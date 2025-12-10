Конгресмен-республіканець Массі вніс законопроєкт про вихід США з НАТО

Член Палати представників США від штату Кентуккі, республіканець Томас Массі, представив законопроєкт, який передбачає вихід Сполучених Штатів із НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Массі у соцмережі Х.

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Конгресмен назвав НАТО "пережитком Холодної війни" та закликав використати кошти на національну оборону США замість допомоги іншим країнам.

"НАТО є пережитком Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці кошти для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я представив законопроєкт HR 6508 про припинення нашого членства в НАТО", - зазначив Массі.

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У законопроєкті зазначається, що НАТО створили для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому. З того часу участь США в Альянсі коштувала платникам податків трильйони доларів і залишається ризиком залучення до іноземних конфліктів.

Документ передбачає, що президент США Дональд Трамп має офіційно повідомити НАТО про вихід країни не пізніше ніж через 30 днів після набрання чинності законом.

Массі також зазначив, що європейські члени НАТО мають достатні економічні та військові ресурси для забезпечення власної оборони без участі США.

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