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Новини США в НАТО
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НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico

Вихід США із НАТО: Європа хочу зміцнити безпеку

Заяви Дональда Трампа щодо слабкості ЄС змушують лідерів Європи розглядати сценарій, за якого Штати не будуть головним гарантом безпеки НАТО.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Чиновник Міноборони однієї з європейських країн заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо статті 5 НАТО були "незручними", як і переговори про гарантії безпеки для України.

"Невизначеність" щодо того, як США поведуть себе у разі нападу на державу на передовій, "просто надто висока", - сказав чиновник.

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У Європі визнають, що питання вже не в тому, чи доведеться Європі перебрати на себе основну роль у власній обороні, а коли це станеться.

Тому у ЄС планують розглянути можливість задіяти правову базу Статті 42.7 про взаємну оборону та уточнити механізми її застосування.

Один із дипломатів Альянсу вважає, що з огляду на те, що США є найбільшим партнером у НАТО, Альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер відповів на критику ЄС зі Стратегії нацбезпеки США: "Європа сильна і об’єднана"

"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - додав він.

Співрозмовники кажуть, що всередині Альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.

"Вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з Альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон", - пише Politico.

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Що передувало?

  • Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
  • У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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Вихід США з НАТО

Раніше конгресмен-республіканець Массі вніс законопроєкт про вихід США з НАТО

Автор: 

Європа (2516) НАТО (7254) США (26813)
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Топ коментарі
+12
тампон вже прямо каже ху*лу, що США нічого не будуть робити, якщо кацапи нападуть на НАТО.

не здивуюсь що тампон виведе війська з Європи
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10.12.2025 16:20 Відповісти
+11
А даремно! Сам абсолютно неадекватний, впавший у дитинство, трамп - це вже небезпечна надзвичайна ситуація!
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10.12.2025 16:19 Відповісти
+8
бачив у Німеччині були протести проти призову на військову службу, та у Польші % тих хто готов воювати дуже замалий. Не кажучи про угорців.
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10.12.2025 16:24 Відповісти

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