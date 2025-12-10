В Европе и США не согласны с заявлением Трампа о преимуществе РФ на поле боя, - CNN
Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что РФ имеет "преимущество" на поле боя, некоторые официальные лица США и Европы считают, что на данный момент нет никаких оценок, которые свидетельствовали бы о значительных изменениях на поле боя.
Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники отметили, что нет новых оценок США или Европы, что российские силы смогут быстро победить в войне.
CNN пишет, что оценки описывают неоднозначную картину, где Россия достигает небольших успехов на передовой и теперь приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но это приводит к огромным потерям.
"Россияне продвигаются вперед, но это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", - сказал CNN украинский военный чиновник.
В то же время западные чиновники признали, что ситуация для Украины является тяжелой.
"Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения и ограниченных оборонительных позиций", - заявил высокопоставленный чиновник США.
Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что в течение года РФ захватила менее 1% территории Украины.
"Поэтому, конечно, это не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет подчинить Украину как страну. Поэтому на поле боя они этого не достигают", - подчеркнула она.
Что предшествовало?
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- По его словам, Украине стоит провести президентские выборы.
- Также он осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию.
Діда треба лікувати, а не коментувати.
А хто так робив, щось не можу згадати нікого.
в цьому розумінні і європейці і американці однакові стосовно пам'яті про війну
ніхто не пам'ятає і не зможе адекватно відчути що відбувалось 200...300 років тому (хіба що кацапи, бо в них за ці 300 років нічого по суті не змінилося)
Це якщо забути, що свого часу самі майбутні американці були окупантами і майже винищили аборигенів-індіанців.
не весь шарік 15 війн зупиняє органом по роялю...
Українським дипломатам треба частіше цього пердуна тикати носом в Будапештський меморандум.
тільки самі за себе..
Чому Тромб тепер так напустився на Україну, вимагаючи з погрозами негайного прийняття умов капітуляції, що прописані ******?
Та щоби встигнути до початку передвиборчих перегонів у 2026-му році із перевиборів у Конгрес США провести через старий склад цього законодавчого органу, в якому у нього наразі більшість, закон про визнання окупованих рашистами територій Криму і Донбасу де-юре за пітьмою. Включно із, як очікує Тромб і *****, переданою українською територією внаслідок так званого "обміну". Через що з лютого цього року й триває такий тиск США на Україну.
Махаючи перед носом сенаторів і конгресменів папірцем під назвою "мирна угода", Тромб вважає, що може добитись свого. Якщо він доламає Україну.
Українцям потрібно встояти під воєнним тиском армії російських загарбників і політичним США лише три - максимум - шість місяців. І тоді вся ця корумпована трампістська облуда враз з Америки спаде, а того Тромба заженуть "під лавку" загрози імпічменту. Та так, що йому вже буде не до підтримки агресії пітьми проти України.
Швидко не можуть, але якщо переможуть не швидко - тоді добре, співрозмовників CNN із США і Європи це влаштовує.
За його словами, реалістичними варіантами можуть стати сценарії, що за суттю означатимуть капітуляцію.
«Нам світить або повна, або часткова капітуляція - формально ніби не капітуляція, а по суті - так. Росія налаштована воювати, вона відчуває, що має ресурс - людський і матеріальний. РФ бачить, як слабшає Захід, і це додає їй оптимізму», - зазначив він.