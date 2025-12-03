РУС
В РФ почувствуют ответ НАТО на ее гибридные атаки, - Рютте

Рютте о гибридных атаках РФ

Генсек НАТО Марк Рютте заверил в асимметричных реакциях Альянса в ответ на гибридные атаки РФ, подчеркнув, что россияне "почувствуют ответ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рютте сказал в среду на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО.

Так, у Рютте поинтересовались, какие конкретные шаги предпринимают в НАТО для того, чтобы предотвратить эскалацию "гибридных атак" России на государства Альянса, подобных недавнему повреждению железной дороги в Польше. В ответ на вопрос он обратился к примеру главы польского МИД Радослава Сикорского.

"Прежде всего, позвольте мне вспомнить о том, что сделал Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши. Он напрямую связал поддержку Польшей программы PURL с тем, что произошло с этой железнодорожной линией. И он сказал, что если это повторится, мы снова сделаем больше (для поддержки Украины)", – сказал Рютте.

По словам генсека, речь идет об асимметричных реакциях в ответ на действия РФ, и он заверил, что государства НАТО "не будут подрывать железнодорожные линии в России".

Россияне почувствуют ответ

"Но мы позаботимся о том, чтобы вы (россияне) почувствовали последствия, если будете делать подобные вещи. Потому что это чрезвычайно безответственно и абсолютно неприемлемо", – сказал Рютте.

Кроме того, он упомянул о воздушных шарах, которые залетают в Литву из Беларуси, и заверил, что в НАТО будут реагировать на это "так, как сочтут нужным".

Автор: 

НАТО (10533) россия (98230) Рютте Марк (536)
Ответом НАТО на гибридные атаки параши будет озабоченность окуенной степени.
03.12.2025 18:19 Ответить
І ще шматок української землі политою кров'ю(
03.12.2025 18:20 Ответить
аж страшно
03.12.2025 18:21 Ответить
"Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я еще раз откушу это яблоко"
03.12.2025 18:32 Ответить
Організація Стурбованих Націй
03.12.2025 18:34 Ответить
бла бла бла..и накуй надо такое нато?обознатушки обосратушки.
03.12.2025 18:35 Ответить
 
 