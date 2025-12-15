Завершення війни в Україні ніколи не було ближчим - завдяки США, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що завершення війни, розв’язаної РФ проти України, ніколи не було настільки близьким, і це стало можливим завдяки зусиллям США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Орбана.

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За його словами, ключові події цього тижня відбуватимуться у Брюсселі під час саміту ЄС, до якого також готується Угорщина, зокрема засідання консультативної комісії угорського парламенту.

"Ставки прості: війна або мир. Ми ще ніколи не були такими близькими до завершення російсько-української війни", - зазначив Орбан. Він додав, що Європа має "чудову можливість", адже війну, яку не змогли завершити європейські країни, можуть зупинити США.

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Водночас прем’єр Угорщини підкреслив, що Європа рухається у протилежному напрямку та прагне продовжити й розширити війну, зокрема через конфіскацію заморожених російських активів, що, на його думку, еквівалентно оголошенню відкритої війни Росії.

Орбан підтвердив, що Угорщина не підтримує конфіскацію активів РФ, не надсилає гроші та зброю Україні і не братиме участі у будь-яких запозиченнях ЄС, які, на його думку, "спрямовані на продовження війни".

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Прем’єр наголосив на необхідності переговорів: "У війни немає рішення на передовій. Якщо немає рішення на лінії фронту, потрібно робити те, що говорить президент Трамп - вести переговори".

Орбан також попередив, що найближчий тиждень буде насиченим і закликав "пристебнути ремені безпеки".

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