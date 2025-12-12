Сійярто розкритикував Рютте за слова про загрозу РФ для НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте "розпалює військову напругу" після його висловлювання про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Якщо хтось ще мав сумніви щодо того, чи справді всі в Брюсселі втратили розум, то після вчорашньої промови генерального секретаря НАТО в Берліні він остаточно переконався в цьому... Цією заявою генерального секретаря НАТО фактично завдав удару у спину мирним переговорам", - йдеться в дописі.

Глава МЗС Угорщини заявив, що такі висловлювання є свідченням того, що в Брюсселі "всі виступили проти мирних ініціатив" президента США Дональда Трампа.

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Він заявив, що угорці, як члени НАТО, відкидають слова генерального секретаря.

"Адже безпеку європейських країн гарантує не Україна, а саме НАТО!! А Україна бореться за себе...", - додав Сійярто.

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Що передувало?

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив країни Альянсу про необхідність готуватися до "масштабу війни, оскільки НАТО є наступною ціллю Росії після України.