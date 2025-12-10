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Новини Заяви Трампа
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У Європі та США не погоджуються із заявою Трампа про перевагу РФ на полі бою, - CNN

У США та Європі заперечили заяву Трампа про перевагу РФ

Попри заяви Дональда Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.

Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Співрозмовники зазначили, що немає нових оцінок США чи Європи, що російські сили зможуть швидко перемогти у війні.

CNN пише, що оцінки описують неоднозначну картину, де Росія досягає невеликих успіхів на передовій і тепер наближається до ключових українських ліній постачання, але це призводить до величезних втрат.

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"Росіяни просуваються вперед, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", - сказав CNN український військовий посадовець.

Водночас західні посадовці визнали, що ситуація для України є важкою.

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"Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження та обмежені оборонні позиції", - заявив високопоставлений чиновник США.

Глава МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що протягом року РФ захопила менше 1% території України.

"Тож, звичайно, це не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають", - наголосила вона.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контури мирної угоди для України стають чіткішими, Трампу варто послабити тиск на Україну, - WP

Автор: 

війна (1654) росія (70540) США (26813)
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Топ коментарі
+11
Дехто не погоджується з Трамбом, що Крим омивається водами 4 Океанів

Діда треба лікувати, а не коментувати.
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10.12.2025 09:43 Відповісти
+6
Діда вже матом криють в США, навіть серед його МАГАрастів.
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10.12.2025 09:41 Відповісти
+6


Чому Тромб тепер так напустився на Україну, вимагаючи з погрозами негайного прийняття умов капітуляції, що прописані ******?
Та щоби встигнути до початку передвиборчих перегонів у 2026-му році із перевиборів у Конгрес США провести через старий склад цього законодавчого органу, в якому у нього наразі більшість, закон про визнання окупованих рашистами територій Криму і Донбасу де-юре за пітьмою. Включно із, як очікує Тромб і *****, переданою українською територією внаслідок так званого "обміну". Через що з лютого цього року й триває такий тиск США на Україну.
Махаючи перед носом сенаторів і конгресменів папірцем під назвою "мирна угода", Тромб вважає, що може добитись свого. Якщо він доламає Україну.
Українцям потрібно встояти під воєнним тиском армії російських загарбників і політичним США лише три - максимум - шість місяців. І тоді вся ця корумпована трампістська облуда враз з Америки спаде, а того Тромба заженуть "під лавку" загрози імпічменту. Та так, що йому вже буде не до підтримки агресії пітьми проти України.
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10.12.2025 09:56 Відповісти

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