Сибига об Орбане: Самый ценный замороженный актив РФ в Европе

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на возмущение премьера Венгрии Виктора Орбана по поводу решения ЕС в отношении российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

В частности, Сибига распространил пост Орбана, в котором он критикует политику Брюсселя.

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать и в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в посте Орбана.

Этот пост Сибига прокомментировал следующим образом:

"Самый ценный замороженный российский актив в Европе".

Что предшествовало?

Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов, заявив, что это якобы является декларацией войны.

Российские активы для помощи Украине