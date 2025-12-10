У Європі та США не погоджуються із заявою Трампа про перевагу РФ на полі бою, - CNN

Попри заяви Дональда Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Співрозмовники зазначили, що немає нових оцінок США чи Європи, що російські сили зможуть швидко перемогти у війні.

CNN пише, що оцінки описують неоднозначну картину, де Росія досягає невеликих успіхів на передовій і тепер наближається до ключових українських ліній постачання, але це призводить до величезних втрат.

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"Росіяни просуваються вперед, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", - сказав CNN український військовий посадовець.

Водночас західні посадовці визнали, що ситуація для України є важкою.

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"Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження та обмежені оборонні позиції", - заявив високопоставлений чиновник США.

Глава МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що протягом року РФ захопила менше 1% території України.

"Тож, звичайно, це не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають", - наголосила вона.

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Що передувало?

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