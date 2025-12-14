Сикорский и Сийярто публично поссорились после заявления Орбана о росактивах: "Виктор заслужил свой орден Ленина"

Главы МИД Польши и Венгрии поссорились в социальной сети Х. Причиной перепалки стал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Что заявил Орбан

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в сообщении Орбана.

Реакция Сикорского

Польский министр Радослав Сикорский распространил пост Орбана, лаконично прокомментировав, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Ответ Сийярто

Впоследствии появилась реакция главы МИД Венгрии Петера Сийярто на комментарий Сикорского.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!" - написал венгерский министр.

Сикорский в комментариях ответил венгерскому коллеге: "Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне".

