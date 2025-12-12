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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Сійярто розкритикував Рютте за слова про загрозу РФ для НАТО

Сійярто розкритикував Рютте

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте "розпалює військову напругу" після його висловлювання про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Якщо хтось ще мав сумніви щодо того, чи справді всі в Брюсселі втратили розум, то після вчорашньої промови генерального секретаря НАТО в Берліні він остаточно переконався в цьому... Цією заявою генерального секретаря НАТО фактично завдав удару у спину мирним переговорам", - йдеться в дописі.

Глава МЗС Угорщини заявив, що такі висловлювання є свідченням того, що в Брюсселі "всі виступили проти мирних ініціатив" президента США Дональда Трампа.

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Він заявив, що угорці, як члени НАТО, відкидають слова генерального секретаря.

"Адже безпеку європейських країн гарантує не Україна, а саме НАТО!! А Україна бореться за себе...", - додав Сійярто.

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Сійярто розкритикував Рютте

Що передувало?

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив країни Альянсу про необхідність готуватися до "масштабу війни, оскільки НАТО є наступною ціллю Росії після України.

Автор: 

НАТО (7258) Рютте Марк (717) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+11
це перша країна яка підніме кацапський триколор замість свого прапора , якщо , не дай Боже , орда нападе на Європу .
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12.12.2025 15:03 Відповісти
+9
Чума на твою голову!
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12.12.2025 14:52 Відповісти
+6
То виходь з НАТО та ЄС, ******
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12.12.2025 15:08 Відповісти

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