Сікорський і Сійярто публічно посперечалися після заяви Орбана про росактиви: "Віктор заслужив свій орден Леніна"

Очільники МЗС Польщі та Угорщини посперечалися в соціальній мережі Х. Причиною перепалки став допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені активи РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяви політиків в соцмережі Х.

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Що заявив Орбан

"Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі", – йдеться у дописі Орбана.

Реакція Сікорського

Польський міністр Радослав Сікорський поширив допис Орбана, лаконічно прокоментувавши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

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Відповідь Сійярто

Згодом з'явилася реакція глави МЗС Угорщини Петер Сійярто на коментар Сікорського.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!",- написав угорський міністр.

Сікорський у коментарях відповів угорському колезі: "Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці".

Нагадаємо, що також глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на обурення прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо рішення ЄС стосовно російських активів.

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