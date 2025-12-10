НАТО не имеет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций без США, - Politico

Заявления Дональда Трампа о слабости ЕС заставляют лидеров Европы рассматривать сценарий, при котором США будут главным гарантом безопасности НАТО.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чиновник Минобороны одной из европейских стран заявил, что переговоры с американскими чиновниками по статье 5 НАТО были "неудобными", как и переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

"Неопределенность" относительно того, как США поведут себя в случае нападения на государство на передовой, "просто слишком высока", - сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европе и США не согласны с заявлением Трампа о преимуществе РФ на поле боя, - CNN

В Европе признают, что вопрос уже не в том, придется ли Европе взять на себя основную роль в собственной обороне, а в том, когда это произойдет.

Поэтому в ЕС планируют рассмотреть возможность задействовать правовую базу Статьи 42.7 о взаимной обороне и уточнить механизмы ее применения.

Один из дипломатов Альянса считает, что, учитывая то, что США являются крупнейшим партнером в НАТО, Альянс не является местом, где союзники могут планировать какое-либо постамериканское будущее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер ответил на критику ЕС по Стратегии нацбезопасности США: "Европа сильна и объединена"

"Это разрушило бы саму цель НАТО", - добавил он.

Собеседники говорят, что внутри Альянса нет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.

"Они интерпретируют сигналы Вашингтона не как прелюдию к выходу США из Альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион", - пишет Politico.

Читайте: Стармер ответил на критику ЕС по поводу Стратегии нацбезопасности США: "Европа сильна и объединена"

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Читайте: РФ не собирается воевать с Европой, но на враждебные шаги будем отвечать, - Лавров

Выход США из НАТО

Ранее конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО