Конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО
Член Палаты представителей США от штата Кентукки, республиканец Томас Масси, представил законопроект, который предусматривает выход Соединенных Штатов из НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Масси в соцсети Х.
Конгрессмен назвал НАТО "пережитком холодной войны" и призвал использовать средства на национальную оборону США вместо помощи другим странам.
"НАТО является пережитком Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я представил законопроект HR 6508 о прекращении нашего членства в НАТО", - отметил Масси.
В законопроекте отмечается, что НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад. С тех пор участие США в Альянсе стоило налогоплательщикам триллионы долларов и остается риском вовлечения в иностранные конфликты.
Документ предусматривает, что президент США Дональд Трамп должен официально уведомить НАТО о выходе страны не позднее чем через 30 дней после вступления закона в силу.
Масси также отметил, что европейские члены НАТО имеют достаточные экономические и военные ресурсы для обеспечения собственной обороны без участия США.
Це мабуть найкращий подарунок для ху*ла
нато розвалиться вже по факту закінчення кацапо-української війни, як і оон, яке взагалі виявилось ніяким і абсолютно непотрібним
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа? Чому агенти ФБР не обшукують офiси SpaceX та LockhidMartin в пошуках необгрунтовано завишених цiн на F-35 та космичнi запуски за державними контрактами? Кажете в Україні корупцiя? Так чому американсьска влада не борется з корупціею так борются зараз в Україні?
MAGAMASHA - make America shit again
також голосував проти підтримки Ізраїлю після нападу хамасівців
але навчався в Масачусетсі (MIT), інженер, мав власну компанію, патенти, self-made millionaire
задав би собі питання "чому в соціалістичної Швеції (до речі, королівство) чи Франції вистачає коштів самим собі робити зброю, а капіталістичні США мають трильйонні борги бюджету ?"
Понятное дело, что этот законопроект не станет законом. Но сам факт возможности его появления, сам факт его внесения членом правящей партии много о чём говорит . . .
Выстрел себе в ногу. А потом будут американцы удивляться, а почему наш доллар никому в мире больше не нужен, а почему наши товары отказываются покупать, где рабочие места, а почему нас все посылают подальше . . . То есть будут задавать те же вопросы, которые сейчас потихоньку начинает задавать себе Британия, жалеющая уже о Brexit. Но будет уже поздно.
Конгресмен Massie - клоун. Трампіст, що посваривсь із Трампом. Ні на шо не вплива. Наступного року вірогідно вилетить з Конгресу. Його "проєкт" - просто піар-висер. Ніяких перспектив. Нічого.