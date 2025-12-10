НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico

Заяви Дональда Трампа щодо слабкості ЄС змушують лідерів Європи розглядати сценарій, за якого Штати не будуть головним гарантом безпеки НАТО.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Чиновник Міноборони однієї з європейських країн заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо статті 5 НАТО були "незручними", як і переговори про гарантії безпеки для України.

"Невизначеність" щодо того, як США поведуть себе у разі нападу на державу на передовій, "просто надто висока", - сказав чиновник.

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У Європі визнають, що питання вже не в тому, чи доведеться Європі перебрати на себе основну роль у власній обороні, а коли це станеться.

Тому у ЄС планують розглянути можливість задіяти правову базу Статті 42.7 про взаємну оборону та уточнити механізми її застосування.

Один із дипломатів Альянсу вважає, що з огляду на те, що США є найбільшим партнером у НАТО, Альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.

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"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - додав він.

Співрозмовники кажуть, що всередині Альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.

"Вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з Альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон", - пише Politico.

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Що передувало?

Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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