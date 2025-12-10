НАТО не имеет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций без США, - Politico
Заявления Дональда Трампа о слабости ЕС заставляют лидеров Европы рассматривать сценарий, при котором США будут главным гарантом безопасности НАТО.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник Минобороны одной из европейских стран заявил, что переговоры с американскими чиновниками по статье 5 НАТО были "неудобными", как и переговоры о гарантиях безопасности для Украины.
"Неопределенность" относительно того, как США поведут себя в случае нападения на государство на передовой, "просто слишком высока", - сказал чиновник.
В Европе признают, что вопрос уже не в том, придется ли Европе взять на себя основную роль в собственной обороне, а в том, когда это произойдет.
Поэтому в ЕС планируют рассмотреть возможность задействовать правовую базу Статьи 42.7 о взаимной обороне и уточнить механизмы ее применения.
Один из дипломатов Альянса считает, что, учитывая то, что США являются крупнейшим партнером в НАТО, Альянс не является местом, где союзники могут планировать какое-либо постамериканское будущее.
"Это разрушило бы саму цель НАТО", - добавил он.
Собеседники говорят, что внутри Альянса нет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.
"Они интерпретируют сигналы Вашингтона не как прелюдию к выходу США из Альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион", - пишет Politico.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Выход США из НАТО
Ранее конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО
не здивуюсь що тампон виведе війська з Європи
https://www.youtube.com/watch?v=uWgd21RSoqQ
В інтерв'ю в понеділок Трамп https://www.politico.com/news/2025/12/09/trump-dasha-burns-interview-europe-immigration-ukraine-00682016 подвоїв ідею про те, що Європа, яка піддається "масовій міграції", "занепадається" і безцільна. "Слабкі" лідери блоку просто "не знають, що робити", - сказав він Даші Бернс з POLITICO для спеціального епізоду "Розмови".
"Люди, які приходять, мають зовсім іншу ідеологію", - додав він. "Вони будуть набагато слабшими, і вони будуть набагато іншими".
Новий європейський порядок
Зіткнувшись з невпинними атаками адміністрації Трампа, Європейський Союз тихо працює над встановленням нових гарантій безпеки на випадок, якщо НАТО виявиться ненадійним.
https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58
То нах треба за США вписуватись в їхні проблеми? А проблеми накльовуються і у Венесуелі, а потім і Китай погрожує... То може вже час сказати Трампону персонально в пику - хай тоді розбирається сам у тих конфліктах. Цей дегенерат вже забув про 11 Вересня 2001 р. ?
А зброю вони завжди продаватимуть, незалежно від блоку, це найприбутковіший бізнес у світі. А США на бабло та матір продасть, їхній менталітет: все продається та купується.
Рік пройшов!!!!
От що ще не ясно про Трампа та США за його президентво?
За скільки там Гітлер окупував Францію...
Це до відома зевлади,щоби не плела своїх інтриг на рахунок закінчення війни.
Та і забагато завелось мудаків на тб,які твердять глядачам,що потрібно дистанціюватись від Штатів,бо там править агентпутіна і покладатись на країни Європи.