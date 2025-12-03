У РФ відчують відповідь НАТО на її гібридні атаки, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив в асиметричних реакціях Альянсу у відповідь на гібридні атаки РФ, наголосивши, що росіяни "відчують відповідь".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Рютте сказав у середу на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

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Так, у Рютте поцікавилися, які конкретні кроки роблять у НАТО для того, щоб запобігти ескалації "гібридних атак" Росії на держави Альянсу, на кшталт нещодавнього пошкодження залізниці у Польщі. У відповідь на питання він звернувся до прикладу глави польського МЗС Радослава Сікорського.

"Насамперед, дозвольте мені згадати про те, що зробив Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Він безпосередньо пов'язав підтримку Польщею програми PURL з тим, що сталося з цією залізничною лінією. І він сказав, що якщо це повториться, ми знову зробимо більше (для підтримки України)", – сказав Рютте.

За словами генсека, йдеться про асиметричні реакції у відповідь на дії РФ, та запевнив, що держави НАТО "не будуть підривати залізничні лінії в Росії".

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Росіяни відчують відповідь

"Але ми подбаємо про те, щоб ви (росіяни) відчули наслідки, якщо будете робити подібні речі. Бо це надзвичайно безвідповідально і абсолютно неприйнятно", – сказав Рютте.

Крім того, він згадав про повітряні кулі, які залітають до Литви з Білорусі, та запевнив, що у НАТО будуть реагувати на це "так, як вважають за потрібне".

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