибига об Орбане

Что предшествовало?

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

Сибига Андрей (719) Орбан Виктор (632) замороженные активы (478)
Топ комментарии
+9
Нормально так потролив )
14.12.2025 18:13 Ответить
14.12.2025 18:13 Ответить
+8
Припиніть йому транзит кацапської нафти - і цей "заморожений актив" відразу розморозиться , згниє і самі ж мадяри його і викинуть !
14.12.2025 18:11 Ответить
14.12.2025 18:11 Ответить
+6
Відморожений чел - який топить за рашку
14.12.2025 18:09 Ответить
14.12.2025 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відморожений чел - який топить за рашку
14.12.2025 18:09 Ответить
14.12.2025 18:09 Ответить
Припиніть йому транзит кацапської нафти - і цей "заморожений актив" відразу розморозиться , згниє і самі ж мадяри його і викинуть !
14.12.2025 18:11 Ответить
14.12.2025 18:11 Ответить
Чогось же не припинили. Бізнес то бізнес, і впершу чергу .
14.12.2025 18:23 Ответить
14.12.2025 18:23 Ответить
Не припинили , бо ніхто і не вимагає - з картонками , на протест , не виходить і по тєлєку за це мовчать
14.12.2025 18:27 Ответить
14.12.2025 18:27 Ответить
Нормально так потролив )
14.12.2025 18:13 Ответить
14.12.2025 18:13 Ответить
поки навіть не кімнатної температури, не те що заморожений
14.12.2025 18:16 Ответить
14.12.2025 18:16 Ответить
Тільки не заморожений, а гарячий, аж шкварчить.
14.12.2025 18:16 Ответить
14.12.2025 18:16 Ответить
Сибіга - ти на перемовинах? Чи знову місця не вистачило?
14.12.2025 18:17 Ответить
14.12.2025 18:17 Ответить
Хто його туди пустить , з таким фейсом
14.12.2025 18:55 Ответить
14.12.2025 18:55 Ответить
Цензоре, найміть хоча б школяра, який замість кацапізмів на кшталт "найбільш цінний" писав би українською "найцінніший".
14.12.2025 18:18 Ответить
14.12.2025 18:18 Ответить
Ух.. які🤪 ,,негідні, злії, кровожерливі,, Європейці так і хотять обідрати ,,бідну, миролюбиву, невинну ,, росію🥺🙃
Путлер 🤨👎капут !!!
14.12.2025 18:31 Ответить
14.12.2025 18:31 Ответить
Мабуть правильніше було сказати - відморожений
14.12.2025 18:35 Ответить
14.12.2025 18:35 Ответить
Надеюсь эту кремлёвскую крысу на второй срок не переизберут...
14.12.2025 18:47 Ответить
14.12.2025 18:47 Ответить
ай сибіга!
ай молодець! прямо розквіт, з під дєрьмачини....
14.12.2025 18:55 Ответить
14.12.2025 18:55 Ответить
Що в чужого-то око набите.
А який "актив" його поставив на посаду,та хто ним керує,в обхід Конституції,хто вершить-вершив кримінальні справи проти вищих офіцерів армії в час війни-то не бачить.
Плюс,вони зелені хитрющі: ніби ворогують з лідерами Угорщини Орбаном,Сіярто,а в реалі-пропускають рос.нафту через укр.територію. Угорщина же платить рашці за нафту,грошики рашка використовує на війну.
То,що вартують заклинання сибірги на адресу угорського правителя?
14.12.2025 19:00 Ответить
14.12.2025 19:00 Ответить
Зачотний тролінг!
14.12.2025 19:07 Ответить
14.12.2025 19:07 Ответить
Скоріше відморожений
14.12.2025 19:24 Ответить
14.12.2025 19:24 Ответить
Заморожений хряк фарширований кацапсятиной.
14.12.2025 19:24 Ответить
14.12.2025 19:24 Ответить
 
 