Конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО

Член Палаты представителей США от штата Кентукки, республиканец Томас Масси, представил законопроект, который предусматривает выход Соединенных Штатов из НАТО.

Конгрессмен назвал НАТО "пережитком холодной войны" и призвал использовать средства на национальную оборону США вместо помощи другим странам.

"НАТО является пережитком Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я представил законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО", - отметил Масси.

В законопроекте отмечается, что НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США в Альянсе стоило налогоплательщикам триллионы долларов и остается риском вовлечения в иностранные конфликты.

Документ предусматривает, что президент США Дональд Трамп должен официально уведомить НАТО о выходе страны не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу.

Масси также отметил, что европейские члены НАТО имеют достаточные экономические и военные ресурсы для обеспечения собственной обороны без участия США.

