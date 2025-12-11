РУС
НАТО – следующая цель России. Альянс должен быть готов к масштабной войне, - Рютте

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил страны Альянса о необходимости готовиться к "масштабу войны, которую пережили наши деды и прадеды", поскольку они являются следующей целью России после Украины.

Об этом Рютте сказал в четверг во время выступления в Берлине, его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Предостережение НАТО

Он считает, что Россия "стала еще более дерзкой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".

"Я сегодня здесь, чтобы рассказать вам, какова позиция НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну, прежде чем она начнется. А для этого мы должны четко осознать угрозу: мы являемся следующей целью России, и мы уже находимся в опасности", - заявил генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе

Он добавил, что "слишком многие не чувствуют срочности, и слишком многие верят, что время на нашей стороне".

"Это не так. Время действовать именно сейчас. Расходы на оборону и производство союзников должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности", - отметил он.

Война в Украине и помощь России от Китая

  • Рютте объяснил нападение России на Украину имперскими амбициями Путина.

"Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи. Он бросает все, что имеет, на Украину, убивает солдат и мирных жителей, разрушает очаги человечности", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия развернула израильскую ПВО для перехвата российских ракет

Генсек Альянса добавил, что Москва не смогла бы продолжать войну без помощи Пекина, который стал для нее "спасительной веревкой".

По его словам, важно, "чтобы мы все продолжали давить на Россию и поддерживали реальные усилия, направленные на прекращение этой войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не имеет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций без США, - Politico

Автор: 

Европа (2206) НАТО (10554) россия (98329) Рютте Марк (543)
Топ комментарии
+3
Франция и Британия с участием Германии должны в режиме 24/7 клепать термоядерные боеголовки и средства их доставки на парашу.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:24 Ответить
+2
Ната перелякається і обвсреться як рашка нападе, пшеки повтікають в Іспанію, німці французи у Англію
показать весь комментарий
11.12.2025 16:24 Ответить
+1
Наша пісня гарна, починай спочатку
показать весь комментарий
11.12.2025 16:12 Ответить
Дошло
показать весь комментарий
11.12.2025 16:18 Ответить
А треба то всього: озброювати Сили Оборони України. Гарантувати логістику та ротацію
Тоді саме агрессор не встоїть, не витримає.
Бо інакше буде втрачено все!!!
Визнайте що кнр і рф вороги, які ведуть війну!!
показать весь комментарий
11.12.2025 16:19 Ответить
Та ви шо!!!

Невже прозріння часи настають?

Пан Рютте, поїдьте у Дауґавпілс, поспілкуйтеся з місцевими, запитайте, що вони робитимуть, якщо завтра 100 кацатанків на центральній вулиці!
показать весь комментарий
11.12.2025 16:23 Ответить
Оперативно. Даже четыре года не прошло , а в НАТО уже поняли что и как .
показать весь комментарий
11.12.2025 16:24 Ответить
Так а що тоді буде з поточною ціллю росії, є якась інфа?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:26 Ответить
Нападе нападе нападе!хоре нить нападайте вже перши!яйца маленьки!
показать весь комментарий
11.12.2025 16:32 Ответить
Ну так, пан Рютте вже й готовий - он який гарний костюмчик, і як він впевнено виглядає із трибуни.
Уявляю собі картинку: кацапи пруть нагло через кордон на Литву, Латвію, Естонію, Польщу - а в цей час, пан Рютте так впевнено і переконливо стоїть за трибуною і проголошує промову. Промова про те, що треба точно переконатись, що саме кацапи нападають і що це не провокація, а напад... ну і так далі, як завжди...
показать весь комментарий
11.12.2025 16:33 Ответить
Трамп хоче пошвидше втекти з НАТО, щоб потім продавати зброю обом сторонам конфлікту.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:35 Ответить
І тут трампу всю малину пересре Китай 🤔
показать весь комментарий
11.12.2025 17:02 Ответить
Хто там зараз є в Брюсселі? - передайте пану Рютте, що у НАТО є ще можливість приєднатись до ЗСУ. Потім вже будуть питання - чи взагалі таке НАТО комусь потрібно?
показать весь комментарий
11.12.2025 16:42 Ответить
Наступна-- Прибалтика, а потім -Молдова.
показать весь комментарий
11.12.2025 16:52 Ответить
 
 