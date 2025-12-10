РУС
Новости
2 370 27

В Европе и США не согласны с заявлением Трампа о преимуществе РФ на поле боя, - CNN

В США и Европе опровергли заявление Трампа о преимуществе РФ

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что РФ имеет "преимущество" на поле боя, некоторые официальные лица США и Европы считают, что на данный момент нет никаких оценок, которые свидетельствовали бы о значительных изменениях на поле боя.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники отметили, что нет новых оценок США или Европы, что российские силы смогут быстро победить в войне.

CNN пишет, что оценки описывают неоднозначную картину, где Россия достигает небольших успехов на передовой и теперь приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но это приводит к огромным потерям.

"Россияне продвигаются вперед, но это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", - сказал CNN украинский военный чиновник.

В то же время западные чиновники признали, что ситуация для Украины является тяжелой.

"Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения и ограниченных оборонительных позиций", - заявил высокопоставленный чиновник США.

Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что в течение года РФ захватила менее 1% территории Украины.

"Поэтому, конечно, это не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет подчинить Украину как страну. Поэтому на поле боя они этого не достигают", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

война россия США
+8
Дехто не погоджується з Трамбом, що Крим омивається водами 4 Океанів

Діда треба лікувати, а не коментувати.
10.12.2025 09:43 Ответить
+6
Діда вже матом криють в США, навіть серед його МАГАрастів.
10.12.2025 09:41 Ответить
+6


Чому Тромб тепер так напустився на Україну, вимагаючи з погрозами негайного прийняття умов капітуляції, що прописані ******?
Та щоби встигнути до початку передвиборчих перегонів у 2026-му році із перевиборів у Конгрес США провести через старий склад цього законодавчого органу, в якому у нього наразі більшість, закон про визнання окупованих рашистами територій Криму і Донбасу де-юре за пітьмою. Включно із, як очікує Тромб і *****, переданою українською територією внаслідок так званого "обміну". Через що з лютого цього року й триває такий тиск США на Україну.
Махаючи перед носом сенаторів і конгресменів папірцем під назвою "мирна угода", Тромб вважає, що може добитись свого. Якщо він доламає Україну.
Українцям потрібно встояти під воєнним тиском армії російських загарбників і політичним США лише три - максимум - шість місяців. І тоді вся ця корумпована трампістська облуда враз з Америки спаде, а того Тромба заженуть "під лавку" загрози імпічменту. Та так, що йому вже буде не до підтримки агресії пітьми проти України.
10.12.2025 09:56 Ответить
Я теж не погоджуюсь . Бо Крим омивається лише трьома океанами , а не чотирма ,, Азовським океаном , Чорним і Сивашським .
10.12.2025 10:01 Ответить
Хоча ідея про Океан замість раші - не погана.
10.12.2025 10:37 Ответить
Американці не розуміють європейців - та шо там європейців вони не розуміють 90 % держав . Вони мали на своїй території дві з половиною війни - при цьому найкривавішу бійню вони собі зробили собі самі і вбивали самі себе ( Громадянська війна ) . Їм не тре було боротися за своє існування століттями і щоразу відбудовувати державу з попелу раз за разом . Такшо американці це просто нація яка виграла джекпот в казино а не нація яка потом і кровю чогось добилися - і це факти які всім відомі але на них чогось всі ці роки американці не звертали увагу .
10.12.2025 09:46 Ответить
Їм не тре було боротися за своє існування століттями і щоразу відбудовувати державу з попелу раз за разом.

А хто так робив, щось не можу згадати нікого.
10.12.2025 09:50 Ответить
Чума в Європі після якої європейцям прийшлося відновлюватися довго - чи Столітня війна де французам прийшлося відновлювати країну а потім відновлюватися після Наполеона і першої війни . Голандці які відбивалися від іспанців і постраждали у другу війну . Прикладів багацько але як я розумію історія то не ваше .
10.12.2025 10:00 Ответить
"Столітня війна" була більше схожа на спорадичні розбірки місцевих олігархів. Причому ці розборки настільки тупими, що починаєш думати що в ті часи люди були розумово відсталими. Особливо французи.
10.12.2025 10:14 Ответить
Історія то не ваше - такшо може не тре ?
10.12.2025 10:21 Ответить
я думаю, що людина може осягнути десь 75 років назад від свого поточного віку (3 покоління)
в цьому розумінні і європейці і американці однакові стосовно пам'яті про війну
ніхто не пам'ятає і не зможе адекватно відчути що відбувалось 200...300 років тому (хіба що кацапи, бо в них за ці 300 років нічого по суті не змінилося)
10.12.2025 09:56 Ответить
Ага а "плач Ярославни" за Кастером це як ?
10.12.2025 10:04 Ответить
Тут мабуть більш важливо те, що ті території не перебували в іноземній окупації.
Це якщо забути, що свого часу самі майбутні американці були окупантами і майже винищили аборигенів-індіанців.
10.12.2025 11:00 Ответить
це дає надію!
не весь шарік 15 війн зупиняє органом по роялю...
10.12.2025 09:47 Ответить
Це чмо , (як і всі йому подібні) - є звичайним пристосуванцем і завжди буде примазуваться до сильнішого.
Українським дипломатам треба частіше цього пердуна тикати носом в Будапештський меморандум.
10.12.2025 09:47 Ответить
ви десь бачили українських дипломатів останні 7 років, чи там Президента?
10.12.2025 09:53 Ответить
Їх вже ніхто не побачить
10.12.2025 10:01 Ответить
В який бік відходить фронт?
10.12.2025 09:51 Ответить
Як тільки всі погодяться що у трампа в макітрі таргани перемагають здоровий глузд тільки тоді буде діло...
10.12.2025 09:53 Ответить
шановна - ніколи про всіх,
тільки самі за себе..
10.12.2025 09:57 Ответить


Коли лише у однієї зі сторін є в наявності балістика та сотні КАБів ледь не щоденно, то звісно, у цієї сторони є переваги на полі бою. А от де наші хоч би міни та дальнобійні снаряди в достатній кількості, за майже чотири роки повномасштабної війни так і не ясно. Мабуть потрібно спитати мародерів з Банкової.
10.12.2025 10:01 Ответить
>немає нових оцінок США чи Європи, що російські сили зможуть швидко перемогти у війні

Швидко не можуть, але якщо переможуть не швидко - тоді добре, співрозмовників CNN із США і Європи це влаштовує.
10.12.2025 10:09 Ответить
Що трампонутий від ху...ла чує, то і каже. США пора прокидатися, якщо бажаєте залишатися великою демократичною країною, а не стати схожою на ху... лостан і років через десять стати не населеним, а безмовним бидлом трампанутого
10.12.2025 10:12 Ответить
Якщо Україна втратила 500 кв км території тільки за останній місяць та продовжує її втрачати все більшими темпами, то тут і сліпому видно у кого перевага на полі бою.
10.12.2025 10:28 Ответить
Наші генерали та США на перемовинах сідають з картами і там розбіжностей з США немає. А европа як завжди "не погоджуються"
10.12.2025 10:49 Ответить
В інтерв'ю https://glavcom.ua/interviews/ihor-lutsenko-zhodnikh-minimalno-vihidnikh-mirnikh-rishen-nam-zaraz-ne-svitit-1091657.html Главкому військовослужбовець, аеророзвідник і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко оцінив міжнародні «мирні переговори» та реакцію на них українських військових.

За його словами, реалістичними варіантами можуть стати сценарії, що за суттю означатимуть капітуляцію.

«Нам світить або повна, або часткова капітуляція - формально ніби не капітуляція, а по суті - так. Росія налаштована воювати, вона відчуває, що має ресурс - людський і матеріальний. РФ бачить, як слабшає Захід, і це додає їй оптимізму», - зазначив він.
10.12.2025 10:59 Ответить
Що реально додає їм переваги - це твоя стареча *************.
10.12.2025 11:04 Ответить
 
 