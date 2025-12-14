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Новини Використання заморожених активів РФ Суперечка між Сікорським та Сійярто
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Сікорський і Сійярто публічно посперечалися після заяви Орбана про росактиви: "Віктор заслужив свій орден Леніна"

Сікорський, Сійярто

Очільники МЗС Польщі та Угорщини посперечалися в соціальній мережі Х. Причиною перепалки став допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені активи РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви політиків в соцмережі Х.

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Що заявив Орбан

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі", – йдеться у дописі Орбана.

Реакція Сікорського

Польський міністр Радослав Сікорський поширив допис Орбана, лаконічно прокоментувавши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

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Відповідь Сійярто

Згодом з'явилася реакція глави МЗС Угорщини Петер Сійярто на коментар Сікорського.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!",- написав угорський міністр.

Сікорський у коментарях відповів угорському колезі: "Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці".

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Сікорський Радослав (389) Сійярто Петер (506) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+57
Браво Сікорському .
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14.12.2025 19:37 Відповісти
+46
а що вас дивує? у всіх світових війнах угорщина завжди ставала на бік поганців..
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14.12.2025 19:38 Відповісти
+33
Сікорський таки послідовний чолов'яга, нічого не скажеш. І коли при владі, і у відставці. Один з небагатьох...а може й один.
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14.12.2025 19:40 Відповісти

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