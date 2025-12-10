РУС
НАТО не имеет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций без США, - Politico

Выход США из НАТО: Европа хочет укрепить безопасность

Заявления Дональда Трампа о слабости ЕС заставляют лидеров Европы рассматривать сценарий, при котором США будут главным гарантом безопасности НАТО.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник Минобороны одной из европейских стран заявил, что переговоры с американскими чиновниками по статье 5 НАТО были "неудобными", как и переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

"Неопределенность" относительно того, как США поведут себя в случае нападения на государство на передовой, "просто слишком высока", - сказал чиновник.

В Европе признают, что вопрос уже не в том, придется ли Европе взять на себя основную роль в собственной обороне, а в том, когда это произойдет.

Поэтому в ЕС планируют рассмотреть возможность задействовать правовую базу Статьи 42.7 о взаимной обороне и уточнить механизмы ее применения.

Один из дипломатов Альянса считает, что, учитывая то, что США являются крупнейшим партнером в НАТО, Альянс не является местом, где союзники могут планировать какое-либо постамериканское будущее.

"Это разрушило бы саму цель НАТО", - добавил он.

Собеседники говорят, что внутри Альянса нет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.

"Они интерпретируют сигналы Вашингтона не как прелюдию к выходу США из Альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион", - пишет Politico.

Что предшествовало?

  • На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
  • В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Выход США из НАТО

Топ комментарии
+7
А даремно! Сам абсолютно неадекватний, впавший у дитинство, трамп - це вже небезпечна надзвичайна ситуація!
10.12.2025 16:19 Ответить
+7
тампон вже прямо каже ху*лу, що США нічого не будуть робити, якщо кацапи нападуть на НАТО.

не здивуюсь що тампон виведе війська з Європи
10.12.2025 16:20 Ответить
+4
бачив у Німеччині були протести проти призову на військову службу, та у Польші % тих хто готов воювати дуже замалий. Не кажучи про угорців.
10.12.2025 16:24 Ответить
А даремно! Сам абсолютно неадекватний, впавший у дитинство, трамп - це вже небезпечна надзвичайна ситуація!

10.12.2025 16:19 Ответить
А вот при одном известном австрийском художнике Германия х**ложила бы на помощь Америки. Немецкая Ната образца тридцать девятого -сорок первого года на поле боя легко бы дала п**** американцам.

10.12.2025 17:07 Ответить
10.12.2025 17:07 Ответить
10.12.2025 17:07 Ответить
тампон вже прямо каже ху*лу, що США нічого не будуть робити, якщо кацапи нападуть на НАТО.

не здивуюсь що тампон виведе війська з Європи
10.12.2025 16:20 Ответить
Європа проснеться?
10.12.2025 16:20 Ответить
бачив у Німеччині були протести проти призову на військову службу, та у Польші % тих хто готов воювати дуже замалий. Не кажучи про угорців.

10.12.2025 16:24 Ответить
10.12.2025 16:24 Ответить
уже:
https://www.youtube.com/watch?v=uWgd21RSoqQ
10.12.2025 16:31 Ответить
це жах, особливо коментарі под відео
10.12.2025 16:39 Ответить
так, маленькі дітки росли 3 десятиліття в теплій ванні й одного дня прокинулися в абсолютно іншій реальності. світ, який вони знали, більше не існує і не буде існувати. тому вони прийшли до дорослих з вимогою повернути все як було. і вони навіть частково праві: дорослі останні 3 десятиліття не зробили нічого, щоб цьому запобігти.

10.12.2025 16:48 Ответить
10.12.2025 16:48 Ответить
вже нема часу розбіратися хто винен більше Меркель або Шредер, молоді потрібно усвідомлювати що вже не буде як вчора... затишно та солодко.

10.12.2025 16:55 Ответить
10.12.2025 16:55 Ответить
А мали бм як в нас,їсти баланду майже 25 років в армії,наче на якісь каторзі і в б.у портянках ходити.

10.12.2025 17:26 Ответить
10.12.2025 17:26 Ответить
у "вас" це де? в північній кореї?
10.12.2025 17:29 Ответить
В Україні.Я з України,а от ти напевнео ні.Яка тут армія була?Годували чим в 90-х,2000-х?

10.12.2025 17:38 Ответить
10.12.2025 17:38 Ответить
ну да, і по 25 років служили, так?
10.12.2025 17:44 Ответить
Я хіба мав на увазі строк служби?
10.12.2025 17:49 Ответить
Думаю проснуться ще й сенатори . Учора подивилася Соловйова - там таке лікаваніє з бубнами во славу АМЄРІКЄ , й облизування Трампа й обсирання Європи у світлі того, що він намолов учора по своїй стратегії щодо ЄС... Ц все ж схоже було на "пір ва врємя чуми"

10.12.2025 16:40 Ответить
10.12.2025 16:40 Ответить
цитата зі статі європейського видання POLITICO ( так, доречі)

В інтерв'ю в понеділок Трамп https://www.politico.com/news/2025/12/09/trump-dasha-burns-interview-europe-immigration-ukraine-00682016 подвоїв ідею про те, що Європа, яка піддається "масовій міграції", "занепадається" і безцільна. "Слабкі" лідери блоку просто "не знають, що робити", - сказав він Даші Бернс з POLITICO для спеціального епізоду "Розмови".

"Люди, які приходять, мають зовсім іншу ідеологію", - додав він. "Вони будуть набагато слабшими, і вони будуть набагато іншими".

Новий європейський порядок

Зіткнувшись з невпинними атаками адміністрації Трампа, Європейський Союз тихо працює над встановленням нових гарантій безпеки на випадок, якщо НАТО виявиться ненадійним.
10.12.2025 16:58 Ответить
Цей маразматик забув , хто США наповнив талантами та геніями, якою була політика США запрошуючи візки з усього світу ...А тепер - імігрант пашьол нє тот ? Ну-ну ... Трамп виказав свої страхи по Фрейду , переклавши на Європу.

10.12.2025 17:02 Ответить
10.12.2025 17:02 Ответить
Білі європейці і серед яких євреї,німці і тд.створили в США.В Європу зараз напускали дикунів.

10.12.2025 17:27 Ответить
10.12.2025 17:27 Ответить
Ну в принципе он абсолютно прав!Я то в Европе живу не с 22года а с первого срока Коль.!Со Шредера и Блер началось ,да и в других странах без умная идея Мульти культи!И только к худшему а не к лучшему! Вместо Зелёной карты,как было в других странах, когда нанимали специалистов, пустили огромное количество тех ,кто сел на шею Государству и сидит уже в поколении до сих пор!Я уже молчу о криминальной ситуации.А после 15года вообще катастрофа!Города Европы не узнать,помойки.,!В 90х это были чистые, спокойные города!А на счёт умов это из бывшего СССР приехали люди в Германию и они,как раз дали прогресс .Как и в Америке и не только, когда приезжали люди с хорошим образованием и желанием жить и работать Как в Канаде и Америке Украинцы,так и Евреи Но и в Америке за последние 20лет не лучше!Исламизация не только Европы,но и Америки.Да и в России дела не лучше, когда площади в Питере и Москве заняты теми,кто на коленях молиться на Коране.Просто Трамп говорит,что ему выгодно.Тут вижу,тут нет! Нужно у себя порядок навести,прежде всего!

10.12.2025 17:38 Ответить
10.12.2025 17:38 Ответить
НАТО і так перелякане від кацапських дронів, які боїться збивати, а тут це Трампидло, старий сцикун щось кукурікає. Він і так всього боїться, завжди за кимось ховається, наприклад за Ізраілем, а потім кукурікає, що зупинив ще одну війну. А з Мадуро, пригнав надпотужні американські ВМС там кажись 2 авіаносці, а закінчилось черговим пердь в калюжу, це ударне угрупування потопила кілька лодок,Так що цей старий пирдун Трампидло тільки плутається під ногами тах, хто вміє воювати,Під ногами українців, і грозиться втікти з НАТО, тому що старому пирдуну Трампидлу страшно.

10.12.2025 16:29 Ответить
10.12.2025 16:29 Ответить
Звісно. Це -- логічно. Адже поки що це був альянс.
10.12.2025 16:38 Ответить
З США так само його немає поки там магівці і Трамп. Тож не варто на нього надіятись. В ьудь якому випадку трамп нікому не допомогатиме, а США сьогодні ним вкрадено у власну торбу, як чортом у фільмі «Вечори на хуторя біля Диканьки.»

10.12.2025 16:38 Ответить
10.12.2025 16:38 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"

10.12.2025 16:43 Ответить
10.12.2025 16:43 Ответить
Как там у классиков:
https://www.youtube.com/watch?v=N0r2nQdpM58
10.12.2025 16:46 Ответить
А нахера взагалі такий альянс? Хтось спокійненько захапає Францію а альянс буде хлопати очима? Куколди

10.12.2025 16:46 Ответить
10.12.2025 16:46 Ответить
у Французів є ядерка, а у іншіх нема у ЄС нема.
10.12.2025 16:57 Ответить
Да это понятно и просчитать дальнейшие действия не составляет особого труда. Спасайся кто и как может. Но и кацапстану особо не стоит радоваться, Орда сожгла Киев, но дальше почему-то не полезла!

10.12.2025 16:53 Ответить
10.12.2025 16:53 Ответить
З одного боку - США мають багато ******** і потужної зброї, мають велику армію та спецслужби. Але - скільки разів США зраджувала і союзників і прихильників? З приходом Трампона, вони взагалі готові здати і продати будь кого для власної вигоди.
То нах треба за США вписуватись в їхні проблеми? А проблеми накльовуються і у Венесуелі, а потім і Китай погрожує... То може вже час сказати Трампону персонально в пику - хай тоді розбирається сам у тих конфліктах. Цей дегенерат вже забув про 11 Вересня 2001 р. ?
10.12.2025 17:00 Ответить
А план дуже простий -
10.12.2025 17:02 Ответить
Без США у вас понад 2 млн. людей, додайте солдатів України, і США зі своїм лямом буде у дупі.
А зброю вони завжди продаватимуть, незалежно від блоку, це найприбутковіший бізнес у світі. А США на бабло та матір продасть, їхній менталітет: все продається та купується.
10.12.2025 17:02 Ответить
Ще одні замріяні дебіли.

Рік пройшов!!!!
От що ще не ясно про Трампа та США за його президентво?

За скільки там Гітлер окупував Францію...
10.12.2025 17:16 Ответить
"НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico ".
Це до відома зевлади,щоби не плела своїх інтриг на рахунок закінчення війни.
Та і забагато завелось мудаків на тб,які твердять глядачам,що потрібно дистанціюватись від Штатів,бо там править агентпутіна і покладатись на країни Європи.
10.12.2025 17:30 Ответить
тому що самого НАТО немає
10.12.2025 17:42 Ответить
Недалекий той час, коли із вуст кожного нашого чиновника лунатиме щось на зразок - Україна може стати заміною США в НАТО!
10.12.2025 17:52 Ответить
 
 