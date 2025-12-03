В РФ почувствуют ответ НАТО на ее гибридные атаки, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заверил в асимметричных реакциях Альянса в ответ на гибридные атаки РФ, подчеркнув, что россияне "почувствуют ответ".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рютте сказал в среду на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО.
Так, у Рютте поинтересовались, какие конкретные шаги предпринимают в НАТО для того, чтобы предотвратить эскалацию "гибридных атак" России на государства Альянса, подобных недавнему повреждению железной дороги в Польше. В ответ на вопрос он обратился к примеру главы польского МИД Радослава Сикорского.
"Прежде всего, позвольте мне вспомнить о том, что сделал Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он напрямую связал поддержку Польшей программы PURL с тем, что произошло с этой железнодорожной линией. И он сказал, что если это повторится, мы снова сделаем больше (для поддержки Украины)", – сказал Рютте.
По словам генсека, речь идет об асимметричных реакциях в ответ на действия РФ, и он заверил, что государства НАТО "не будут подрывать железнодорожные линии в России".
Россияне почувствуют ответ
"Но мы позаботимся о том, чтобы вы (россияне) почувствовали последствия, если будете делать подобные вещи. Потому что это чрезвычайно безответственно и абсолютно неприемлемо", – сказал Рютте.
Кроме того, он упомянул о воздушных шарах, которые залетают в Литву из Беларуси, и заверил, что в НАТО будут реагировать на это "так, как сочтут нужным".
