РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости США в НАТО
3 313 47

Конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО

НАТО

Член Палаты представителей США от штата Кентукки, республиканец Томас Масси, представил законопроект, который предусматривает выход Соединенных Штатов из НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Масси в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Конгрессмен назвал НАТО "пережитком холодной войны" и призвал использовать средства на национальную оборону США вместо помощи другим странам.

"НАТО является пережитком Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я представил законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО", - отметил Масси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не готовы видеть Украину в НАТО, - Зеленский

В законопроекте отмечается, что НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США в Альянсе стоило налогоплательщикам триллионы долларов и остается риском вовлечения в иностранные конфликты.

Документ предусматривает, что президент США Дональд Трамп должен официально уведомить НАТО о выходе страны не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу.

Масси также отметил, что европейские члены НАТО имеют достаточные экономические и военные ресурсы для обеспечения собственной обороны без участия США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте

Автор: 

законопроект (3303) США (28574) членство в НАТО (1575)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
повний п...з....ць
Це мабуть найкращий подарунок для ху*ла
показать весь комментарий
10.12.2025 14:42 Ответить
+16
МАГА ДЕБІЛИ - кажуть що головний ворог Китай - роблять так щоб союзників не було - НУ ГЕНІЇ
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
+13
Звучить як лозунг: "опустимо США разом". А колись була велика демократична держава, світовий лідер. Тайвань вже можна Китаю забирати. А далі, як ху...ло, на поклони к сі їздити
показать весь комментарий
10.12.2025 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До чарлі кірка хоче
показать весь комментарий
10.12.2025 14:40 Ответить
Хай виходять. Краще НАТО без США, ніж НАТО з бездіяльним проросійським США.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:54 Ответить
повний п...з....ць
Це мабуть найкращий подарунок для ху*ла
показать весь комментарий
10.12.2025 14:42 Ответить
Нічого не вийде.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
Як він гарно підгадав - прямо тютілька в тютільку
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
не вийдуть, черговий триндьож
нато розвалиться вже по факту закінчення кацапо-української війни, як і оон, яке взагалі виявилось ніяким і абсолютно непотрібним
показать весь комментарий
10.12.2025 14:47 Ответить
МАГА ДЕБІЛИ - кажуть що головний ворог Китай - роблять так щоб союзників не було - НУ ГЕНІЇ
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
Здець Америці...
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
Тим хто слухав останнє інтерв'ю Рубіо, повинні були зрозумілим що ця МАГА, якась псевдо релігійна секта. Він там довго буркотів про інопланетян. Вони дійсно у це вірять, що повинні закуклитись на своєму континенті, й тільки гребсти скрізь гроші.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
Питання, скільки американці це витримають?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:50 Ответить
якшо не буде ескалації громадянського конфлікту - то насправді довго. дуже великий запас міцності.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:52 Ответить
Ото ж, тому Україні і Європі потрібно це враховувати, що штати на декілька років випали з обойми. Що треба діяти самостійно, а не слухати всі ці бредні про вісім війн, 350 млярдів, і про Крим омиваємий океанами...
показать весь комментарий
10.12.2025 15:40 Ответить
не факт, трумпісти зараз втратчають популярність і можуть повністю втратити сенат на проміжних виборах. хоч це і не вирішить проблему трумпізму, але, пезперечно змінить баланс сил.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:42 Ответить
Всяке може бути, але треба готуватись до гіршого.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:44 Ответить
а єс нехай далі бавиться в соцялізм роздає гроші мігрантам, ті мігранти перші втечуть як почнется гаряча війна
показать весь комментарий
10.12.2025 14:50 Ответить
не втечуть, будуть різати місцевих за алаха та педофіла мухамеда
показать весь комментарий
10.12.2025 15:01 Ответить
Включили прес на ЄС!!!! Всі відчули як злагоджено Білий дім з Кремлем готують подарунок капітуляції України??? Поспішають хкуйло і пиз...к..поспішають ділити світ..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:50 Ответить
Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!(с)
показать весь комментарий
10.12.2025 14:52 Ответить
Ідіот!!! Все рахує гроші, а про безпеку забув!!! Якщо щось станеться, наприклад з китайзами, будуть просити поміч у європи як це було в 91 році і в 2000 роках !!!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:54 Ответить
Звучить як лозунг: "опустимо США разом". А колись була велика демократична держава, світовий лідер. Тайвань вже можна Китаю забирати. А далі, як ху...ло, на поклони к сі їздити
показать весь комментарий
10.12.2025 14:54 Ответить
країни Європи мають озброюватися, в тому числі ядерною зброєю, тоді буде пофіг на ці кукаріки трампонутих
показать весь комментарий
10.12.2025 15:00 Ответить
До цього законопроекту хто знав дурачка з Кентуккі? А тепер декілька днів будуть про це говорити.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:06 Ответить
Китайці і мексиканці досягли свого: такого наркотика з такими результатми ще не було.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:08 Ответить
правити Америкою вибрали дурнів!
показать весь комментарий
10.12.2025 15:13 Ответить
Десь вже таке було...
показать весь комментарий
10.12.2025 15:51 Ответить
Цікаво - а хто підтримає США, рісля виходу з НАТО, коли китайці на Тайвань попруть? Респи так само "кинуть" його, як це зараз роблять з Україною?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:15 Ответить
афганистан)
показать весь комментарий
10.12.2025 15:25 Ответить
Кинули вже
показать весь комментарий
10.12.2025 15:53 Ответить
Де американська демократiя? Де американська НАБУ? Де американський САП? Де натовпи американських антiкорупцiонерiв? Де вимоги призначати дiректора ФБР за вiкритим конкурсом?
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа? Чому агенти ФБР не обшукують офiси SpaceX та LockhidMartin в пошуках необгрунтовано завишених цiн на F-35 та космичнi запуски за державними контрактами? Кажете в Україні корупцiя? Так чому американсьска влада не борется з корупціею так борются зараз в Україні?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:15 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
10.12.2025 15:54 Ответить
з "трампом" США може стати І РАШИСТСЬКИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ОКРУГОМ
показать весь комментарий
10.12.2025 15:17 Ответить
MAGA MASHA - make America shit again
показать весь комментарий
10.12.2025 15:18 Ответить
у омерики должен быть свой горбачефф!)))
показать весь комментарий
10.12.2025 15:24 Ответить
Яка різниця в СРСР чи просто росія. Це одна й та ж країна, люди і менталітет. Тому це не аргумент. Просто США вирішили заховатись в ,,домікє,, При ******** зброї океан не захистить.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:27 Ответить
Та й правильно - те, у що руде чмо перетворило америку, в НАТО і нах не потрібне, краще нових членів прийняти з адекватних країн.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:28 Ответить
спочатку відмовилися бути світовим лідеро (державою №1), тепер вийти з нато.... ***** на таке навіть не розраховував....хотів, але не думав що так фортане з аменриканськими ущльопками
показать весь комментарий
10.12.2025 15:31 Ответить
Краснов свою агентуру ввімкнув. Корисні ідіоти Кремля танцюють калінку. Скоро лапті взують для вступу в СНГ?
показать весь комментарий
10.12.2025 15:32 Ответить
Від штату Кентуккі? Ну від Аляски ще можна було б зрозуміти, там вже тунель проектують, а від Кентуккі...
показать весь комментарий
10.12.2025 15:39 Ответить
Подайте заяву в ОДКБ! 😃
показать весь комментарий
10.12.2025 15:46 Ответить
він єдиний хто голосував проти резолюції що визнала Крим українським в 2019
також голосував проти підтримки Ізраїлю після нападу хамасівців
але навчався в Масачусетсі (MIT), інженер, мав власну компанію, патенти, self-made millionaire

задав би собі питання "чому в соціалістичної Швеції (до речі, королівство) чи Франції вистачає коштів самим собі робити зброю, а капіталістичні США мають трильйонні борги бюджету ?"
показать весь комментарий
10.12.2025 15:46 Ответить
Всі ці трампоноїди чомусь вважають демократію "лівацтвом", "соціалізмом", хоча саме їх нинішня політика більше схожа на соціалізм, який, якби вони вивчали історію, колись в Європі називався "націонал-соціалізмом".
показать весь комментарий
10.12.2025 15:54 Ответить
Массі вніс законопроєкт про вихід США з НАТО и ... вступление в Таежный союз
показать весь комментарий
10.12.2025 15:56 Ответить
Великие государства редко падают вследствие внешней агрессии - чаще разваливаются изнутри.
Понятное дело, что этот законопроект не станет законом. Но сам факт возможности его появления, сам факт его внесения членом правящей партии много о чём говорит . . .

Выстрел себе в ногу. А потом будут американцы удивляться, а почему наш доллар никому в мире больше не нужен, а почему наши товары отказываются покупать, где рабочие места, а почему нас все посылают подальше . . . То есть будут задавать те же вопросы, которые сейчас потихоньку начинает задавать себе Британия, жалеющая уже о Brexit. Но будет уже поздно.
показать весь комментарий
10.12.2025 15:59 Ответить
Хоча США були рушійною силою у всіх останніх війнах, але і країни НАТО теж їх підтримували не слабо, особливо Британія. Якщо США вступлять в війну за Тайвань, чи ще якусь війну, хто тепер буде їх підтримувати?
показать весь комментарий
10.12.2025 16:00 Ответить
Як фашизм в Німеччині переміг. Дві кампанії виборів в Рейхстаг по списках пройшли безрезультатно. Коаліція була неможлива. Генерал Брелок, вожак правої партійки, домовився з Гітлера і вговорив Гінденбурга передати пост канцлера. Йому було просто, так як був адьютантом Гінденбурга довгі роки. А потім Гітлер розстріляв Бредова разом з дружиною і до 30 квітня 1945 року не скликав сам рейстаг. Основою патріотизму німців була теза несправедливості Версалю і німеччина понад усе. Хоча через 5 років стало тіснувато і почав воювати.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:08 Ответить
Жирним шрифтом. Ще капслоком напишіть. Сенсація! Спєшитє відєть!
Конгресмен Massie - клоун. Трампіст, що посваривсь із Трампом. Ні на шо не вплива. Наступного року вірогідно вилетить з Конгресу. Його "проєкт" - просто піар-висер. Ніяких перспектив. Нічого.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:08 Ответить
В старого Рудого бордельєро скоро вибори до Капітолію, от і поча кампанію.в
показать весь комментарий
10.12.2025 16:10 Ответить
 
 