Сибіга про Орбана: Найбільш цінний заморожений актив РФ у Європі
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо рішення ЄС стосовно російських активів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
Так, Сибіга поширив допис Орбана, у якому він критикує політику Брюсселя.
"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не братиме участі і цій химерній брюссельській схемі", – йдеться в дописі Орбана.
Цей допис Сибіга прокоментував таким чином:
Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі".
Що передувало?
- Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення Європейського Союзу про безстрокове заморожування російських активів, заявивши, що це нібито є декларацією війни.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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