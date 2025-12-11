НАТО – наступна ціль Росії. Альянс має бути готовим до масштабної війни, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив країни Альянсу про необхідність готуватися до "масштабу війни, яку пережили наші діди й прадіди", оскільки вони є наступною ціллю Росії після України.

Про це Рютте сказав у четвер під час виступу у Берліні, його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Застереження НАТО

Він вважає, що Росія "стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною стосовно НАТО та України"

"Я сьогодні тут, щоб розповісти вам, яка позиція НАТО і що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, перш ніж вона розпочнеться. А для цього ми маємо чітко усвідомити загрозу: ми є наступною ціллю Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці", - заявив генсек.

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Він додав, що "надто багато хто не відчуває терміновості, і надто багато хто вірить, що час на нашому боці".

"Це не так. Час діяти саме зараз. Витрати на оборону та виробництво союзників повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне для забезпечення нашої безпеки", - зауважив він.

Війна в Україні та допомога Росії від Китаю

Рютте пояснив напад Росії на Україну імперськими амбіціями Путіна.

"Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент Путін знову займається побудовою імперії. Він кидає все, що має, на Україну, вбиває солдатів і мирних жителів, руйнує осередки людяності", - наголосив він.

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Генсек Альянсу додав, що Москва не змогла б продовжувати війну без допомоги Пекіна, який став для неї "рятівною мотузкою".

За його словами, важливо, "щоб ми всі продовжували тиснути на Росію і підтримували справжні зусилля, спрямовані на припинення цієї війни".

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