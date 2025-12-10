В Европе и США не согласны с заявлением Трампа о преимуществе РФ на поле боя, - CNN

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что РФ имеет "преимущество" на поле боя, некоторые официальные лица США и Европы считают, что на данный момент нет никаких оценок, которые свидетельствовали бы о значительных изменениях на поле боя.

Об этом говорится в материале CNN

Собеседники отметили, что нет новых оценок США или Европы, что российские силы смогут быстро победить в войне.

CNN пишет, что оценки описывают неоднозначную картину, где Россия достигает небольших успехов на передовой и теперь приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но это приводит к огромным потерям.

"Россияне продвигаются вперед, но это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", - сказал CNN украинский военный чиновник.

В то же время западные чиновники признали, что ситуация для Украины является тяжелой.

"Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения и ограниченных оборонительных позиций", - заявил высокопоставленный чиновник США.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что в течение года РФ захватила менее 1% территории Украины.

"Поэтому, конечно, это не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет подчинить Украину как страну. Поэтому на поле боя они этого не достигают", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

