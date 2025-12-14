Сибіга про Орбана: Найбільш цінний заморожений актив РФ у Європі

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо рішення ЄС стосовно російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

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Так, Сибіга поширив допис Орбана, у якому він критикує політику Брюсселя.

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не братиме участі і цій химерній брюссельській схемі", – йдеться в дописі Орбана.

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Цей допис Сибіга прокоментував таким чином:

Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі".

Що передувало?

Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення Європейського Союзу про безстрокове заморожування російських активів, заявивши, що це нібито є декларацією війни.

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