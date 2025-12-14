РУС
2 155 17

Сикорский и Сийярто публично поссорились после заявления Орбана о росактивах: "Виктор заслужил свой орден Ленина"

Сикорский, Сийярто

Главы МИД Польши и Венгрии поссорились в социальной сети Х. Причиной перепалки стал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявления политиков в соцсети Х.

Что заявил Орбан

"Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги для захвата замороженных российских активов – это объявление войны. Между тем они требуют от государств-членов дополнительных 135 миллиардов евро для подпитки конфликта. Венгрия не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме", – говорится в сообщении Орбана.

Реакция Сикорского

Польский министр Радослав Сикорский распространил пост Орбана, лаконично прокомментировав, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Ответ Сийярто

Впоследствии появилась реакция главы МИД Венгрии Петера Сийярто на комментарий Сикорского.

"Мы понимаем, что вы очень хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!!" - написал венгерский министр.

Сикорский в комментариях ответил венгерскому коллеге: "Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне".

Топ комментарии
+10
Браво Сікорському .
14.12.2025 19:37 Ответить
+9
а що вас дивує? у всіх світових війнах угорщина завжди ставала на бік поганців..
14.12.2025 19:38 Ответить
+6
Сікорський таки послідовний чолов'яга, нічого не скажеш. І коли при владі, і у відставці. Один з небагатьох...а може й один.
14.12.2025 19:40 Ответить
14.12.2025 19:37 Ответить
14.12.2025 19:38 Ответить
Що дивно, жодного ж разу не помилились, як муха не помиляється де є гімно. Це щось глибоко в генетичному коді - бути ублюдком незважаючи ні на що. Зразу видно спорідненість з кацапнею.
14.12.2025 19:53 Ответить
Дійсно, чого дивуватися, мухи завжди на гімно летять.
14.12.2025 19:57 Ответить
14.12.2025 19:40 Ответить
Радославу Сікорському за здоровий глузд та позицію-респект...
14.12.2025 19:40 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже! (с)
14.12.2025 19:46 Ответить
Орбан не хоче розвалити свою країну за щастя європейських біженців , чим це погано для Угорщини. І нафта в нього є, до речі
14.12.2025 19:48 Ответить
Сікорський в ******** Польші - це мало не єдиний голос розуму і хороші яйця на додаток казати в очі те, що інші бояться. І головне він каже що людина неправа незалежно від того чи це власний президент, чи брудна шлюха типу Орбана.
14.12.2025 19:48 Ответить
Сікорський це представник не сил Навроцького,а його попередників,якщо уряд сформують представники Навроцького....можна тільки уявити яка наволоч це буде,ще гірше за Орбана!
14.12.2025 19:48 Ответить
Опбану не хватає свинцю в організмі. Потрібно поправити його здоров'я. Або хоча б подарувати йому пейджер для зв'язку з кобзоном
14.12.2025 19:49 Ответить
Треба було відповісти йому, що аналогічно Угорщина не дозволила втягнути себе у Другу Світову виступаючи нас стороні нацистів...
14.12.2025 19:50 Ответить
На дипломатичній мові він саме це і сказав, що у новій війні ви будете на стороні московитів. Бо в в другій світовій війні угорці воювали проти срср разом з гітлером.
14.12.2025 19:57 Ответить
Сікорському наша повага ❤️🇵🇱 !!!...
14.12.2025 19:53 Ответить
14.12.2025 19:56 Ответить
Сійярто пора на самокат давно
14.12.2025 20:00 Ответить
Преміальну поїздку в ліфті з чашкою чаю...
14.12.2025 20:05 Ответить
 
 