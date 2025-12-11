НАТО – следующая цель России. Альянс должен быть готов к масштабной войне, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил страны Альянса о необходимости готовиться к "масштабу войны, которую пережили наши деды и прадеды", поскольку они являются следующей целью России после Украины.

Об этом Рютте сказал в четверг во время выступления в Берлине, его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Предостережение НАТО

Он считает, что Россия "стала еще более дерзкой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".

"Я сегодня здесь, чтобы рассказать вам, какова позиция НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну, прежде чем она начнется. А для этого мы должны четко осознать угрозу: мы являемся следующей целью России, и мы уже находимся в опасности", - заявил генсек.

Он добавил, что "слишком многие не чувствуют срочности, и слишком многие верят, что время на нашей стороне".

"Это не так. Время действовать именно сейчас. Расходы на оборону и производство союзников должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности", - отметил он.

Война в Украине и помощь России от Китая

Рютте объяснил нападение России на Украину имперскими амбициями Путина.

"Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи. Он бросает все, что имеет, на Украину, убивает солдат и мирных жителей, разрушает очаги человечности", - подчеркнул он.

Генсек Альянса добавил, что Москва не смогла бы продолжать войну без помощи Пекина, который стал для нее "спасительной веревкой".

По его словам, важно, "чтобы мы все продолжали давить на Россию и поддерживали реальные усилия, направленные на прекращение этой войны".

