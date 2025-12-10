У Європі та США не погоджуються із заявою Трампа про перевагу РФ на полі бою, - CNN
Попри заяви Дональда Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.
Про це йдеться в матеріалі CNN, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники зазначили, що немає нових оцінок США чи Європи, що російські сили зможуть швидко перемогти у війні.
CNN пише, що оцінки описують неоднозначну картину, де Росія досягає невеликих успіхів на передовій і тепер наближається до ключових українських ліній постачання, але це призводить до величезних втрат.
"Росіяни просуваються вперед, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", - сказав CNN український військовий посадовець.
Водночас західні посадовці визнали, що ситуація для України є важкою.
"Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження та обмежені оборонні позиції", - заявив високопоставлений чиновник США.
Глава МЗС Латвії Байба Браже зазначила, що протягом року РФ захопила менше 1% території України.
"Тож, звичайно, це не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають", - наголосила вона.
Що передувало?
- Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію.
- За його словами, Україні варто провести президентські вибори.
- Також він засудив лідерів ЄС за нездатність зупинити війну та міграцію.
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Діда треба лікувати, а не коментувати.
Чому Тромб тепер так напустився на Україну, вимагаючи з погрозами негайного прийняття умов капітуляції, що прописані ******?
Та щоби встигнути до початку передвиборчих перегонів у 2026-му році із перевиборів у Конгрес США провести через старий склад цього законодавчого органу, в якому у нього наразі більшість, закон про визнання окупованих рашистами територій Криму і Донбасу де-юре за пітьмою. Включно із, як очікує Тромб і *****, переданою українською територією внаслідок так званого "обміну". Через що з лютого цього року й триває такий тиск США на Україну.
Махаючи перед носом сенаторів і конгресменів папірцем під назвою "мирна угода", Тромб вважає, що може добитись свого. Якщо він доламає Україну.
Українцям потрібно встояти під воєнним тиском армії російських загарбників і політичним США лише три - максимум - шість місяців. І тоді вся ця корумпована трампістська облуда враз з Америки спаде, а того Тромба заженуть "під лавку" загрози імпічменту. Та так, що йому вже буде не до підтримки агресії пітьми проти України.